El golazo de Facundo Buonanotte que salvó al Chelsea ante un equipo de la Tercera División en la Copa de la Liga inglesa

El ex jugador de Rosario Central marcó el 2-1 decisivo ante el Lincoln City. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares

Chelsea debió sufrir para vencer 2-1 al Lincoln City de la tercera división del fútbol inglés y así poder avanzar a la cuarta ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga). El conjunto que dirige el italiano Enzo Maresca contó con una destacada actuación del argentino Facundo Buonanotte, quien anotó el segundo gol de los Blues y que sirvió para dar vuelta el marcador en el estadio LNER.

El ex jugador de Rosario Central, que llegó al conjunto de Londres a préstamo desde el Brighton & Hove y jugó su segundo partido con la camiseta azul, definió con un toque sutil con su botín izquierdo tras una gran combinación con Tyrique George, quien terminó dando la asistencia. Al recibir la pelota dentro del área, Facu sacó a relucir su habilidad para sacarse de encima a dos rivales y marcar ante la salida del arquero Zachary Jeacock.

El tanto de Buonanotte se produjo a los 50 minutos y llegó exactamente 120 segundos después del empate conseguido por George en el inicio de la etapa complementaria. El delantero inglés de 19 años sacó un remate espectacular desde afuera del área que rebotó en el palo antes de ingresar al arco defendido por Jeacock. Fue un desahogo para el Chelsea, que se encontraba debajo en el marcador desde los 42 minutos, cuando Robert Street abrió la cuenta para Lincoln.

El club de la tercera categoría sorprendió al ponerse en ventaja luego de un error en el fondo del Chelsea, que inició Enzo Fernández. El campeón del mundo intentó hacer un cambio de frente hacia su compañero Trevoh Chalobah, quien en lugar de ir a buscar la pelota con rapidez se dejó anticipar por Ivan Varfolomeev, quien luego tocó de cabeza para la definición correcta de Street ante Filip Jörgensen.

*El gol del Lincoln al Chelsea que sorprendió a todos

Chelsea pudo dar vuelta el marcador a los pocos minutos de iniciado el complemento y además probó con los tres argentinos en cancha. Tanto Enzo Fernández como Buonanotte y Alejandro Garnacho fueron titulares en la competencia nacional. El ex hombre de River y Benfica jugó 70 minutos y luego fue reemplazado por Marc Cucurella. En tanto, el Bichito estuvo 59 minutos en cancha, ya que le dejó su lugar al brasileño Estevao. Por último, el santafesino salió a los 90 por Reggie Walsh.

De esta manera, el conjunto de Londres avanzó a la siguiente ronda en la Carabao Cup al igual que Wolverhampton (2-0 al Everton), Brighton (6-0 al Barnsley), Fulham (1-0 al Cambridge United), Wycombe (2-0 al Wigan), Wrexham (2-0 al Reading), Cardiff City (2-1 al Burnley) y Liverpool (2-1 al Southampton).

El equipo campeón del Mundial de Clubes venía de tres partidos sin victorias, luego de sus caídas ante el Manchester United (1-2 en la Premier League) y Bayern Múnich (1-3 en la Champions League), más el empate 2-2 frente al Brentford. Sus próximos compromisos serán el sábado 27 de septiembre ante Brighton por el torneo local y el martes 30 ante el Benfica de Portugal por la Liga de Campeones. Ambos partidos serán en Stamford Bridge.

*El resumen de la victoria del Chelsea ante Lincoln City en la Copa de la Liga

