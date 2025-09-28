Deportes

El error de Dibu Martínez que casi termina en gol en contra en el triunfo del Aston Villa por la Premier League

Con la presencia del arquero argentino y un tanto de Emiliano Buendía, los Villanos se impusieron por 3-1 sobre el Fulham en condición de local

Guardar

En medio de un irregular comienzo de la temporada 2025/26, Aston Villa remontó su encuentro contra el Fulham en el Villa Park y sumó su primera victoria en la Premier League. Se impuso por 3 a 1 en el marcador, algo que le permitió al equipo dirigido por Unai Emery escapar del fondo de la tabla en la sexta jornada. Dibu Martínez, quien marcó un hito en el certamen inglés, volvió a ser titular en los Villanos y estuvo cerca de protagonizar un blooper. Por su parte, Emiliano Buendía fue clave en dos de los goles del cuadro local: asistió en el segundo y marcó el tercero.

El arquero de la selección argentina alcanzó un logro personal al disputar su partido número 200 en la Premier League, de los cuales 185 fueron defendiendo la camiseta del Aston Villa y 15 con el Arsenal. Su desempeño contribuyó a que el equipo sumara tres puntos vitales para salir de la zona baja de la tabla. No obstante, estuvo al borde de protagonizar un error garrafal que pudo marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento.

Con el resultado 3-1 a favor de los Villanos, quienes dominaban la ventaja y controlaban el transcurso del juego, el Dibu perdió la pelota en su propia área al intentar salir jugando por abajo. Tras recibir un pase del marcador central Pau Torres, el guardameta argentino frenó el balón sin darse cuenta que Joshua King iba corriendo a presionarlo. Este le quitó la pelota, la cual quedó en los pies de Adama Traoré, quien habilitó a Sasa Lukic. El salvador del campeón del mundo fue su compañero Ezri Konsa, quien se lanzó debajo de los tres palos y despejó el disparo sobre la línea de cal.

*El error del Dibu Martínez que Konsa salvó en la línea

El encuentro comenzó con un golpe para los locales: el mexicano Raúl Jiménez adelantó a la visita a los 3 minutos con un cabezazo cruzado tras un córner ejecutado por Sasa Lukic, superando la estirada del Dibu Martínez. El cuadro de Marco Silva siguió imponiendo condiciones en el encuentro, al punto de que el arquero de la selección argentina concretó una intervención clave ante un disparo desde adentro del área por parte de Joshua King.

Pese a esto, el cuadro de Birmingham reaccionó antes del cierre de la primera etapa. A los 37 minutos, Ollie Watkins definió con una emboquillada precisa por encima del arquero Bernd Leno, estableciendo el empate.

Unay Emery realizó una modificación v en el entretiempo: Emiliano Buendía sustituyó a Harvey Elliott. Su impacto fue inmediato: a los cuatro minutos desde su entrada, asistió a John McGinn, quien definió con un zurdazo bajo y colocado, imposible para Leno, y puso el 2-1 en favor del conjunto local. Apenas dos minutos después, el propio volante ofensivo argentino amplió la ventaja al aparecer en posición de delantero centro y concretar el 3-1 tras una jugada por la banda izquierda de Watkins.

*El gol del argentino Emiliano Buendía para el 3-1 del Aston Villa

Este gol significó el primero de Buendía desde su regreso a los Villanos tras su paso por el Bayer Leverkusen en Alemania. El mediocampista ofensivo, de 28 años y con experiencia en la selección argentina, celebró así su retorno con una actuación decisiva.

Antes de esto, el futbolista, que supo pasar por las inferiores del Real Madrid y del Getafe, había sumado poco más de 300 minutos en los siete encuentros de la presente temporada: fue titular en tres de estos, dos por Premier League y uno en la UEFA Europa League.

Con este resultado, el conjunto del Dibu Martínez y Emi Buendía escaló hasta la 16ª posición con 6 puntos, mientras que Fulham, que venía de una serie de victorias ante Leeds y Brentford, descendió al décimo puesto y vio interrumpida su racha positiva. En la próxima jornada, el Aston Villa recibirá a Burnley, mientras que los Cottagers visitarán al Bournemouth.

Temas Relacionados

Aston VillaEmiliano BuendíaFulhamPremier LeagueSelección ArgentinaDibu Martínezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. El encuentro comenzará a las 18 y se podrá ver por ESPN Premium

Tras la eliminación de la

La escalofriante patada que recibió un jugador en sus genitales durante un partido: “No fue nada accidental”

El incidente se produjo durante el duelo por la liga rumana entre Universitatea Craiova y el Dinamo Bucarest

La escalofriante patada que recibió

Cómo funciona el nuevo “VAR a pedido” con una tarjeta que la FIFA estrenó en el Mundial Sub 20

En el duelo entre Corea del Sur y Ucrani se utilizó esta nueva plataforma mediante el pedido de los entrenadores

Cómo funciona el nuevo “VAR

Franco Colapinto aprendió otro deporte de la mano del hijo de Flavio Briatore: “Me está dando clases”

Ambos se divirtieron con las motos de agua. El próximo fin de semana el argentino correrá en Singapur

Franco Colapinto aprendió otro deporte

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura con otros dos partidos en la agenda del domingo

Huracán visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 19.30. Además, Instituto recibirá a Lanús (20.15) en Córdoba

Sigue la fecha 10 del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hombres con ropa sucia, barbijo

Hombres con ropa sucia, barbijo y plásticos en las zapatillas: las pistas que dio el prófugo capturado en Villazón por el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio narco, en vivo: trasladan al quinto detenido desde Jujuy a Ezeiza y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

Cómo fue la estricta rutina de ejercicios y alimentación que revitalizó a Will Smith a los 57 años

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz, candidato a presidente

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

El Kremlin confirmó que “sigue en pie” la invitación a Trump para que visite Moscú

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

TELESHOW
Juana Viale impuso su sello

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas

La emotiva despedida de Magui Bravi a su perrita Roma: “Nunca te voy a olvidar, reina de la manada”

El conmovedor mensaje de Camilota a Thiago Medina en plena internación: “Extrañándote”

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”