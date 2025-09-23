El cumpleaños 37 de Del Potro: el pibe de Tandil que se le plantó al Big Three y a base de talento llegó al olimpo del deporte argentino

Juan Martín Del Potro entre sus mayores logros fue consagrarse campeón del Us Open 2009 al vencer en la final al suizo Roger Federer

Juan Martín Del Potro, el hombre que con sus 1,98 metros de estatura se ganó el apodo de la Torre de Tandil, celebra este martes su cumpleaños número 37. Su historia, que comenzó en el Club Independiente de Tandil con apenas 6 años bajo la ordenes del reconocido formador Marcelo Gómez, se transformó en un relato de talento innato y, sobre todo, de una inquebrantable resiliencia que lo erigió como uno de los deportistas más destacados de la historia argentina.

A sus 11 años, Del Potro escribió una premonición en un papel que el tiempo se encargaría de confirmar: “Mi sueño es ganar el Us Open y un día ser el número 1 del mundo”. Y a pesar de que su historia estuvo marcada por las lesiones, cumplió de sobra el primero de esos anhelos al conquistar el Grand Slam estadounidense en 2009 y se quedó muy cerca del segundo, al alcanzar el puesto número 3 del ranking mundial el 13 de agosto de 2018.

Sus sueños, de hecho, se forjaron recorriendo miles de kilómetros a lo largo del país. “¡Ese Polo verde debería tener 500 mil kilómetros!”, afirmaría Gómez sobre el mítico vehículo de Daniel Del Potro, el padre del tenista, médico veterinario de profesión, quien falleció en 2021. El propio Delpo lo recordó con emoción: “Mi papá, con el ‘Negro’, agarraban el auto y le hacían kilómetros y kilómetros. Íbamos para el norte, para el sur, para cualquier punto del país donde había algún torneo importante. Ellos juntaban con mucho esfuerzo la plata para poder ir, presentarme y poder jugar. Y salíamos a hacer capaz que 13 ó 14 horas de auto, llegábamos, jugábamos y a los dos días volvíamos".

Juan Martín Del Potro junto a su formador Marcelo Negro Gómez

Desde su debut como profesional en el ATP Challenger en 2005, el ascenso de Del Potro fue meteórico. Su imponente derecha, uno de los golpes más potentes del circuito, lo catapultó rápidamente a la élite. En 2008, a sus 19 años, logró una hazaña inusual al conquistar cuatro títulos consecutivos ATP Tour y cerrar el año en el Top 9, lo que lo consolidó como una de las mayores promesas del tenis.

Sin embargo, el punto culminante de su trayectoria llegó el 14 de septiembre de 2009, en Nueva York. A sus 20 años, el Trilli protagonizó una de las mayores conquistas del tenis al coronarse campeón del US Open. En su camino hacia la gloria, derrotó al entonces número 3 del mundo, Rafael Nadal, en semifinales, y luego, en una épica final a cinco sets, venció al legendario Roger Federer, poniendo fin a una racha de cinco títulos consecutivos del suizo en Flushing Meadows. Fue el único Abierto de su carrera, pero sin duda, el más significativo.

Si bien su título en la Gran Manzana es su mayor hazaña, el valor de Del Potro reside en haber sido uno de los pocos tenistas que pudo poner en jaque de manera consistente a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Durante los años de dominio absoluto de este trío, la Torre no solo se interpuso en sus caminos hacia la gloria en Grand Slams y Juegos Olímpicos, sino que fue uno de los escasos jugadores capaces de vencer a cada uno de ellos cuando estaban en su mejor nivel. Su presencia en el circuito siempre fue una amenaza real para la hegemonía del Big Three, recordándole al mundo que el talento y la potencia de su derecha podían romper cualquier pronóstico.

A partir de allí, la historia del tandilense se convirtió en un constante ir y venir entre la cima del deporte y la sala de operaciones. Múltiples lesiones en sus muñecas y rodillas lo forzaron a detenerse en repetidas ocasiones, poniendo en jaque su carrera una y otra vez. Cada vuelta era un acto de fe, y cada logro un milagro. Su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y, especialmente, su medalla de plata en Río 2016, donde venció a Djokovic y a Nadal en camino a la final, son testimonios de su inagotable espíritu de lucha.

Juan Martín Del Potro se coronó campeón de la Copa Davis en 2016 (Foto: Reuters)

Además de sus logros individuales, Del Potro fue una pieza fundamental para que la Selección Argentina de Tenis se proclamara campeón de la Copa Davis en 2016. Su histórica remontada contra Marin Cilic en la final, tras ir dos sets abajo, se convirtió en uno de los partidos más memorables de la serie y un factor decisivo para que el país levantara por primera vez la Ensaladera de Plata.

La carrera de Delpo, un viaje de 439 victorias y 174 derrotas, culminó de la forma más emotiva en su tierra natal, en febrero de 2022. Su adiós al tenis, con lágrimas y el aplauso unánime del público en el Argentina Open, dejó en claro que su huella no se mide en títulos, sino en la inspiración que transmitió a millones de personas. Juan Martín Del Potro no solo fue un tenista, sino un símbolo de que el talento, cuando se une a la perseverancia, puede enfrentar los obstáculos más duros. Su historia enseñó que, más allá del resultado final, la lucha es, en sí misma, la verdadera victoria.