Deportes

Un aviso en Internet y un argentino que se ofreció para un rol especial: la increíble historia detrás del “fichaje más raro”

Brian Abraham aplicó en un sitio de búsqueda laboral y se sumará a un equipo del Ascenso de España: trabajaba como utilero en Defensa y Justicia

Guardar
Brian Abraham (izquierda) dejó Defensa
Brian Abraham (izquierda) dejó Defensa y Justicia y se mudará a España (Prensa Defensa y Justicia)

El talento argentino suele ser de exportación y en el fútbol innumerables promesas y jugadores que se afianzaron en el plano local emigran al exterior. Aunque en este caso no se trata de un delantero que rompe las redes o un gambeteador que genera juego y asiste a sus compañeros. En esta oportunidad, un utilero que trabajaba en el ámbito local fue contratado por un equipo español.

Brian Abraham se desempeñó hasta poco en Defensa y Justicia y vio la búsqueda de un club español en un sitio que ofrece puestos de trabajo en el ámbito del fútbol. Aplicó, fue contactado y luego de una videollamada convenció a las autoridades del Club Deportivo Manchego, según relató en su cuenta de X el periodista César Merlo, especialista en transferencias. “El fichaje más raro que informé”, vendió el cronista la novedad.

El club integra la Tercera Federación, Quinta División del país ibérico. Se trata de una competición semi amateur. La entidad tuvo hasta un tiempo un utilero, pero una vez que se fue no lograron conseguir un reemplazante idóneo.

El Papu Gómez visitó un
El Papu Gómez visitó un día el club y entrenó con sus jugadores. En la foto, junto a Matías Di Gregorio (@matiasdigregorio)

Tanto el presidente del club, José Juan Bedoya, como el director deportivo, el ex futbolista argentino Matías Di Gregorio, consideran que el puesto de utilero es tan importante como el de cualquiera de los futbolistas. Por eso Brian, además de su salario, cobrará premios por objetivos: serán por partido ganado y si llegan a conseguir el ascenso. Es decir, como si fuese un jugador.

Luego de la entrevista virtual entendieron que Abraham era la persona indicada. Se contactaron con Defensa y Justicia para pedir referencias y la devolución fue positiva. Eso terminó de convencer a los directivos del club español.

Brian se desempeñó durante nueve años en la entidad de Florencio Varela y tendrá el desafío en el fútbol ibérico. Allí buscará aportar toda su experiencia en el vestuario del club español.

El Club Deportivo Manchego Ciudad
El Club Deportivo Manchego Ciudad Real marcha en el 14º puesto de su tabla (@CDManchegoCReal)

El Club Deportivo Manchego Ciudad Real (así es su denominación completa) es el equipo de fútbol de Ciudad Real, ubicado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La institución relevó al histórico Club Deportivo Manchego (1929-2000) y al Manchego Ciudad Real Club de Fútbol (2000-2009), de los cuales hereda sus aficionados, sus colores, su escudo y su himno.

Se fundó el 24 de agosto de 2009, con el nombre de Club Deportivo Ciudad Real. Ese nombre se mantuvo hasta el 8 de julio de 2016, fecha en la que adoptó su actual denominación recuperando así el nombre y escudo de Manchego, un año después de que los socios lo aprobaran en asamblea por unanimidad.

De la mano de los argentinos Di Gregorio y Abraham, el Manchego buscará conseguir el ansiado ascenso de categoría. El comienzo no fue el esperado, ya que luego de tres fechas perdió dos partidos y ganó uno. Ocupa el 14º puesto en el Grupo XVIII de la Tercera Federación, como se conoce a su competición, pese a ser la Quinta División en España. Su próximo partido será de local frente al Pedroñeras, en el Estadio Rey Juan Carlos I, que tiene una capacidad de 2.200 espectadores.

Temas Relacionados

Club Deportivo Manchego Ciudad RealDefensa y JusticiaBrian AbrahamFútbol Españoldeportes-argentina

Últimas Noticias

La contundente frase con la que Jorge Valdano se rindió a los pies de Mastantuono tras su debut goleador en el Real Madrid

El campeón del mundo con la Selección y ex entrenador del club madrileño elogió de gran manera al joven argentino

La contundente frase con la

Las dos incómodas preguntas que se animó a responder Scottie Pippen: de su patrimonio neto a su frecuencia sexual

El histórico basquetbolista de la NBA hizo furor en las redes sociales al sacar a relucir su lado humorístico

Las dos incómodas preguntas que

Se confirmaron los días y horarios de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura: la situación que alarma a Boca y River

Los equipos del fútbol argentino podrían perder jugadores valiosos con vistas a esos duelos porque una de esas jornadas se disputará en medio de la fecha FIFA

Se confirmaron los días y

Una figura de Boca se lesionó y es baja para el partido ante Defensa y Justicia: su posible reemplazante

El club confirmó el diagnóstico de uno de los jugadores clave del mediocampo. Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas

Una figura de Boca se

Las perlitas de la Europa League: por qué no jugó Dibu Martínez, el cabezazo al travesaño de Santi Castro y partidazo de Tagliafico

El arquero no fue convocado en el triunfo de Aston Villa sobre Bologna, que tuvo una ocasión muy clara en la cabeza del delantero argentino. Además, Lyon venció a Utrecht en Países Bajos y Porto (con Alan Varela) se impuso en la última al Salzburgo

Las perlitas de la Europa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llega la ciclogénesis y hay

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Maximiliano Abad: “Al Gobierno lo veo débil”

Miles de fieles se congregaron en San Nicolás por el 42° aniversario de la Virgen del Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Imágenes satelitales revelaron una presunta

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

TELESHOW
Sabrina Rojas dejó un enigmático

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Juana Repetto, cerca de cumplir 15 semanas de embarazo, contó la dificultad que enfrenta: “Hoy lo sufro”

Antonio Laje regresó a su programa de A24 después de operarse por una arritmia: “Me estoy recuperando”

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”