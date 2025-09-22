Entre confesiones, humor y verdades reveladas: Serena y Venus Williams se sinceraron en su nuevo podcast, Stockton Street

El podcast 'Stockton Street' revela detalles inéditos de la relación entre Serena y Venus Williams (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

La expectativa crece en el deporte y el entretenimiento por el estreno de Stockton Street, el podcast de Serena Williams y Venus Williams, que se estrenó el pasado 17 de septiembre.

Las legendarias tenistas, figuras reconocidas tanto por su dominio en las canchas como por su influencia fuera de ellas, abrieron por primera vez una ventana a su relación personal y profesional.

El primer episodio, grabado en la pista Arthur Ashe del US Open en Nueva York, brindó revelaciones inéditas sobre la convivencia y la rivalidad entre ambas, según Vanity Fair.

Un homenaje a los orígenes y las primeras exclusivas

Las hermanas Williams exploran su convivencia y rivalidad fuera de las canchas en su nuevo podcast (REUTERS/Mike Blake)

El título del podcast, Stockton Street, es un homenaje a la calle de Compton, California, donde las Williams pasaron su infancia.

La elección del escenario para la grabación inicial no resulta casual: la pista Arthur Ashe fue testigo de momentos clave en sus carreras, incluido el retiro de Serena en 2022.

En Vanity Fair, las ex número uno del mundo explicaron que, a pesar de la cercanía, la competencia profesional exigió reservas y secretos entre ellas.

“Aunque es mi hermana, también es mi oponente, y no puedes ser tan abierta como quisieras. Así que esta es una verdadera oportunidad para hacer algo que hemos estado intentando hacer y para descubrir cosas nuevas”, afirmó Serena Williams.

Conversaciones inéditas y respuestas esperadas

‘Stockton Street’ rinde homenaje a la infancia de las Williams en Compton, California (Instagram/@stocktonstpodcast)

El podcast nace para abordar preguntas que durante años intrigaron a seguidores y medios. Venus Williams afirmó en el primer episodio: “Pensé que eras invencible y que nunca podría jugar mejor que tú”.

Serena relacionó ese sentimiento con una etapa personal difícil: “Creo que es cuando estaba en plena ruptura sentimental”. La conversación, marcada por la complicidad y el humor, incluyó la respuesta de Venus: “Ojalá yo también lo hubiera hecho”, lo cual desató risas entre ambas.

Más adelante, Venus profundizó sobre la visión pública de su vínculo: “Creo que mucha gente se preguntó y habló de esto: si de verdad nos caemos bien, porque tenemos que jugar la una con la otra, si nos odiamos y si, en realidad, hablamos. Hay tantas cosas en nuestra relación que podemos compartir y que nunca antes habíamos hecho… Hay mucho que revelar”, según Vanity Fair.

Equilibrio entre hermandad y rivalidad

Serena Williams aborda su pérdida de peso y el uso de Ozempic, generando debate en redes sociales (REUTERS/Jeff J Mitchell)

El equilibrio entre la hermandad y la rivalidad profesional fue una constante en la vida de las Williams. El podcast representa una chance de tratar temas que, por las exigencias competitivas, permanecieron en la esfera privada.

“Esta es una verdadera oportunidad para hacer algo que hemos estado intentando hacer y para descubrir cosas nuevas”, reiteró Serena, subrayando el carácter inédito de las conversaciones que compartirán con la audiencia.

Serena Williams y el debate en torno a Ozempic

Simultáneamente al lanzamiento de Stockton Street, Serena Williams ocupó portadas por motivos ajenos al tenis. En semanas recientes, la deportista reconoció que su pérdida de 14 kilos se debe al uso de medicamentos de la familia de la semaglutida, conocidos como Ozempic, según reveló en un vídeo promocional.

El debut de 'Stockton Street' ofrece una visión íntima y reflexiva sobre la vida de Serena y Venus Williams (REUTERS/Edgar Su)

Esta confesión despertó debate y generó reacciones como la de Jameela Jamil, quien expresó su preocupación en declaraciones recogidas por Vanity Fair: “Lo que más me incomoda es que las celebridades tienen acceso a médicos a los que la mayoría de las personas no pueden acceder. Estos medicamentos ‘milagrosos’ para bajar de peso tienen un precio”.

Jamil advirtió sobre los posibles efectos adversos: parálisis gástrica, pancreatitis, cáncer, caída del cabello, osteoporosis, desnutrición severa, pérdida de masa muscular, depresión, problemas de tiroides, ceguera y daño metabólico grave.

El auge de los podcasts deportivos

El auge de los deportistas que exploran el formato podcast se consolida. Con Stockton Street, las hermanas Williams se integran a una tendencia junto a figuras como Travis Kelce, quien utiliza este medio para compartir novedades personales y profesionales.

El auge de los podcasts deportivos suma a las hermanas Williams junto a figuras como Travis Kelce (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

El debut de Stockton Street marca un nuevo capítulo en la historia de Serena y Venus Williams, quienes ahora apuestan por el diálogo abierto y la reflexión pública, y acceden a una plataforma que acerca a los aficionados a su historia desde una óptica más íntima.