Deportes

Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura

Desde las 19, el Pincha se medirá con el Halcón en La Plata. A continuación, Belgrano chocará con Newell’s en Córdoba

Guardar
Estudiantes chocará contra Defensa y
Estudiantes chocará contra Defensa y Justicia en la antesala a su duelo contra Flamengo por la Copa Libertadores

El cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura se da con el primer cruce entre Estudiantes y Defensa y Justicia en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Desde las 19, ambos expondrán la necesidad de revertir sus recientes tropiezos y consolidar sus aspiraciones en el campeonato doméstico, dado que el conjunto de Florencio Varela, que había acumulado una racha invicta de cuatro partidos, vio frustrada la posibilidad de alcanzar la cima de la Zona A tras caer como local por 2 a 1 ante Platense, resultado que lo distanció de los primeros puestos de la tabla y lo dejó a cinco unidades de los lugares que otorgan acceso para la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el Pincha, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, atraviesa una serie adversa de tres derrotas consecutivas. En su más reciente presentación, el León perdió 2 a 1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. En ese encuentro, el equipo volvió a exhibir una tendencia preocupante: recibió dos goles en los primeros quince minutos, una situación que ya se había repetido en los partidos previos ante Central Córdoba de Santiago del Estero y River. Aunque logró ajustar su defensa y no recibió más tantos fuera de ese tramo inicial, esa vulnerabilidad prematura resultó determinante en la seguidilla de las caídas.

A pesar de estos resultados, el cierre del partido ante el conjunto brasileño dejó una imagen positiva para el Pincha, que buscará trasladar esa actitud al compromiso ante el equipo dirigido por Mariano Soso. El desafío para Estudiantes será encontrar el equilibrio entre la necesidad de sumar puntos en el torneo local y la preparación para el inminente partido de vuelta contra Flamengo, programado para el jueves.

El encuentro, que podrá verse en vivo a través de la pantalla de ESPN Premium, contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Germán Delfino seguirá las acciones desde el VAR.

Probables formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, José Sosa; Tiago Palacios o Leonardo Suárez, Lucas Alario, Fabricio Pérez o Alexis Castro. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Germán Delfino

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

BELGRANO VS NEWELL’S

Belgrano recibirá a Newell's en
Belgrano recibirá a Newell's en Córdoba (@Newells)

El enfrentamiento entre Belgrano y Newell’s en el Gigante de Alberdi comenzará a las 21. El choque tendrá sabor a revancha, luego del cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina que ganó el Pirata. En este caso, será en el cierre de la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido estará bajo la supervisión arbitral de Daniel Edgardo Zamora y con transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani afronta este compromiso apenas cinco días después de la derrota por 3 a 1 sufrida ante el mismo rival en el certamen federal. Actualmente, La Lepra ocupa la duodécima posición con 9 puntos y un triunfo en Córdoba le permitiría alcanzar a los equipos que se encuentran en la los lugares que entregan plazas de clasificación a los octavos de final. De lograr la victoria, el equipo rosarino alcanzaría a Huracán y Tigre.

En tanto, Belgrano atraviesa una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria en el torneo local. El equipo de Zielinski buscará replicar el rendimiento mostrado en el reciente duelo mano a mano disputado en Villa Mercedes, donde logró convertirse en semifinalista. Además, una victoria como local permitiría al Pirata superar a Newell’s en la tabla, ya que ambos suman 9 puntos, pero los de Parque Independencia mantienen una leve ventaja por diferencia de gol.

Probables formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Franco Orozco o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega, Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Emanuel Ejarque

Estadio: Julio César Villagra

Posiciones

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataDefensa y JusticiaBelgrano de CórdobaNewell'sTorneo ClausuraPrimeradeportes-argentina

Últimas Noticias

Ousmane Dembélé le ganó la puja a Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025: todos los premiados

La revista France Football entregó el trofeo a los mejores de cada categoría en el Théâtre du Châtelet de París. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron en el puesto 20 y 22, respectivamente

Ousmane Dembélé le ganó la

La historia de amor de Lothar Matthaus y su pareja modelo 38 años menor que se robó la atención en el Balón de Oro

La leyenda alemana, que atravesó 5 divorcios, volvió a apostar por el amor

La historia de amor de

Mauro Icardi volvió a marcar un gol para el triunfo del Galatasaray: su particular festejo que es furor en las redes

El delantero argentino marcó el 2-0 parcial frente al Konyaspor y celebró de una manera especial

Mauro Icardi volvió a marcar

Oficial: Conmebol confirmó que le quitó la expulsión a Gonzalo Plata y podrá jugar para Flamengo ante Estudiantes

El ecuatoriano había recibido la roja tras ver la segunda amarilla en Río de Janeiro, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Oficial: Conmebol confirmó que le

Entre confesiones, humor y verdades reveladas: Serena y Venus Williams se sinceraron en su nuevo podcast, Stockton Street

Las hermanas comparten anécdotas inéditas y exploran la complejidad de su vínculo familiar. Desde momentos decisivos de su carrera, en ambos lados de la red, hasta interrogantes que desvelan a sus seguidores, según Vanity Fair

Entre confesiones, humor y verdades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un incendio en La Rioja

Un incendio en La Rioja consumió 14 hectáreas e investigan si fue provocado: hay tres detenidos

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

Francia reconoció oficialmente la existencia del Estado de Palestina

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

TELESHOW
El desesperado llanto de Camilota

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca