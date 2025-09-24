Deportes

Los videos de los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

El encuentro frente a Fluminense por la Copa Sudamericana se vio interrumpido en el entretiempo por la represión policial en el estadio Maracaná

Guardar
Los incidentes en Brasil entre la policía y los hinchas de Lanús

El partido entre Lanús y Fluminense por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Maracaná se interrumpió unos minutos debido a los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas argentinos. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver cómo los efectivos reprimieron a la parcialidad granate, segundos antes de que se iniciara el complemento.

La suspensión temporal se produjo después de que los jugadores de Lanús se negaran a reanudar el encuentro al observar los incidentes en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos.

Más imágenes de la represión de la Policía de Brasil contra los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

Durante los disturbios, la policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús ubicados en el sector superior de una de las cabeceras. La mayoría de los hinchas abandonó su lugar, aunque los enfrentamientos continuaron. El conflicto habría comenzado en los baños de uno de los anillos del estadio.

Tras instantes de suma preocupación, la calma llegó a las tribunas y el partido pudo reanudarse. En el pasado reciente, el estadio Maracaná ha servido de escenario para múltiples episodios en los que la Policía de Río de Janeiro tomó medidas represivas contra equipos extranjeros, repitiendo situaciones casi idénticas a las registradas con la hinchada visitante.

Más imágenes de los incidentes entre la Policía de Río de Janeiro y los hinchas de Lanús:

La Policía de Brasil reprimió
La Policía de Brasil reprimió a los hincha de Lanús (BRAZIL PHOTO PRESS)
El entrenador de Lanús, Mauricio
El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, habla con un oficial de seguridad mientras se producen enfrentamientos entre agentes de policía brasileños y fanáticos de Lanús (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
Oficiales de policía brasileños chocan
Oficiales de policía brasileños chocan con los fanáticos de Lanús durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Fluminense de Brasil y Lanús en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
Los lamentables incidentes ocurrieron en
Los lamentables incidentes ocurrieron en el estadio Maracaná (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
Los futbolistas de Lanús, con
Los futbolistas de Lanús, con Carlos Izquierdoz a la cabeza, reaccionan a la represión policial
Los enfrentamientos ocurrieron en el
Los enfrentamientos ocurrieron en el entretiempo del encuentro entre Fluminense y Lanús y la Policía brasileña lanzó gases lacrimógenos
La policía se enfrenta a
La policía se enfrenta a los seguidores de Lanús en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Foto AP/Bruna Prado)
El partido estuvo interrumpido por
El partido estuvo interrumpido por varios minutos (AP Photo/Bruna Prado)
Los futbolistas de Lanús piden
Los futbolistas de Lanús piden explicaciones a la seguridad, terna arbitral y representantes de la Conmebol en el estadio Maracaná
Tras varios minutos de tensión,
Tras varios minutos de tensión, la calma llegó a las tribunas y se pudo continuar con el juego

Fluminense empata con Lanús 1 a 1 por los goles de Agustín Canobbio, para el local, y Dylan Aquino. De esta manera, el elenco argentino se clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo, Fluminense se adelantó a los 20 minutos con una asistencia de cabeza de Luciano Acosta y una media chilena de Canobbio, estableciendo el 1-0 y emparejando el marcador global. Lanús había llegado a este encuentro con una ventaja mínima tras ganar el partido de ida por 1-0 con un gol de Marcelino Moreno.

Durante la segunda mitad, el equipo argentino buscó el empate mientras el conjunto brasileño aprovechó los espacios. El arquero Lucas Losada evitó el segundo tanto local con una atajada clave ante un remate de Matheus Martinelli. Fluminense insistió por la banda derecha y generó varias oportunidades, incluyendo un cabezazo de Juan Pablo Freytes que pasó cerca del arco.

En uno de los tantos avances del local, Lanús aprovechó el contragolpe y empató el partido con un golazo de Dylan Aquino. El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que definirán su pase el jueves a las 21:30.

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaLanúsFluminenseMaracanáCopa Sudamericana

Últimas Noticias

“¿Hola, sí?”: el pícaro “diálogo” entre Mariano Closs y el árbitro de Racing-Vélez en medio de los problemas con la tecnología

Esteban Ostojich tuvo dificultades con el micrófono para anunciar la anulación del gol de Machuca. Y el relator convirtió el blooper en un divertido paso de comedia

“¿Hola, sí?”: el pícaro “diálogo”

Los memes del triunfo de Racing ante Vélez en la Libertadores: Guillermo, el “torazo” que domó Costas y el lamento de Independiente

La Academia accedió a las semifinales y los hinchas inundaron las redes sociales con las clásicas burlas

Los memes del triunfo de

Gambeta a tres rivales, buscapié y toque a la red: el gol de Racing ante Vélez que le dio el pasaje a la semi de la Libertadores

La creatividad de Gabriel Rojas fue clave para el festejo de Santiago Solari en Avellaneda. La Academia espera por Estudiantes o Flamengo. Definirá la serie como local

Gambeta a tres rivales, buscapié

El millonario premio que ganó Racing por eliminar a Vélez y avanzar a las semifinales de la Libertadores

La Academia ahora enfrentará al vencedor del cruce que protagonizan Flamengo y Estudiantes de La Plata. Cuánto dinero acumuló hasta esta instancia

El millonario premio que ganó

La lupa sobre las polémicas en Racing-Vélez: la roja que mereció Elías Gómez y el gol anulado a Vélez

El defensor del Fortín lo golpeó a Maravilla Martínez. Luego se invalidó un tanto del equipo de Guillermo Barros Schelotto

La lupa sobre las polémicas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”