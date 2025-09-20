La historia de Becky Zerlentes, la boxeadora estadounidense que murió en el combate de su retiro

Becky Zerlentes se convirtió en la primera boxeadora en perder la vida en un combate (Captura de video)

El boxeo femenino registró un hecho sin precedentes hace más de 20 años: la muerte de Becky Zerlentes, deportista y académica estadounidense de 34 años. La boxeadora se convirtió en la primera mujer en perder la vida en una pelea en Estados Unidos, precisamente en Denver; lo que reabrió un debate sobre la seguridad en el deporte de contacto.

Un 3 de abril de 2005, la oriunda de Colorado se subió al ring para pelear con Heather Schmitz por el torneo Guantes de Oro. Sin embargo, lo que parecía un encuentro sin más complicaciones, terminó con el deceso de la deportista, que tenía 34 años.

Del retiro a la muerte

La tragedia ocurrió en el Coliseo de Denver durante el Campeonato Estatal de Boxeo Femenino Sénior de Colorado. Zerlentes, ex campeona regional, se enfrentó a Heather Schmitz en un combate que cumplía con las normas de seguridad, incluido el uso obligatorio de casco protector.

La pelea transcurrió sin incidentes en los dos primeros asaltos, pero en el tercer round, un golpe seco en la sien izquierda hizo que Zerlentes cayera inconsciente a la lona. Según Jeanne DePriest, mánager del equipo, “nadie pensó que fuera un golpe muy duro”. La atención médica fue inmediata, aunque la boxeadora nunca recuperó el conocimiento.

El informe del forense de Denver estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo craneal provocado por un objeto contundente. Tras revisar las grabaciones del combate, las autoridades policiales descartaron cualquier indicio de homicidio, confirmando que el suceso se produjo dentro de los parámetros reglamentarios del boxeo.

El impacto de la muerte de Becky Zerlentes

La noticia sacudió especialmente a la comunidad de Fort Collins, ciudad donde trabajaba como instructora de geografía y economía en el campus del condado de Larimer del Front Range Community College. Su perfil abarcaba mucho más que el boxeo: participaba en triatlones, enseñaba natación, practicaba artes marciales y tenía un récord amateur de seis victorias y cuatro derrotas en el cuadrilátero. Su dedicación al deporte y a la enseñanza la convirtió en una figura apreciada por colegas y estudiantes.

Becky Zerlentes murió a causa de un traumatismo craneal (Freepik)

La madrugada posterior al combate, Stephan Weiler, esposo de Zerlentes, recibió una llamada urgente desde el Centro Médico y Hospital Denver Health. Los médicos le informaron que el daño cerebral era irreversible y que el soporte vital comenzaba a fallar. Weiler recordó que, probablemente, su esposa ya había fallecido clínicamente en el ring.

Ante la gravedad de la situación, decidió autorizar la donación de órganos, una causa que Zerlentes apoyaba con convicción. “Alrededor del mediodía de esa mañana, se tomó la decisión, sabiendo que su condición estaba empeorando. Decidí que era el momento, ya que sabía que la ventana para la donación de órganos, que Becky apoyaba tan fervientemente, se estaba cerrando”, relató Weiler.

El impacto de la muerte de Zerlentes se sintió de inmediato en Denver y en la comunidad universitaria de Fort Collins. Compañeros, estudiantes y amigos destacaron su calidez humana y su tenacidad, considerándola un referente tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Heather Schmitz, la oponente en el combate, expresó su pesar por lo ocurrido: “No quería lastimarla. Así que me siento muy mal por eso”.

12 años después de la autorización de este deporte en Estados Unidos, el caso de Zerlentes puso en el centro del debate la seguridad en los deportes de contacto y el riesgo que asumen quienes suben al ring. Su historia permanece como un recordatorio de los desafíos y dilemas que enfrenta el boxeo femenino, así como del legado de quienes, como ella, unieron la pasión por el deporte y el compromiso académico.

El antecedente en Canadá

La boxeadora mexicana, Jeanette Zacarias Zapata, murió un 2 de septiembre de 2021 tras un combate en Canadá. La joven, originaria del estado de Aguascalientes, participaba en su primer enfrentamiento fuera de México y tenía previsto ganar más de 1.400 dólares por su participación.

En el combate de peso welter, celebrado cinco días antes, la mexicana se enfrentó a la local Marie-Pier Houle, de 31 años. En el cuarto round, Zapata se encontró acorralada contra las cuerdas y recibió una serie de golpes que obligaron a detener la pelea. Tras la interrupción, Zapata comenzó a convulsionar y se desplomó en una esquina, lo que requirió atención médica inmediata.

Tras permanecer algunos días en coma inducido en el hospital de Montreal, murió y desató la apertura de una investigación. Se trata de otra muerte que surge a partir de un combate que cuenta con las regulaciones oficiales.