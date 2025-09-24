Los videos de los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

El partido entre Lanús y Fluminense por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Maracaná se interrumpió unos minutos debido a los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas argentinos. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver cómo los efectivos reprimieron a la parcialidad granate, segundos antes de que se iniciara el complemento.
La suspensión temporal se produjo después de que los jugadores de Lanús se negaran a reanudar el encuentro al observar los incidentes en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos.
Durante los disturbios, la policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús ubicados en el sector superior de una de las cabeceras. La mayoría de los hinchas abandonó su lugar, aunque los enfrentamientos continuaron. El conflicto habría comenzado en los baños de uno de los anillos del estadio.
Tras instantes de suma preocupación, la calma llegó a las tribunas y el partido pudo reanudarse. En el pasado reciente, el estadio Maracaná ha servido de escenario para múltiples episodios en los que la Policía de Río de Janeiro tomó medidas represivas contra equipos extranjeros, repitiendo situaciones casi idénticas a las registradas con la hinchada visitante.
Más imágenes de los incidentes entre la Policía de Río de Janeiro y los hinchas de Lanús:
Fluminense empata con Lanús 1 a 1 por los goles de Agustín Canobbio, para el local, y Dylan Aquino. De esta manera, el elenco argentino se clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana.
En el primer tiempo, Fluminense se adelantó a los 20 minutos con una asistencia de cabeza de Luciano Acosta y una media chilena de Canobbio, estableciendo el 1-0 y emparejando el marcador global. Lanús había llegado a este encuentro con una ventaja mínima tras ganar el partido de ida por 1-0 con un gol de Marcelino Moreno.
Durante la segunda mitad, el equipo argentino buscó el empate mientras el conjunto brasileño aprovechó los espacios. El arquero Lucas Losada evitó el segundo tanto local con una atajada clave ante un remate de Matheus Martinelli. Fluminense insistió por la banda derecha y generó varias oportunidades, incluyendo un cabezazo de Juan Pablo Freytes que pasó cerca del arco.
En uno de los tantos avances del local, Lanús aprovechó el contragolpe y empató el partido con un golazo de Dylan Aquino. El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que definirán su pase el jueves a las 21:30.