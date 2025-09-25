Deportes

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores tras el triunfo de Palmeiras y la eliminación de River

El Millonario disputó un muy buen primer tiempo en Brasil, pero volvió a sufrir en defensa en el complemento. Así, los paulistas cerraron la llave con un 5-2 en el global

Guardar
Vitor Roque anota el gol
Vitor Roque anota el gol del empate de Palmeiras, tras un buen primer tiempo de River (REUTERS/Jean Carniel)

La definición del duelo entre River Plate y Palmeiras selló la suerte de dos de los principales candidatos de la edición 2025 de la Copa Libertadores. Con el resultado del partido de vuelta en San Pablo, el cuadro de semifinales sigue avanzando y reconfiguró tanto las aspiraciones deportivas como las expectativas financieras de los clubes protagonistas. Además, quedó prácticamente definida la hoja de ruta hacia la final programada para el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, Perú.

La serie terminó con la eliminación de River Plate en el estadio Allianz Parque tras caer 5-2 en la serie. Fue 2-1 para los paulistas en el Monumental y 3-1 en Brasil, luego de un buen primer tiempo de los Millonarios, que se marcharon al vestuario en ventaja.

De esta manera, el Verdao se metió entre los mejores cuatro de la región sudamericana y aguardan por conocer a su rival. En la siguiente fase se verá las caras con el ganador del cruce que protagonizarán este jueves San Pablo y Liga de Quito en Brasil. En la ida, disputada en la altura de Ecuador, los locales festejaron por 2-0 gracias a los tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez.

Vale recordar que River Plate había arribado a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle de Ecuador y Barcelona de Ecuador). Luego, en octavos de final, eliminó a Libertad de Paraguay al igualar 0 a 0 en condición de visitante e igualar 1-1 en el Monumental. Los de Núñez luego se impusieron por penales. De esta manera, ya había recaudado 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganó tres juegos en su zona -Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Buenos Aires-) y 1.250.000 por eliminar a los paraguayos. En total, acumuló USD 3.150.000 dólares.

No obstante, los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante Racing) y en el Torneo Clausura aparecen como escoltas del Grupo B, a sólo un punto del líder Deportivo Riestra, a quien visitará en la próxima jornada del torneo local.

En el otro lado del cuadro aguarda Racing, que logró doblegar a Vélez al imponerse en los dos partidos por 1-0. Los de Avellaneda, que clasificaron a este torneo tras ganar la pasada Copa Sudamericana, fueron líderes del Grupo E (superaron a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile) y en octavos de final vencieron a Peñarol de Uruguay.

Su contrincante saldrá de la llave que pondrá cara a cara este jueves a Estudiantes y Flamengo en el estadio Uno de La Plata. En la ida, disputada la semana pasada, los dirigidos por Eduardo Domínguez cayeron por 2-1 en Río de Janeiro.

De acuerdo al calendario oficial, las semifinales se disputarán durante las semanas del 21 y 28 de octubre, con partidos de ida y vuelta. El equipo que reciba la vuelta será aquel mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los ganadores avanzarán hacia la final única, el 29 de noviembre, en territorio peruano.

Así quedó el cuadro
Así quedó el cuadro

Temas Relacionados

River PlatePalmeirasRacingEstudiantesCopa LibertadoresConmeboldeportes-argentina

Últimas Noticias

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Palmeiras: fuerte autocrítica por la imagen del final y un dardo al arbitraje

El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo

7 frases de Gallardo tras

Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores: de la “quinta” de Gallardo a los “festejos” de Boca y Racing

El Millonario cayó en Brasil y se despidió en los cuartos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Estallaron los memes tras la

El millonario cheque que perdió River Plate tras quedar eliminado de la Libertadores: cuánto recaudó por su participación

En el partido de ida, disputado en el Monumental, los de Núñez habían caído por 2-1

El millonario cheque que perdió

El “Super River” de Gallardo volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores

El equipo millonario sufrió una goleada en el Estadio de Palmeiras

El “Super River” de Gallardo

Dos goles exquisitos y una asistencia de caño: las perlas de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City

El argentino fue la gran figura de la goleada 4-0 en la Gran Manzana, por la MLS. Es el top scorer del torneo y su equipo se clasificó a los playoffs

Dos goles exquisitos y una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”