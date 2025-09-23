El insólito penal que falló Pipa Benedetto contra Belgrano: la impactante mala racha en Newell’s

*El penal errado por Benedetto

Darío Benedetto sigue con su maldición a la hora de ejecutar penales y este lunes volvió a fallar uno clave, que le hubiera permitido empatar de manera transitoria el encuentro. Finalmente, fue una dura derrota la que sufrió Newell’s por 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba, en el partido que cerró la novena fecha del Torneo Clausura.

El Pirata se puso en ventaja a los 38 minutos con el tanto de Francisco González Metilli, quien sacó provecho de un grosero error del arquero Juan Espinola, quien despejó corto y el futbolista local le pegó desde larga distancia a colocar con un zurdazo preciso. Fue un golazo del delantero que tiene un gran presente en el Celeste.

Pero el elenco rosarino reaccionó y buscó el empate. En la siguiente jugada Benedetto recibió solo, ingresó al área y cuando quiso eludir al guardameta Thiago Cardozo, éste lo tumbó y el árbitro Daniel Edgardo Zamora sancionó penal.

El Pipa se hizo cargo del remate. Aguardó para ejecutar desde los doce pasos y por ello, el juez se acercó a preguntarle qué le pasaba al ex atacante de Boca Juniors que no pateaba. El Pipa le respondió que no había escuchado el silbato. “Dos veces te avisé”, le dijo el referí. Finalmente, Benedetto caminó pocos pasos hacia atrás y en la tercera orden del colegiado le pegó débil, muy anunciado y al medio del arco, lo que le permitió a Cardoso contener el disparo y redimirse de su falta previa.

Thiago Cardozo habló del penal que le atajó a Pipa Benedetto en el triunfo de Belgrano ante Newell's (TNT Sports)

El guardameta habló luego del encuentro y explicó qué pasó antes de atajar el penal: “Realmente (Benedetto) no lo escuchaba porque estaba muy concentrado. Salió redondo para mí, él es un grandísimo jugador y tocó ganar en casa”, dijo en diálogo con ESPN. “Lo esperé y vi que hizo un freno. Eso me animó a esperarlo un poco más. Hay un estudio, pero fue un poco más de intuición”, agregó en los micrófonos de TNT Sports.

Cabe recordar que Benedetto había fallado en cinco de nueve penales que tuvo en su última etapa en Boca Juniors. Fue entre 2022 y 2024: dos contra Corinthians (uno en los 90 minutos y otro en la definición) en la eliminación de la Copa Libertadores de 2022. Ese año también falló ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional. En 2023 fue contra Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga. Y en abril de 2024 volvió a fallar frente a Nacional Potosí en Bolivia, en el primer encuentro por la Copa Sudamericana.

El momento en el que Cardoso le contuvo el penal a Benedetto (@Belgrano)

A septiembre del año pasado el ex punta de Arsenal de Sarandí y Defensa y Justicia emigró al Querétaro de México y en enero de este año se incorporó a Olimpia de Paraguay. En el club azteca disputó 8 partidos y en el guaraní 12, aunque no convirtió ningún tanto. En este periodo también estuvo marcado por lesiones.

En julio pasado se sumó a Newell’s, donde tras recuperarse de su última lesión, estuvo presente en cuatro cotejos, pero sigue sin convertir. En el segundo tiempo contra Belgrano fue reemplazado por Franco Orozco a los 61 minutos.

La segunda mitad en Barrio Alberdi también fue para el olvido para el elenco rojinegro ya que en el amanecer Nicolás Fernández amplió las diferencias para el conjunto local. En tanto que Gonzalo Maroni se fue expulsado y dejó con diez jugadores al conjunto a cargo de Cristian Fabbiani. En el final, Gonzalo Zelarayán asistió a su tío Lucas Zelarayán, quien con un tiro esquinado concretó el tercero y decoró el resultado.

Fue la segunda victoria de Belgrano ante Newell’s en cinco días, ya que el miércoles pasado se impuso 3-1 en los cuartos de final de la Copa Argentina. En la semifinal se enfrentará a Argentinos Juniors en el duelo pautado para el 23 de octubre.

Newell’s no logra levantar cabeza pues cosechó su cuarta derrota, además de tres empates y dos victorias para ocupa el penúltimo puesto de la Zona A. En la próxima fecha volverá a bajar el telón y será el martes 30 de septiembre cuando recibirá a Estudiantes de La Plata, desde las 19:00.

Belgrano, por su parte, quedó séptimo en el mismo grupo y quedó en zona de clasificación para los octavos de final. En la venidera jornada visitará a Barracas, el lunes próximo a partir de las 15:30.