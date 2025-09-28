Deportes

Comenzó el Mundial Sub 20 en Chile y se utilizó por primera vez la tarjeta verde en el fútbol: el histórico momento

El técnico de Corea del Sur solicitó una revisión bajo esta nueva modalidad en la derrota de su equipo 2-1 ante Ucrania

Guardar
El técnico de Corea del Sur solicitó la revisión de una jugada por un supuesto penal en el partido frente a Ucrania

El estreno de la tarjeta verde marcó un hito en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile durante el enfrentamiento por el Grupo B, en Valparaíso, donde Ucrania superó a Corea del Sur por 2-1. Esta innovación, implementada por la FIFA, otorga a los entrenadores la posibilidad de solicitar la revisión de una jugada en dos ocasiones por partido.

Luego de una jugada dudosa en el área de Ucrania, el entrenador coreano, Lee Chang-Won, solicitó una revisión y lo hizo con la nueva modalidad: tomó la tarjeta reglamentaria y se la entregó al cuarto árbitro. Finalmente, el referí no hizo lugar al pedido y no sancionó penal para el conjunto asiático al considerar que no hubo infracción.

En el segundo tiempo, también existió una revisión con este nuevo sistema. Ham Sun-Woo logró anotar para Corea del Sur, lo que habría significado el descuento, pero el equipo ucraniano recurrió a la nueva herramienta reglamentaria. El árbitro costarricense Keylor Herrera acudió entonces a la cabina del VAR tras la solicitud, y tras la revisión, invalidó el gol por un fuera de juego milimétrico en el minuto 52.

Además del enfrentamiento entre coreanos y ucranianos, hubo otros compromisos en la jornada inaugural de la cita mundialista juvenil. El anfitrión, Chile, se impuso por 2-1 ante Nueva Zelanda, Paraguay venció 3-2 a Panamá y Japón hizo lo propio al triunfar por 2-0 sobre Egipto.

El momento en el que
El momento en el que el DT de Corea del Sur realizó el pedido

¿Qué es la Tarjeta Verde? Esta herramienta, que tiene como nombre técnico Football Video Support (FVS), promete democratizar el acceso a la asistencia arbitral por video y reducir drásticamente los costos asociados a la tecnología en el deporte. El FVS, inspirado en mecanismos ya utilizados en disciplinas como el hockey y el rugby, se perfila como una alternativa más ágil y económica frente al VAR tradicional.

El FVS se distingue por su operatividad simplificada: requiere menos cámaras, un equipo técnico reducido y una logística mucho más liviana. Esta concepción responde a la necesidad de que federaciones con presupuestos limitados puedan acceder a herramientas que garanticen la justicia en el arbitraje sin incurrir en inversiones millonarias. Según la FIFA, el objetivo es que la tecnología llegue a todos los rincones del fútbol, eliminando barreras económicas y logísticas.

El sistema introduce una novedad significativa: los entrenadores de cada equipo tendrán la posibilidad de solicitar hasta dos revisiones por partido, utilizando una tarjeta verde como señal inequívoca de su pedido. Las revisiones estarán restringidas a situaciones de máxima trascendencia, como goles convertidos, posibles penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad, algo similar a lo que ocurre con el VAR.

De este modo, el FVS se activa únicamente en los momentos que pueden definir el rumbo de un encuentro, evitando interrupciones innecesarias y preservando la fluidez del juego.

Pierluigi Collina, director del arbitraje
Pierluigi Collina, director del arbitraje de la FIFA (REUTERS/Lee Smith)

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, destacó la importancia de esta innovación al afirmar: “El FVS ha sido todo un éxito en las pruebas previas. Es fundamental abrir la tecnología a todos los rincones del fútbol”, según declaraciones recogidas por Infobae. Por su parte, el director de arbitraje de FIFA, Massimo Busacca, subrayó el valor de implementar el sistema en Sudamérica: “Chile es un país amante del fútbol y este torneo nos da la oportunidad de dejar un legado arbitral que puede marcar una nueva etapa en la interpretación del juego”.

