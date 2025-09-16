Lanús buscará hacerse fuerte en su casa ante Fluminense por los cuartos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Lanús abrirá su serie de cuartos de final ante Fluminense

Lanús y Fluminense abrirán este martes los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, desde las 21.30, en una serie que presenta al Granate como el último representante argentino en el torneo y al Tricolor con la presión de retomar su nivel internacional tras un rendimiento irregular en la temporada. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera y televisará DSports.

Lanús, conducido por Mauricio Pellegrino, afronta el duelo condicionado por una extensa lista de lesionados. Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera y Juan Ramírez quedaron descartados por diferentes dolencias, situación que complica la conformación del once inicial. La victoria frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura, funcionó como estímulo después de atravesar una dura goleada ante Vélez y la eliminación en los cuartos de la Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors.

El recorrido en la Copa Sudamericana para el Granate incluyó una clasificación a cuartos después de superar con sufrimiento a Central Córdoba, en una definición por penales. Ahora, Lanús buscará consolidar hacer valer su localía para conseguir una ventaja que le permita afrontar la revancha con mayor margen en el mítico Maracaná. Antes, se quedó con el primer puesto del Grupo G, dejando en el camino a Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela.

El presente del Fluminense evidencia matices distintos. El equipo dirigido por Renato Portaluppi ocupa la zona media de la tabla en el Brasileirao, con apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga. Esta racha negativa limita su regularidad en el certamen doméstico. Sin embargo, la clasificación a semifinales de la Copa de Brasil —producto de una ajustada serie ante Bahía—, sostiene el ánimo competitivo del plantel.

El Tricolor accedió a estos cuartos de Sudamericana tras eliminar a América de Cali con un global de 4-1, resultado que mostró eficacia ofensiva y solidez frente a un rival siempre exigente. Antes, el conjunto de Río de Janeiro se quedó con el primer puesto del Grupo F, por delante de Once Caldas de Colombia, Unión Española de Chile y San José de Bolivia. El equipo carioca busca recuperar el funcionamiento colectivo que le permitió perfilarse entre los mejores cuatro equipos en el Mundial de Clubes, hace apenas dos meses.

Thiago Silva y Everaldo se destacan como las figuras más relevantes de la delegación visitante. El capitán y zaguero central, referente histórico del club y emblema de la selección brasileña, aporta jerarquía junto al delantero, mientras que el cuerpo técnico mantiene el hermetismo sobre la formación inicial. El plantel comandado por Renato Portaluppi también cuenta entre sus filas con el argentino Luciano Acosta, el experimentado Ganso, el talentoso venezolano Yeferso Soteldo y el goleador argentino Germán Cano.

El partido de vuelta será el martes 23 de septiembre, a las 21.30, en el Estadio Maracaná (Río de Janeiro).

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva o Ignácio, Juan Pablo Freytes, Rene; Martinelli, Hércules, Nonato; Kevin Serna, Agustín Canobbio, Everaldo. DT: Renato Portaluppi.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Jonatan Fuentes (Uruguay)

Hora: 21.30

Televisación: DSports

Vuelta: martes 23 de septiembre, a las 21.30 (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)