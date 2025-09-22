Deportes

Una estrella de la música corrió la maratón de Berlín sin ser reconocido: el especial apodo que utilizó y la marca que rompió

El reconocido cantante y compositor Harry Styles compitió en Alemania y generó revuelo después de que los fanáticos lo descubrieran

Harry Styles compitió en el
Harry Styles compitió en el Maratón de Berlín en Berlín, Alemania (Sportograf via AP)

El paso de Harry Styles por la Maratón de Berlín 2025 no solo sorprendió a sus fanáticos y a los aficionados al atletismo, sino que también marcó un hito en la trayectoria personal del artista británico. El cantante y compositor de 31 años logró completar los 42,195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, superando ampliamente su marca anterior y rompiendo la simbólica barrera de las tres horas para corredores amateurs. Además, compitió bajo el seudónimo Sted Sarandos.

La participación de Styles en la capital alemana se produjo en un contexto de máxima exigencia, con 80.000 corredores inscritos y un recorrido que atraviesa puntos emblemáticos como el parlamento alemán, la Columna de la Victoria, Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo. El evento, considerado uno de los más rápidos del mundo y parte del circuito Abbott World Marathon Majors, ofreció condiciones óptimas para quienes buscan mejorar sus registros personales.

El cantante, reconocido mundialmente por su carrera musical y ganador de tres premios Grammy, optó por una vestimenta colorida: camiseta azul, pantalones cortos negros y zapatillas naranjas. Para evitar ser identificado entre la multitud, recurrió a un seudónimo y cubrió su cabeza con un pañuelo, estrategia que ya había utilizado en otras ocasiones para pasar desapercibido en eventos públicos. Según consignó el sitio web local Tagesspiegel, fue una fan page dedicada a Styles la que detectó su presencia en la competencia, identificándolo con el número de salida 31261.

El desempeño de Harry Styles en Berlín fue notablemente equilibrado. Completó la primera mitad de la prueba en 1 hora, 29 minutos y 8 segundos, mientras que la segunda parte la cubrió en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos. Su ritmo promedio se mantuvo en cuatro minutos por kilómetro, lo que le permitió alcanzar el puesto 2.241 en la clasificación general y el 524 en la categoría de mayores de 30 años. Además, mantuvo una velocidad media de 14 kilómetros por hora.

Harry Styles corrió en la
Harry Styles corrió en la Maratón de Berlín 2025 (X)

Durante la carrera, la presencia del artista pasó inadvertida en los primeros tramos, pero a medida que avanzaba el recorrido, el reconocimiento de los fanáticos y la difusión en redes sociales hicieron que su identidad se volviera un secreto a voces. Al cruzar la meta, los altoparlantes del evento celebraron su llegada con una de sus canciones, generando sorpresa entre los presentes.

Al finalizar la competencia, Styles compartió un momento especial con el atleta paralímpico Richard Whitehead, quien nació con una doble amputación congénita de rodilla y ha logrado destacarse en el deporte gracias a prótesis especiales. Whitehead publicó en Instagram una imagen junto al cantante y escribió: “¡2.58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?”, reflejando la incredulidad y el entusiasmo por la presencia del músico en la prueba.

La incursión de Harry Styles en el mundo del atletismo no es reciente. En marzo de 2025, participó en la Maratón de Tokio, donde registró un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos y finalizó en la posición aproximada 6.010 entre más de 20.000 participantes. En esa ocasión, también fue descubierto por aficionados que compartieron videos en redes sociales, mostrando al artista saludando a seguidores y manteniendo una zancada firme con indumentaria completamente negra y zapatillas Nike amarillas.

El interés de Harry Styles por el deporte se ha manifestado como una vía para equilibrar su vida profesional y personal, utilizando el atletismo como herramienta para mantenerse en forma física y mental. Además, ha recurrido a diversas estrategias para evitar el reconocimiento público, como el uso de disfraces y seudónimos, tal como ocurrió en mayo de 2025 durante la asunción del Papa León XIV en la plaza de San Pedro, donde modificó su apariencia con un bigote, gorra y anteojos.

La tendencia de celebridades que se suman a desafíos deportivos de alto nivel se ha consolidado en los últimos años. Figuras como Colin Farrell, quien corrió el Maratón de Brisbane en 2021 con un tiempo de 3:53:14, y Jennifer Connelly y Chelsea Clinton, que registraron 3:45:47 y 3:45:51 respectivamente en la edición 2024 del Maratón de Nueva York, forman parte de este fenómeno, según datos recopilados por Runner’s World.

Harry Styles corrió bajo el
Harry Styles corrió bajo el seudónimo Sted Sarandos y con la cara tapada (X)

