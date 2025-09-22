Los mejores memes del Balón de Oro que Dembélé le ganó a Lamine Yamal: las “reacciones” de Nicki Nicole, Messi y Mbappé

Ousmane Dembélé (PSG) fue distinguido con el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo. En la gala, organizada por France Football en el Théâtre du Châtelet de París, el francés superó a Lamine Yamal (Barcelona), quien finalizó en el segundo puesto y recibió el Trofeo Kopa al mejor futbolista Sub 21.

El París Saint-Germain dominó la ceremonia al ser elegido mejor equipo masculino tras conquistar la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, además de alcanzar la final del Mundial de Clubes. Luis Enrique fue reconocido como mejor entrenador de la temporada 2024/25, aunque no asistió a la gala debido a un compromiso deportivo simultáneo.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí obtuvo el Balón de Oro por tercer año consecutivo, mientras que Mariona Caldentey ocupó el segundo lugar. El Arsenal fue premiado como mejor club femenino tras consagrarse campeón de la UEFA Champions League.

El Trofeo Yashin al mejor arquero fue para Gianluigi Donnarumma, quien se ubicó noveno en el ranking general del Balón de Oro, y Hannah Hampton fue reconocida como la mejor guardameta. Xana Fundación recibió el Premio Sócrates por su labor social y humanitaria.

Entre los máximos goleadores de la temporada 2024/25, Ewa Pajor (Barcelona) anotó 25 goles, mientras que Victor Gyökeres (Arsenal, ex Sporting de Lisboa) marcó 54 tantos. En el ranking del Balón de Oro, los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister ocuparon los puestos 20 y 22, respectivamente, y Emiliano Dibu Martínez finalizó octavo en el Trofeo Yashin.

El top ten del Balón de Oro lo completaron Vitinha (3°), Mohamed Salah (4°), Raphinha (5°), Achraf Hakimi (6°), Kylian Mbappé (7°), Cole Palmer (8°), Gianluigi Donnarumma (9°) y Nuno Mendes (10°). El Trofeo Johan Cruyff a la mejor entrenadora de fútbol femenino fue para Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra y campeona de la Eurocopa 2025.

Las redes sociales se hicieron eco de la premiación y no tardaron en aparecer los clásicos memes. Las burlas de los cibernautas fanáticos del PSG fueron para Mbappé, quien entró en conflicto con el club por su partida hacia el Real Madrid. Además, Lionel Messi, máximo ganador de la historia con 8 trofeos, también fue mencionado, junto con su compatriota Nicki Nicole, cantante argentina y pareja de Lamine Yamal.

