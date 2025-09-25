Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores tras el triunfo de Palmeiras y la eliminación de River

Vitor Roque anota el gol del empate de Palmeiras, tras un buen primer tiempo de River (REUTERS/Jean Carniel)

La definición del duelo entre River Plate y Palmeiras selló la suerte de dos de los principales candidatos de la edición 2025 de la Copa Libertadores. Con el resultado del partido de vuelta en San Pablo, el cuadro de semifinales sigue avanzando y reconfiguró tanto las aspiraciones deportivas como las expectativas financieras de los clubes protagonistas. Además, quedó prácticamente definida la hoja de ruta hacia la final programada para el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, Perú.

La serie terminó con la eliminación de River Plate en el estadio Allianz Parque tras caer 5-2 en la serie. Fue 2-1 para los paulistas en el Monumental y 3-1 en Brasil, luego de un buen primer tiempo de los Millonarios, que se marcharon al vestuario en ventaja.

De esta manera, el Verdao se metió entre los mejores cuatro de la región sudamericana y aguardan por conocer a su rival. En la siguiente fase se verá las caras con el ganador del cruce que protagonizarán este jueves San Pablo y Liga de Quito en Brasil. En la ida, disputada en la altura de Ecuador, los locales festejaron por 2-0 gracias a los tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez.

Vale recordar que River Plate había arribado a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle de Ecuador y Barcelona de Ecuador). Luego, en octavos de final, eliminó a Libertad de Paraguay al igualar 0 a 0 en condición de visitante e igualar 1-1 en el Monumental. Los de Núñez luego se impusieron por penales. De esta manera, ya había recaudado 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganó tres juegos en su zona -Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Buenos Aires-) y 1.250.000 por eliminar a los paraguayos. En total, acumuló USD 3.150.000 dólares.

No obstante, los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante Racing) y en el Torneo Clausura aparecen como escoltas del Grupo B, a sólo un punto del líder Deportivo Riestra, a quien visitará en la próxima jornada del torneo local.

En el otro lado del cuadro aguarda Racing, que logró doblegar a Vélez al imponerse en los dos partidos por 1-0. Los de Avellaneda, que clasificaron a este torneo tras ganar la pasada Copa Sudamericana, fueron líderes del Grupo E (superaron a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile) y en octavos de final vencieron a Peñarol de Uruguay.

Su contrincante saldrá de la llave que pondrá cara a cara este jueves a Estudiantes y Flamengo en el estadio Uno de La Plata. En la ida, disputada la semana pasada, los dirigidos por Eduardo Domínguez cayeron por 2-1 en Río de Janeiro.

De acuerdo al calendario oficial, las semifinales se disputarán durante las semanas del 21 y 28 de octubre, con partidos de ida y vuelta. El equipo que reciba la vuelta será aquel mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los ganadores avanzarán hacia la final única, el 29 de noviembre, en territorio peruano.

Así quedó el cuadro