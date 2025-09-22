Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura

Estudiantes chocará contra Defensa y Justicia en la antesala a su duelo contra Flamengo por la Copa Libertadores

El cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura se da con el primer cruce entre Estudiantes y Defensa y Justicia en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Desde las 19, ambos expondrán la necesidad de revertir sus recientes tropiezos y consolidar sus aspiraciones en el campeonato doméstico, dado que el conjunto de Florencio Varela, que había acumulado una racha invicta de cuatro partidos, vio frustrada la posibilidad de alcanzar la cima de la Zona A tras caer como local por 2 a 1 ante Platense, resultado que lo distanció de los primeros puestos de la tabla y lo dejó a cinco unidades de los lugares que otorgan acceso para la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el Pincha, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, atraviesa una serie adversa de tres derrotas consecutivas. En su más reciente presentación, el León perdió 2 a 1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. En ese encuentro, el equipo volvió a exhibir una tendencia preocupante: recibió dos goles en los primeros quince minutos, una situación que ya se había repetido en los partidos previos ante Central Córdoba de Santiago del Estero y River. Aunque logró ajustar su defensa y no recibió más tantos fuera de ese tramo inicial, esa vulnerabilidad prematura resultó determinante en la seguidilla de las caídas.

A pesar de estos resultados, el cierre del partido ante el conjunto brasileño dejó una imagen positiva para el Pincha, que buscará trasladar esa actitud al compromiso ante el equipo dirigido por Mariano Soso. El desafío para Estudiantes será encontrar el equilibrio entre la necesidad de sumar puntos en el torneo local y la preparación para el inminente partido de vuelta contra Flamengo, programado para el jueves.

El encuentro, que podrá verse en vivo a través de la pantalla de ESPN Premium, contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Germán Delfino seguirá las acciones desde el VAR.

Probables formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, José Sosa; Tiago Palacios o Leonardo Suárez, Lucas Alario, Fabricio Pérez o Alexis Castro. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Germán Delfino

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

BELGRANO VS NEWELL’S

Belgrano recibirá a Newell's en Córdoba (@Newells)

El enfrentamiento entre Belgrano y Newell’s en el Gigante de Alberdi comenzará a las 21. El choque tendrá sabor a revancha, luego del cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina que ganó el Pirata. En este caso, será en el cierre de la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido estará bajo la supervisión arbitral de Daniel Edgardo Zamora y con transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani afronta este compromiso apenas cinco días después de la derrota por 3 a 1 sufrida ante el mismo rival en el certamen federal. Actualmente, La Lepra ocupa la duodécima posición con 9 puntos y un triunfo en Córdoba le permitiría alcanzar a los equipos que se encuentran en la los lugares que entregan plazas de clasificación a los octavos de final. De lograr la victoria, el equipo rosarino alcanzaría a Huracán y Tigre.

En tanto, Belgrano atraviesa una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria en el torneo local. El equipo de Zielinski buscará replicar el rendimiento mostrado en el reciente duelo mano a mano disputado en Villa Mercedes, donde logró convertirse en semifinalista. Además, una victoria como local permitiría al Pirata superar a Newell’s en la tabla, ya que ambos suman 9 puntos, pero los de Parque Independencia mantienen una leve ventaja por diferencia de gol.

Probables formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Franco Orozco o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega, Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Emanuel Ejarque

Estadio: Julio César Villagra

Posiciones