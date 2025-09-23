Los citados por Gallardo para buscar la remontada ante Palmeiras por la Libertadores: la posible formación

El Millonario sueña con el golpe

Luego de la derrota por 2 a 1 en el Monumental, River deberá revertir la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras. El conjunto de Núñez llegará a San Pablo con la misión de lograr una hazaña, frente a uno de los principales candidatos al título.

En ese contexto, la expectativa por el regreso de Giuliano Galoppo marca la previa del decisivo encuentro que se disputará este miércoles a las 21:30 (horario argentino) en el Allianz Parque. El mediocampista, ausente en el partido de ida por suspensión tras su expulsión en la revancha frente a Libertad de Paraguay, vuelve a estar entre los convocados y, por su desempeño reciente, se perfila como posible titular en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

La delegación del Millonario partió hacia el país vecino este martes a las 15. El plantel y el cuerpo técnico tiene como vase el Hotel Hilton Morumbí y prevé regresar a Buenos Aires el jueves a las 11. El viaje se produjo tras el entrenamiento matutino, en el que Napoleón definió la lista de 22 futbolistas que buscarán revertir la serie y alcanzar las semifinales de la cita internacional.

En una decisión que repite la modalidad de la semana anterior, el Muñeco optó por convocar a solo 22 protagonistas, una cifra menor a la habitual de 23 o 24. Entre los que regresan a la nómina para este compromiso figuran Franco Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Maxi Salas, quienes recibieron descanso en el reciente compromiso ante Atlético Tucumán para llegar en plenitud física al duelo en Brasil.

Por otro lado, la lista de ausencias incluye tanto a los lesionados como a varios juveniles. Bautista Dadín, Juan Cruz Meza, Ulises Giménez, Agustín De la Cuesta, Thiago Acosta y Facundo González no forman parte de la delegación. Además, Ian Subiabre quedó excluido debido a que aún no resolvió su situación contractual con el club.

Con la mira puesta en una remontada que le permita avanzar en el certamen continental, River Plate afronta el desafío en territorio brasileño con una nómina ajustada y la reincorporación de piezas clave, en busca de una nueva gesta bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El probable once que podría presentar el DT sería con Franco Armani en el arco; una línea defensiva compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero y Marcos Acuña; una mitad de la cancha poblada con Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Nacho Fernández y un ataque a cargo de Facundo Colidio (Nacho Fernández podría jugar más adelantado en lugar del ex Tigre) y Maxi Salas. El tiempo pasa y la expectativa aumenta. Y los hinchas elijen Creer en la producción que pueda hacer el Millonario.

LOS CONVOCADOS POR MARCELO GALLARDO PARA INTENTAR REVERTIR LA SERIE ANTE PALMEIRAS EN SAN PABLO

El listado publicado por el Millonario