Deportes

La historia de Becky Zerlentes, la boxeadora estadounidense que murió en el combate de su retiro

La deportista de 34 años estaba en su última pelea, pero un golpe inesperado ocasionó heridas letales en la cabeza. El caso reabrió el debate sobre los riesgos en el deporte de contacto

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Becky Zerlentes se convirtió en
Becky Zerlentes se convirtió en la primera boxeadora en perder la vida en un combate (Captura de video)

El boxeo femenino registró un hecho sin precedentes hace más de 20 años: la muerte de Becky Zerlentes, deportista y académica estadounidense de 34 años. La boxeadora se convirtió en la primera mujer en perder la vida en una pelea en Estados Unidos, precisamente en Denver; lo que reabrió un debate sobre la seguridad en el deporte de contacto.

Un 3 de abril de 2005, la oriunda de Colorado se subió al ring para pelear con Heather Schmitz por el torneo Guantes de Oro. Sin embargo, lo que parecía un encuentro sin más complicaciones, terminó con el deceso de la deportista, que tenía 34 años.

Del retiro a la muerte

La tragedia ocurrió en el Coliseo de Denver durante el Campeonato Estatal de Boxeo Femenino Sénior de Colorado. Zerlentes, ex campeona regional, se enfrentó a Heather Schmitz en un combate que cumplía con las normas de seguridad, incluido el uso obligatorio de casco protector.

La pelea transcurrió sin incidentes en los dos primeros asaltos, pero en el tercer round, un golpe seco en la sien izquierda hizo que Zerlentes cayera inconsciente a la lona. Según Jeanne DePriest, mánager del equipo, “nadie pensó que fuera un golpe muy duro”. La atención médica fue inmediata, aunque la boxeadora nunca recuperó el conocimiento.

El informe del forense de Denver estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo craneal provocado por un objeto contundente. Tras revisar las grabaciones del combate, las autoridades policiales descartaron cualquier indicio de homicidio, confirmando que el suceso se produjo dentro de los parámetros reglamentarios del boxeo.

El impacto de la muerte de Becky Zerlentes

La noticia sacudió especialmente a la comunidad de Fort Collins, ciudad donde trabajaba como instructora de geografía y economía en el campus del condado de Larimer del Front Range Community College. Su perfil abarcaba mucho más que el boxeo: participaba en triatlones, enseñaba natación, practicaba artes marciales y tenía un récord amateur de seis victorias y cuatro derrotas en el cuadrilátero. Su dedicación al deporte y a la enseñanza la convirtió en una figura apreciada por colegas y estudiantes.

Becky Zerlentes murió a causa
Becky Zerlentes murió a causa de un traumatismo craneal (Freepik)

La madrugada posterior al combate, Stephan Weiler, esposo de Zerlentes, recibió una llamada urgente desde el Centro Médico y Hospital Denver Health. Los médicos le informaron que el daño cerebral era irreversible y que el soporte vital comenzaba a fallar. Weiler recordó que, probablemente, su esposa ya había fallecido clínicamente en el ring.

Ante la gravedad de la situación, decidió autorizar la donación de órganos, una causa que Zerlentes apoyaba con convicción. “Alrededor del mediodía de esa mañana, se tomó la decisión, sabiendo que su condición estaba empeorando. Decidí que era el momento, ya que sabía que la ventana para la donación de órganos, que Becky apoyaba tan fervientemente, se estaba cerrando”, relató Weiler.

El impacto de la muerte de Zerlentes se sintió de inmediato en Denver y en la comunidad universitaria de Fort Collins. Compañeros, estudiantes y amigos destacaron su calidez humana y su tenacidad, considerándola un referente tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Heather Schmitz, la oponente en el combate, expresó su pesar por lo ocurrido: “No quería lastimarla. Así que me siento muy mal por eso”.

12 años después de la autorización de este deporte en Estados Unidos, el caso de Zerlentes puso en el centro del debate la seguridad en los deportes de contacto y el riesgo que asumen quienes suben al ring. Su historia permanece como un recordatorio de los desafíos y dilemas que enfrenta el boxeo femenino, así como del legado de quienes, como ella, unieron la pasión por el deporte y el compromiso académico.

El antecedente en Canadá

La boxeadora mexicana, Jeanette Zacarias Zapata, murió un 2 de septiembre de 2021 tras un combate en Canadá. La joven, originaria del estado de Aguascalientes, participaba en su primer enfrentamiento fuera de México y tenía previsto ganar más de 1.400 dólares por su participación.

En el combate de peso welter, celebrado cinco días antes, la mexicana se enfrentó a la local Marie-Pier Houle, de 31 años. En el cuarto round, Zapata se encontró acorralada contra las cuerdas y recibió una serie de golpes que obligaron a detener la pelea. Tras la interrupción, Zapata comenzó a convulsionar y se desplomó en una esquina, lo que requirió atención médica inmediata.

Tras permanecer algunos días en coma inducido en el hospital de Montreal, murió y desató la apertura de una investigación. Se trata de otra muerte que surge a partir de un combate que cuenta con las regulaciones oficiales.

Temas Relacionados

Boxeo femeninoBecky ZerlentesTraumatismo cranealBoxeoEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo se prepara el Challenger de Buenos Aires para festejar sus primeros 10 años

El certamen se disputará a partir del 21 de septiembre. La palabra de su directora

Cómo se prepara el Challenger

La historia detrás del “pie de oro” de Maradona: un molde secreto y una puja

La matriz fue tomada del mismísimo Diego cuando vivía en Dubai. Dónde está la pieza

La historia detrás del “pie

Es argentino, tiene 17 años y es campeón de F4 en Europa: del desarraigo a aprender a cocinar y el sueño de la Fórmula 1

Gino Trappa se consagró en República Checa y este fin de semana correrá en el campeonato español. Cómo se enamoró del automovilismo tras la pandemia

Es argentino, tiene 17 años

Los 10 tenistas argentinos menores de 21 años que disputaron el Challenger de Villa María y son el futuro

El recambio en el deporte blanco es constante y el país es una fábrica de talento. Los jugadores que ya hacen pie en el circuito profesional y que están llamados a dominar en el ámbito local los próximos años

Los 10 tenistas argentinos menores

Así están las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso tras el comienzo de la fecha 9

Deportivo Riestra quedó como único líder de la Zona B a la espera del partido de River. Racing y Vélez ganaron sus duelos como visitantes antes de la revancha por la Libertadores

Así están las tablas del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de la Paella:

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

La ciudad con encanto rural y arroyos a menos de 70 km de CABA para conocer en primavera

Más de diez provincias estarán bajo alerta por lluvias y tormentas en la víspera de primavera

INFOBAE AMÉRICA
Cinco escándalos que marcaron la

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián