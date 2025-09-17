Deportes

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Pirata medirán fuerzas en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. Desde las 18 por TyC Sports

Amobs se enfrentarán en La Pedrera de San Luis

Newell’s y Belgrano se cruzarán este miércoles en el Estadio Único La Pedrera de San Luis por la tercera llave de los cuartos de final de la Copa Argentina. Argentinos Juniors espera al ganador en la próxima fase. El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer y será transmitido desde las 18 por TyC Sports.

La Lepra transita una irregularidad que se profundizó después de la derrota en el clásico contra Rosario Central. Los dirigidos por Cristian Fabbiani solo habían ganado en la primera fecha ante Independiente Rivadavia en Mendoza por 2-1 hasta que el viernes pasado rompieron la racha de seis duelos sin ganar en el Torneo Clausura ante Atlético Tucumán (tres derrotas y tres empates).

El elenco rosarino inició su camino en la Copa Argentina con una sufrida victoria 5-4 por penales después de igualar sin goles en los 90 minutos contra Kimberley de Mar del Plata, conjunto que se desempeña en el Torneo Federal A. Más adelante, sacó de competencia a Defensa y Justicia por 2-0 en 16avos de final y venció 3-2 al Decano en octavos.

Además, ambos equipos cambiaron de entrenador este año. Fabbiani reemplazó al saliente Mariano Soso, mientras que el Pirata decidió dar un volantazo al cabo de un mes de trabajo de Walter Erviti y llegó Ricardo Zielinski en su lugar.

El cuadro cordobés viene de terminar en la 12° colocación de la Zona A del Apertura y, actualmente, ocupa la 10° ubicación con nueve puntos, mismo puntaje que Newell’s y Tigre. Están a tres unidades de Defensa y Justicia, Estudiantes y Huracán (12), que son los últimos que ingresan al playoff. Además, la Lepra y el Pirata marchan en el 20° y 23° peldaño de la Tabla Anual, muy lejos del ingreso a copas internacionales.

Belgrano llegó a esta instancia de la Copa Argentina tras vencer en su estreno por 3-1 a Real Pilar, que juega en la Primera B Metropolitana; derrotó 3-2 a Defensores de Belgrano, de la Primera B Nacional; y dio el golpe en los octavos tras imponerse 2-0 a Independiente en el Gigante de Arroyito.

Independiente Rivadavia fue el primer clasificado a las semifinales de la presente edición con su triunfo 3-1 sobre Tigre en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, y espera en semis por River Plate o Racing, que todavía no tiene fecha porque ambos están disputando los cuartos de la Copa Libertadores. En el lado antagónico del cuadro, Argentinos Juniors venció 1-0 a Lanús y aguarda por el vencedor de este miércoles.

Posibles formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Gonzalo Maroni, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Único La Pedrera (San Luis)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TyC Sports

Hora: 18

Así está el cuadro de la Copa Argentina

Faltan definir dos cruces de
Faltan definir dos cruces de cuartos de final: River vs. Racing y Newell’s vs. Belgrano

