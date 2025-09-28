Alex Barrena y Román Burruchaga definirán el Challenger de Buenos Aires

La final del Challenger de Buenos Aires la disputarán los argentinos Alex Barrena y Román Burruchaga (Foto: Prensa BA)

La final del Challenger de Buenos Aires tendrá sabor bien argentino: Alex Barrena, que derrotó al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por un doble 6-1, se medirá con Román Burruchaga, vencedor de su compatriota Nicolás Kicker, por 6-2 y 6-4. Para Burru será la primera definición de un certamen de esta categoría en territorio nacional.

En la mejor temporada de su carrera como profesional, Barrena (188° del ranking mundial) no detiene su marcha y se clasificó en el certamen porteño a su cuarta final de Challenger en lo que va de 2025, la segunda consecutiva tras haber caído hace seis días en la definición del AAT Challenger Santander edición Villa María. Este domingo irá en busca de su tercer título en este tipo de competencias.

En una jornada demorada por intensas lluvias en la capital del país, finalmente Barrena y el ecuatoriano Guillén Meza (226°) pudieron saltar a la cancha principal para disputar la primera semifinal. Desde el inicio del encuentro, el argentino impuso el ritmo del juego y lastimó con la potencia de sus golpes.

Alex Barrena venció en las semifinales del Challenger de Buenos Aires al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza con parciales de 6-1 y 6-1 (Foto: Challenger BA)

En el primer set, Barrena logró quebrar el servicio del nacido en Guayaquil en el cuarto y sexto juego para adelantarse rápidamente en el marcador por 6-1. En la segunda manga mantuvo su solidez, sostuvo su patrón de juego y aprovechó las oportunidades de quiebre en el primer, quinto y séptimo game. Con un 72% de los puntos ganados con su saque y tras salvar tres break points en contra, se quedó con el triunfo por 6-1, en una hora y 11 minutos de partido.

Tras sellar su pase a la final del Challenger de Buenos Aires, Barrena calificó su desempeño en la semi como un “partido ideal”, destacando la consistencia que logró mantener a lo largo de todo el encuentro. “Creo que pude sacar mi mejor tenis, que durante la semana lo venía logrando en los primeros sets sobre todo, pero hoy lo pude sostener todo el partido. Creo que esa fue la clave”, comentó el argentino.

Pese a lo abultado del marcador ante Guillén Meza, enfatizó que no fue un duelo sencillo, al señalar que ya había perdido con el ecuatoriano a principio de año y que lo considera un “rival duro”.

Alex Barena disputará este domingo su cuarta final ATP Challenger de la temporada, se consagró campeón en Tucumán y Santa Cruz (Foto: Challenger BA)

Respecto al espectacular ascenso que ha tenido en el ranking durante la temporada (más de 400 puestos), el jugador fue tajante al atribuir la mejora a un factor fundamental: la cabeza.

“Claramente lo atribuyo a lo mental”, afirmó Barrena, diferenciando su progreso de la parte técnica. “Los golpes ya los tenía, si ves a los profesionales, todos le pegan bien a la pelota, pero lo que cambia es la cabeza. Y cuando estás mejor de la cabeza, los resultados se te arrancan a dar”, añadió.

Este trabajo no fue casual, sino fruto de un proceso. “No se da de un día para el otro, pero también es un poco de maduración”, explicó. En esa línea, resaltó la importancia de la ayuda profesional, señalando que trabaja con un psicólogo, aunque enfatizó que es un “proceso madurativo de uno” que requiere tiempo y dedicación.

Alex Barrena en lo que va de la temporada avanzó hasta este entonces más de 400 puntos en el ranking ATP Tour (Foto: Challenger BA)

Al ser consultado sobre el significado de disputar una final en el Club Racket de Palermo, el bonaerense dijo: “Jugar acá en mi casa. Vivo a 10 cuadras... es el Challenger más lindo que hay, y creo que es lo más lindo del mundo poder estar en la final de este torneo”.

El factor de la localía, además, se traduce en una ventaja tenística. Barrena analizó que las condiciones de juego en Argentina le resultan muy favorables y familiares. “Puede ser que sí. La verdad que las condiciones me gustan mucho, se asemeja a toda la vida jugando acá. Creo que eso tiene mucho que ver”.

El duelo albiceleste en el Challenger de Buenos Aires quedó en manos de Román Burruchaga al derrotar a Nicolás Kicker (Foto: Prensa BA)

El rival de la final para Barrena será Román Burruchaga (144°), quien demostró su gran momento deportivo al clasificarse para la definición del Challenger de Buenos Aires, un logro significativo que marca un hito en su joven carrera. El tenista argentino certificó su pase con una victoria contundente en las semifinales, superando a su compatriota Nicolás Kicker (299°), campeón de la edición 2017, por 6-2 y 6-4.

El partido entre Barrena y Burruchaga se disputará este domingo a partir de las 14:00 (hora Argentina) y se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Challenger TV, la plataforma oficial de streaming del circuito.

Durán y Kestelboim campeones

Los argentinos Guillermo Durán y Mariano Kestelboim se proclamaron campeones del Challenger de Buenos Aires en el dobles al derrotar a la dupla brasileña Joao Reis da Silva y Pedro Boscardín Días (Foto: Prensa BA)

Los argentinos Guillermo Durán y Mariano Kestelboim, venían de levantar el título hace siete días en el AAT Challenger Santander edición Villa María, este sábado consiguieron su segundo trofeo en final al superar en la final a la dupla brasileña Joao Reis da Silva y Pedro Boscardín Días con un marcador de 7-6(3) y 6-1.