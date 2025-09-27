Deportes

Así está la tabla del Rugby Championship a dos fechas del final: qué necesitan Los Pumas para soñar con un histórico título

Argentina llega a la 5ª jornada con posibilidades matemáticas concretas de alzar el trofeo por primera vez en su historia

Guardar
Los Pumas vencieron a Australia
Los Pumas vencieron a Australia y Nueva Zelanda hasta acá (Foto: Kerry Marshall/Photosport via AP)

Los Pumas afrontan otro año como protagonistas del Rugby Championship tras firmar en la edición pasada la mejor actuación personal en este tradicional certamen que reúne a las potencias en la disciplina del Hemisferio Sur. Con dos victorias y dos derrotas en este 2025, la selección argentina afrontará la anteúltima fecha del calendario con el deseo latente de conseguir un título histórico.

La actividad del sábado enfrentará a los representantes Albicelestes contra Sudáfrica en el Estadio Kings Park de Durban desde las 12.10 (horario argentino) por la 5ª jornada, aunque previamente hubo un duelo clave en Auckland: los All Blacks se impusieron 33 a 24 ante los Wallabies.

Tras este resultado, Nueva Zelanda lidera la tabla de posiciones del Rugby Championship con 14 unidades, mientras que Australia se ubica en la segunda colocación con 11. Más atrás se ubican Sudáfrica con 10 y Argentina con 9.

Los de Felipe Contepomi iniciaron el certamen con un traspié por 24-41 ante los All Blacks en Córdoba, pero lograron inmediatamente una victoria histórica tras imponerse sobre los neozelandeses por primera vez en el país: ganaron 29-23 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires. La gira por territorio australiano no empezó del mejor modo, ya que fueron superados 28-24 por el dueño de casa en un partido que parecían tener controlado. Sin embargo, concluyó con otra celebración: triunfaron 28-26 en un final apasionante.

En este contexto, Los Pumas deberán ganar, pero también esperar los resultados ajenos para llegar a la última fecha con chances de adueñarse por primera vez del título de un certamen que los vio unirse en el 2012 y tuvo desde entonces una amplia hegemonía de Nueva Zelanda consiguiendo el Trofeo en nueve de las doce ediciones: Australia ganó en 2015 y Sudáfrica celebró por duplicado en 2019 y el año pasado.

El elenco nacional tuvo en 2024 el mejor rendimiento de su historia tras lograr vencer a las tres potencias en la misma edición por primera vez, pero además alcanzando un total de 14 puntos que los dejó en la tercera colocación.

Con nueve unidades en la actualidad, la primera vara estará en alcanzar primero aquella cosecha: se reparten 4 puntos por triunfo y 2 unidades por empate, pero además se suman puntos bonus por anotar cuatro tries (o más) o por perder por una diferencia menor a 7 puntos.

Luego de este evento en territorio sudafricano y neozelandés, la localía de ambos duelos se invertirá para la última jornada: Argentina recibirá a los Springboks el siguiente sábado 4 de octubre en el Estadio Twickenham de Londres (Inglaterra) desde las 10AM de Argentina y los Wallabies serán anfitriones de los All Blacks en Perth desde las 6.45 (de Argentina) ese mismo día.

LA TABLA DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: 28-26 vs. Australia en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra)

TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 puntos bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus - 1 punto bonus defensivo)

* Participaron tres selecciones por la pandemia

Temas Relacionados

seleccion argentina de rugbyLos PumasRugby ChampionshipWallabiesSpringboksAll Blacks

Últimas Noticias

“Entrenamiento puro y preparación física”: el secreto detrás de la metamorfosis de Luka Doncic en Los Lakers

En una entrevista con The Wall Street Journal, el esloveno dio detalles sobre el proceso que lo llevó a reinventarse, y transformar su mentalidad y juego para convertirse en referente indiscutido de la elite del básquet

“Entrenamiento puro y preparación física”:

Arranca el Mundial Sub 20 en Chile: calendario completo, el panorama de Argentina y todo lo que hay que saber

La Copa del Mundo organizada por la FIFA se iniciará este sábado 27 de septiembre y cerrará el domingo 19 de octubre

Arranca el Mundial Sub 20

Las 11 estrellas que estarán ausentes y las 18 figuras a seguir de cerca en el Mundial Sub 20 de Chile

El certamen se extenderá hasta el domingo 19 de octubre y reunirá a 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno

Las 11 estrellas que estarán

El ex arquero que busca “romper el sistema” y promueve otra mirada del fútbol con un programa de streaming para reflexionar

Matías Carnival atajó durante 18 años en el ascenso, se recibió de coach ontológico y lanzó un programa que muestra el Lado B del deporte más popular

El ex arquero que busca

Comenzó la fecha 10 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas, la clasificación a las copas y el descenso

Unión sigue siendo el puntero de la Zona A luego de empatar ante Banfield. Tigre ganó en Santiago del Estero y se metió en puestos de Sudamericana

Comenzó la fecha 10 del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron hasta 20 años de

Pidieron hasta 20 años de prisión y el decomiso para una banda de secuestradores que operaba en Rosario

Detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano en Corrientes

Denunció a su hijo menor de edad por golpearla y terminó por agredir a la Policía cuando fue a detenerlo

Los 7 beneficios de las semillas de girasol comprobadas por la ciencia

Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer, ganó por amplio margen en las elecciones del Sindicato de Alimentación

INFOBAE AMÉRICA
Liderazgo en declive: 10 señales

Liderazgo en declive: 10 señales tempranas que anticipan la caída (y cómo frenarla)

Periodistas de Bolivia advierten una relación tensa con el próximo Gobierno tras las críticas de los candidatos a los medios

Cargos duplicados en la dictadura de Nicaragua: de la “copresidencia” a dos cancilleres y dos jefes policiales

Irán llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido tras el restablecimiento de sanciones de la ONU

Cómo hizo una secretaria de Wall Street para acumular USD 9 millones sin que nadie lo supiera

TELESHOW
Iara Lombardi, de La Voz:

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz