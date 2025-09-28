El error de Dibu Martínez que casi termina en gol en contra en el triunfo del Aston Villa por la Premier League

En medio de un irregular comienzo de la temporada 2025/26, Aston Villa remontó su encuentro contra el Fulham en el Villa Park y sumó su primera victoria en la Premier League. Se impuso por 3 a 1 en el marcador, algo que le permitió al equipo dirigido por Unai Emery escapar del fondo de la tabla en la sexta jornada. Dibu Martínez, quien marcó un hito en el certamen inglés, volvió a ser titular en los Villanos y estuvo cerca de protagonizar un blooper. Por su parte, Emiliano Buendía fue clave en dos de los goles del cuadro local: asistió en el segundo y marcó el tercero.

El arquero de la selección argentina alcanzó un logro personal al disputar su partido número 200 en la Premier League, de los cuales 185 fueron defendiendo la camiseta del Aston Villa y 15 con el Arsenal. Su desempeño contribuyó a que el equipo sumara tres puntos vitales para salir de la zona baja de la tabla. No obstante, estuvo al borde de protagonizar un error garrafal que pudo marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento.

Con el resultado 3-1 a favor de los Villanos, quienes dominaban la ventaja y controlaban el transcurso del juego, el Dibu perdió la pelota en su propia área al intentar salir jugando por abajo. Tras recibir un pase del marcador central Pau Torres, el guardameta argentino frenó el balón sin darse cuenta que Joshua King iba corriendo a presionarlo. Este le quitó la pelota, la cual quedó en los pies de Adama Traoré, quien habilitó a Sasa Lukic. El salvador del campeón del mundo fue su compañero Ezri Konsa, quien se lanzó debajo de los tres palos y despejó el disparo sobre la línea de cal.

*El error del Dibu Martínez que Konsa salvó en la línea

El encuentro comenzó con un golpe para los locales: el mexicano Raúl Jiménez adelantó a la visita a los 3 minutos con un cabezazo cruzado tras un córner ejecutado por Sasa Lukic, superando la estirada del Dibu Martínez. El cuadro de Marco Silva siguió imponiendo condiciones en el encuentro, al punto de que el arquero de la selección argentina concretó una intervención clave ante un disparo desde adentro del área por parte de Joshua King.

Pese a esto, el cuadro de Birmingham reaccionó antes del cierre de la primera etapa. A los 37 minutos, Ollie Watkins definió con una emboquillada precisa por encima del arquero Bernd Leno, estableciendo el empate.

Unay Emery realizó una modificación v en el entretiempo: Emiliano Buendía sustituyó a Harvey Elliott. Su impacto fue inmediato: a los cuatro minutos desde su entrada, asistió a John McGinn, quien definió con un zurdazo bajo y colocado, imposible para Leno, y puso el 2-1 en favor del conjunto local. Apenas dos minutos después, el propio volante ofensivo argentino amplió la ventaja al aparecer en posición de delantero centro y concretar el 3-1 tras una jugada por la banda izquierda de Watkins.

*El gol del argentino Emiliano Buendía para el 3-1 del Aston Villa

Este gol significó el primero de Buendía desde su regreso a los Villanos tras su paso por el Bayer Leverkusen en Alemania. El mediocampista ofensivo, de 28 años y con experiencia en la selección argentina, celebró así su retorno con una actuación decisiva.

Antes de esto, el futbolista, que supo pasar por las inferiores del Real Madrid y del Getafe, había sumado poco más de 300 minutos en los siete encuentros de la presente temporada: fue titular en tres de estos, dos por Premier League y uno en la UEFA Europa League.

Con este resultado, el conjunto del Dibu Martínez y Emi Buendía escaló hasta la 16ª posición con 6 puntos, mientras que Fulham, que venía de una serie de victorias ante Leeds y Brentford, descendió al décimo puesto y vio interrumpida su racha positiva. En la próxima jornada, el Aston Villa recibirá a Burnley, mientras que los Cottagers visitarán al Bournemouth.