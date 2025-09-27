Así está la tabla del Rugby Championship a dos fechas del final: qué necesitan Los Pumas para soñar con un histórico título

Los Pumas vencieron a Australia y Nueva Zelanda hasta acá (Foto: Kerry Marshall/Photosport via AP)

Los Pumas afrontan otro año como protagonistas del Rugby Championship tras firmar en la edición pasada la mejor actuación personal en este tradicional certamen que reúne a las potencias en la disciplina del Hemisferio Sur. Con dos victorias y dos derrotas en este 2025, la selección argentina afrontará la anteúltima fecha del calendario con el deseo latente de conseguir un título histórico.

La actividad del sábado enfrentará a los representantes Albicelestes contra Sudáfrica en el Estadio Kings Park de Durban desde las 12.10 (horario argentino) por la 5ª jornada, aunque previamente hubo un duelo clave en Auckland: los All Blacks se impusieron 33 a 24 ante los Wallabies.

Tras este resultado, Nueva Zelanda lidera la tabla de posiciones del Rugby Championship con 14 unidades, mientras que Australia se ubica en la segunda colocación con 11. Más atrás se ubican Sudáfrica con 10 y Argentina con 9.

Los de Felipe Contepomi iniciaron el certamen con un traspié por 24-41 ante los All Blacks en Córdoba, pero lograron inmediatamente una victoria histórica tras imponerse sobre los neozelandeses por primera vez en el país: ganaron 29-23 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires. La gira por territorio australiano no empezó del mejor modo, ya que fueron superados 28-24 por el dueño de casa en un partido que parecían tener controlado. Sin embargo, concluyó con otra celebración: triunfaron 28-26 en un final apasionante.

En este contexto, Los Pumas deberán ganar, pero también esperar los resultados ajenos para llegar a la última fecha con chances de adueñarse por primera vez del título de un certamen que los vio unirse en el 2012 y tuvo desde entonces una amplia hegemonía de Nueva Zelanda consiguiendo el Trofeo en nueve de las doce ediciones: Australia ganó en 2015 y Sudáfrica celebró por duplicado en 2019 y el año pasado.

El elenco nacional tuvo en 2024 el mejor rendimiento de su historia tras lograr vencer a las tres potencias en la misma edición por primera vez, pero además alcanzando un total de 14 puntos que los dejó en la tercera colocación.

Con nueve unidades en la actualidad, la primera vara estará en alcanzar primero aquella cosecha: se reparten 4 puntos por triunfo y 2 unidades por empate, pero además se suman puntos bonus por anotar cuatro tries (o más) o por perder por una diferencia menor a 7 puntos.

Luego de este evento en territorio sudafricano y neozelandés, la localía de ambos duelos se invertirá para la última jornada: Argentina recibirá a los Springboks el siguiente sábado 4 de octubre en el Estadio Twickenham de Londres (Inglaterra) desde las 10AM de Argentina y los Wallabies serán anfitriones de los All Blacks en Perth desde las 6.45 (de Argentina) ese mismo día.

LA TABLA DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: 28-26 vs. Australia en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra)

TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 puntos bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus - 1 punto bonus defensivo)

* Participaron tres selecciones por la pandemia