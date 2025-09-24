Los videos de los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

Los incidentes en Brasil entre la policía y los hinchas de Lanús

El partido entre Lanús y Fluminense por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Maracaná se interrumpió unos minutos debido a los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas argentinos. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver cómo los efectivos reprimieron a la parcialidad granate, segundos antes de que se iniciara el complemento.

La suspensión temporal se produjo después de que los jugadores de Lanús se negaran a reanudar el encuentro al observar los incidentes en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos.

Más imágenes de la represión de la Policía de Brasil contra los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

Durante los disturbios, la policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús ubicados en el sector superior de una de las cabeceras. La mayoría de los hinchas abandonó su lugar, aunque los enfrentamientos continuaron. El conflicto habría comenzado en los baños de uno de los anillos del estadio.

Tras instantes de suma preocupación, la calma llegó a las tribunas y el partido pudo reanudarse. En el pasado reciente, el estadio Maracaná ha servido de escenario para múltiples episodios en los que la Policía de Río de Janeiro tomó medidas represivas contra equipos extranjeros, repitiendo situaciones casi idénticas a las registradas con la hinchada visitante.

Más imágenes de los incidentes entre la Policía de Río de Janeiro y los hinchas de Lanús:

La Policía de Brasil reprimió a los hincha de Lanús (BRAZIL PHOTO PRESS)

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, habla con un oficial de seguridad mientras se producen enfrentamientos entre agentes de policía brasileños y fanáticos de Lanús (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

Oficiales de policía brasileños chocan con los fanáticos de Lanús durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Fluminense de Brasil y Lanús en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

Los lamentables incidentes ocurrieron en el estadio Maracaná (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Los futbolistas de Lanús, con Carlos Izquierdoz a la cabeza, reaccionan a la represión policial

Los enfrentamientos ocurrieron en el entretiempo del encuentro entre Fluminense y Lanús y la Policía brasileña lanzó gases lacrimógenos

La policía se enfrenta a los seguidores de Lanús en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Foto AP/Bruna Prado)

El partido estuvo interrumpido por varios minutos (AP Photo/Bruna Prado)

Los futbolistas de Lanús piden explicaciones a la seguridad, terna arbitral y representantes de la Conmebol en el estadio Maracaná

Tras varios minutos de tensión, la calma llegó a las tribunas y se pudo continuar con el juego

Fluminense empata con Lanús 1 a 1 por los goles de Agustín Canobbio, para el local, y Dylan Aquino. De esta manera, el elenco argentino se clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo, Fluminense se adelantó a los 20 minutos con una asistencia de cabeza de Luciano Acosta y una media chilena de Canobbio, estableciendo el 1-0 y emparejando el marcador global. Lanús había llegado a este encuentro con una ventaja mínima tras ganar el partido de ida por 1-0 con un gol de Marcelino Moreno.

Durante la segunda mitad, el equipo argentino buscó el empate mientras el conjunto brasileño aprovechó los espacios. El arquero Lucas Losada evitó el segundo tanto local con una atajada clave ante un remate de Matheus Martinelli. Fluminense insistió por la banda derecha y generó varias oportunidades, incluyendo un cabezazo de Juan Pablo Freytes que pasó cerca del arco.

En uno de los tantos avances del local, Lanús aprovechó el contragolpe y empató el partido con un golazo de Dylan Aquino. El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que definirán su pase el jueves a las 21:30.