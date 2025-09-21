Deportes

Las dos asistencias de Nico Paz para la remontada del Como y la frase con la que su DT lo comparó con Messi

El mediocampista de la selección argentina fue gran figura de su equipo en la victoria 2-1 ante la Fiorentina, por la Serie A

Nico Paz se ha convertido en el nombre propio de la jornada en la Serie A, tras su actuación determinante en la victoria del Como 1907 sobre la Fiorentina. El mediocampista argentino, de 21 años, firmó una doble asistencia que resultó clave para que el equipo dirigido por Cesc Fàbregas revirtiera el marcador y se impusiera 2-1 como visitante, consolidando su estatus como una de las grandes promesas del fútbol argentino y europeo. El volante fue el artífice de los dos pases de gol, incluido el decisivo en el minuto 93, y su influencia en el juego ha sido constante desde el inicio de la temporada.

El encuentro, disputado en el estadio de la Fiorentina, comenzó cuesta arriba para el Como. El conjunto local, dirigido por Stefano Pioli, se adelantó a los seis minutos con un tanto de Rolando Madragora, lo que reflejó su dominio en la primera parte. Sin embargo, la reacción del equipo de Fàbregas se gestó a partir de la creatividad y el despliegue de Paz, quien ejecutó con enorme precisión la falta que Marc Oliver Kempf transformó en el empate al minuto 65. Cada intervención del hijo del ex defensor Pablo Paz en la zona de tres cuartos generó peligro y desestabilizó a la defensa rival.

La remontada se consumó en el tiempo añadido, cuando Paz habilitó con un pase largo al neerlandés Jayden Addai quien, más allá de la muy buena cesión a la carrera, hizo la mayor parte del trabajo. Dominó sobre la derecha, se metió en el área, enganchó y definió ante el portero español David de Gea para marcar el 2-1 definitivo.

El volante cubre el balón
El volante cubre el balón durante su gran partido ante la Fiore (AP)

Con esta victoria, el Como sumó siete puntos y se ubicó en la zona media de la tabla, mientras que la Fiorentina, que aún no conoce la victoria en la temporada, quedó al borde de los puestos de descenso y recibió el descontento de su afición.

El impacto de Nico Paz en el Como trasciende el partido ante la Fiorentina. El mediocampista ha participado en todos los goles del equipo en la temporada, ya sea como autor o asistente: marcó y asistió ante la Lazio, anotó frente al Génova y repitió gol y asistencia en el último encuentro.

El futbolista, que optó por representar a la selección argentina, ya debutó bajo la dirección de Lionel Scaloni, quien lo tiene muy en cuenta de cara a la renovación del plantel campeón del mundo, que buscará revalidar la corona en la Copa a realizarse en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Tanto él como Franco Mastantuono son las gemas que se vienen.

La llegada de Paz al Como se produjo la temporada anterior, tras su traspaso desde el Real Madrid por 6 millones de euros. Durante la campaña 2024/25, el mediocampista disputó 35 partidos, marcó 6 goles y entregó 9 asistencias, cifras que le valieron el reconocimiento como mejor jugador Sub-23 de la Serie A.

Surgido de la cantera del Real Madrid, el acuerdo entre el club lombardo y el Merengue incluye dos cláusulas de recompra, que le permiten a la entidad madrileña recuperar al futbolista en los mercados de verano de 2026 y 2027, por 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. Esta condición mantiene abiertas las posibilidades de un eventual regreso del juvenil al conjunto blanco.

Fàbregas es vital para que, pese a las ofertas (como la del Tottenham), haya permanecido en el Como. Y el ex Mónaco lo elogió profusamente antes del encuentro. “Cuando los equipos jugaban contra Barcelona, seguro no querían que Messi tocara el balón, ahora a Nico Paz le pasa lo mismo”, señaló. “Pero eso también es bueno para Nico. Le va a pasar más a menudo”, concluyó el amigo de la Pulga.

