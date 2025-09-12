El curioso examen de manejo que está realizando Max Verstappen para correr en una categoría distinta a la Fórmula 1

Max Verstappen está realizando un examen para poder competir en pruebas de resistencia (@nuerburgring)

Ser tetracampeón de la Fórmula 1 no es un motivo suficiente para que Max Verstappen pueda competir en las 24 Horas de Nürburgring. El neerlandés, que mostró su interés por las carreras de resistencia en reiteradas oportunidades, está aprovechando el fin de semana libre en la Máxima para realizar un examen en Alemania. ¿El objetivo? Obtener el permiso DMSB Nordschleife, un requisito indispensable para competir en pruebas de resistencia. Este proceso implica superar una serie de evaluaciones teóricas y prácticas en el histórico circuito de Nürburgring.

A pesar de su estatus como uno de los pilotos más exitosos en la historia de la F1, Verstappen debe cumplir con los mismos procedimientos que cualquier debutante para poder participar en la Nürburgring Endurance Series (NLS). El permiso DMSB Nordschleife (DPN), que se divide en tres niveles (A, B y C), es obligatorio para acceder a la mayoría de las competencias en el legendario trazado alemán de más de 25 kilómetros y 176 curvas.

Según informó el portal especializado The Race, el programa de Verstappen para este fin de semana ha incluido clases teóricas y una sesión de aprendizaje virtual, donde ha debido familiarizarse con normativas específicas del circuito. Posteriormente, ha realizado ocho vueltas al circuito acompañado de un instructor, seguidas de otras ocho vueltas al volante de su coche de carreras designado durante los entrenamientos libres. Gracias a su condición de poseedor de una superlicencia, algunas de estas exigencias se han reducido, aunque la documentación oficial no detalla el alcance exacto de estas excepciones.

Verstappen está a bordo del Porsche 718 Cayman GT4 (@nuerburgring)

“Regla n.º 1 de Nordschleife: Nada funciona sin un permiso”, comentó la cuenta oficial de X (antes Twitter) del circuito de Nürburgring. “Si supera con éxito todos estos pasos, Verstappen tendrá su Permiso B el viernes por la noche. El permiso B le permitirá participar mañana en la NLS7 al volante del Porsche 718 Cayman GT4 CS #980 de Lionspeed GP, con los colores de Verstappen.com y, por lo tanto, de Red Bull. Compartirá el volante con el británico Chris Lulham, uno de los simracers del equipo Redline de Verstappen”, explicó el portal especializado mencionado anteriormente.

La posibilidad de que Verstappen obtenga el Permiso A ya el sábado por la noche depende de que complete la carrera en la NLS7 sin penalizaciones. De lograrlo, podría regresar incluso el domingo para competir en la NLS8 al volante de un coche GT3. El objetivo final es debutar en la novena ronda de la NLS el 27 de septiembre, apenas una semana después del Gran Premio de Azerbaiyán, conduciendo un Ferrari 296 GT3 del equipo suizo Emil Frey Racing. Esta sería su primera participación oficial en el Nordschleife con un GT3.

El trazado de la pista alemana se distingue por su complejidad y peligrosidad. Con 22 kilómetros de longitud, sectores rápidos, curvas ciegas, peraltes, subidas, bajadas y una recta de tres kilómetros, el circuito carece de las defensas habituales de la Fórmula 1 y está delimitado por guardarraíles. Estas características justifican la estricta normativa de acceso y la necesidad de experiencia previa antes de competir en las categorías superiores.

El objetivo de Verstappen, a largo plazo, es competir en el WEC (@nuerburgring)

“El Porsche Cayman GT4 produce 425 CV con un peso de 1315 kg, lo que resulta en una relación peso-potencia de 3,1 kg por CV. Esta cifra está muy por debajo del límite mínimo de 4,2 kg por CV permitido para un piloto que participa por primera vez en el Nordschleife. Por lo tanto, el Cayman debe ser modificado, independientemente de si el piloto en cuestión es tetracampeón del mundo o no. En la denominada “especificación Permiso B”, el coche produce poco más de 300 CV con 1350 kg. Esto deja a Verstappen sin ninguna posibilidad real de ganar en su categoría, y mucho menos de batir récords de vuelta”, mencionó, por su parte, el portal Motorsport.

En declaraciones recientes para Ford, Verstappen expresó su deseo de participar en todas las grandes carreras de resistencia: “Realmente quiero hacerlos todos”. Además de las 24 Horas de Nürburgring, tiene en la mira las 24 Horas de Spa, las 24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y las 24 Horas de Le Mans. “Me gusta el GT3. Quiero participar en el Nordschleife, las 24 Horas de Spa... Pero, por supuesto, los demás los quiero en la categoría más rápida (Hypercar/GTP). Ford está involucrado en muchos proyectos de carreras, y por supuesto, volverán a Le Mans con un Hypercar”, añadió.

Cabe recordar que su padre, Jos Verstappen, compitió en las 24 Horas de Le Mans en 2008 y 2009, logrando la victoria en la clase LMP2 en su primer año al volante de un Porsche RS Spyder de Van Merksteijn Motorsport.

Con todo este panorama, el calendario de Verstappen entre el Gran Premio de Italia y la cita de Bakú incluye su participación en Nürburgring los días 12 y 13 de septiembre, con la posibilidad de regresar el 27 de septiembre para debutar oficialmente con un GT3. Este itinerario responde a su intención de consolidar su presencia en las pruebas de resistencia más prestigiosas del mundo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la DMSB antes de competir en el circuito más desafiante del automovilismo.

Hay que recordar que a inicios de mayo, Max apareció en secreto y utilizó un seudónimo para intentar pasar desapercibido en los primeros kilómetros en estas pruebas. Sin embargo, medios especializados identificaron al neerlandés y difundieron que había sumado varias vueltas al mando de un Ferrari 296 GT3.