Con la llegada del FVS, el fútbol internacional contará con tres variantes de “árbitro asistido por video” funcionando en paralelo. El VAR tradicional, basado en tecnología 2D, sigue siendo el más extendido y se utiliza en las ligas más poderosas. El VAR 3D o semiautomatizado, que debutó en el Mundial de Catar, incorpora imágenes tridimensionales y un balón con chip para detectar cada pase y contacto. Finalmente, el FVS se presenta como la opción más accesible, eliminando la figura de los árbitros VAR y permitiendo que los entrenadores activen la revisión en situaciones clave. Esta diversificación ofrece a las asociaciones miembro la posibilidad de elegir la herramienta que mejor se adapte a sus recursos, siempre con el objetivo de minimizar los errores en jugadas determinantes.

Temas Relacionados

Mundial Sub 20Corea del SurUcraniaLee Chang-wondeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la derrota de Boca ante Defensa, así quedaron las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

Unión es el puntero de la Zona A luego de empatar ante Banfield. Además, Rosario Central quedó como líder en la Tabla Anual con su goleada en La Plata

Tras la derrota de Boca

San Lorenzo venció 2-0 a Godoy Cruz y se acercó a la cima de la Zona B en el Torneo Clausura

El Ciclón ganó con tantos de Hernández y Cuello. En primer turno, Rosario Central goleó a Gimnasia, Argentinos venció a Aldosivi y Talleres se impuso ante Sarmiento

San Lorenzo venció 2-0 a

10 frases de Úbeda tras la derrota de Boca: su charla con Russo y por qué sacó a Merentiel ante Defensa y Justicia

El DT dejó su mirada sobre la caída del Xeneize ante el Halcón en Florencio Varela, que lo dejó afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026

10 frases de Úbeda tras

La lupa sobre los penales en la caída de Boca Juniors en su visita a Defensa y Justicia

El Xeneize perdió 2-1 en Florencio Varela. El foco en la actuación de Jorge Baliño, quien recurrió al VAR

La lupa sobre los penales

Con gol de Paredes, Boca perdió 2-1 ante Defensa y Justicia y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2026

El Xeneize cedió los tres puntos en un partido increíble que tuvo sus emociones en el último cuarto de hora y el tiempo adicionado. Las victorias de Rosario Central y Argentinos lo relegaron en la Tabla Anual

Con gol de Paredes, Boca
ÚLTIMAS NOTICIAS
El boom de los nuevos

El boom de los nuevos vinos de La Quebrada de Humahuaca

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: está acusado de enterrar a las víctimas

Delta Tech Day: estudiantes y referentes de la industria digital debatieron sobre el impacto de la innovación tecnológica en la sociedad

El Gobierno le pagará a las industrias que restrinjan el uso de electricidad en los horarios pico del verano

Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Santa Fe: la hallaron atada de pies y manos dentro de su casa

INFOBAE AMÉRICA
EEUU instó al régimen de

EEUU instó al régimen de Irán a mantener “conversaciones directas” tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU

Nuevo atentado en Ecuador: sicarios asesinaron al concejal de Durán y a su escolta

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

La ciencia revela qué ocurre en el cerebro durante las experiencias cercanas a la muerte

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

TELESHOW
Mirtha Legrand apostó por un

Mirtha Legrand apostó por un vestido confeccionado en crepé de seda bordado con cristales y se llevó todos los aplausos

Sofía Zámolo se quebró en llanto al recordar a su madre y reveló las señales que ella le envía desde el cielo

La reacción de Valentina Zenere al compartir la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana con Meryl Streep: “Casi lloro”

Luisana Lopilato mostró cómo es su particular viaje rumbo a París para ser parte de la semana de la moda

El guiño de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa a tres días de confirmar su separación