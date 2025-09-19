Deportes

Se despistó, volvió al circuito sin mirar que venía otro piloto y protagonizó un brutal accidente en la Fórmula 2: “Nunca en mi vida vi esto”

Roman Stanek se reincorporó de manera “imprudente” a la pista y embistió brutalmente a John Bennett en el Gran Premio de Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 2 tuvo un cierre abrupto por un fuerte accidente entre Roman Stanek y John Bennett. El golpe se produjo sobre el cierre de la sesión y obligó a que los comisarios de pista tengan que anticipar el final de la tanda, en lo que fue un insólito choque entre ambos. La categoría se está disputando en las calles de Bakú a la par de la F1, que completó las primeras dos prácticas libres en las que quedó en evidencia el preocupante rendimiento de Alpine.

La colisión se produjo cuando apenas restaba poco más de un minuto para concluir la clasificación, en un momento en que varios pilotos buscaban mejorar sus tiempos para la 12ª carrera de la temporada, prevista para el domingo. Tras la larga recta principal que se extiende por más de dos kilómetros, Roman Stanek se pasó de largo en la frenada para la primera curva al perder el control de su vehículo y quedó en una de las salidas de seguridad.

Al reincorporarse a la pista con su monoplaza del Invicta Racing, lo hizo de manera imprudente, cruzándose en la trayectoria de John Bennett, representante del Van Amersfoort Racing. El impacto fue inevitable y ambos vehículos sufrieron daños considerables, aunque los dos pilotos resultaron ilesos. La bandera roja apareció de inmediato, dando por finalizada la sesión.

No obstante, la polémica se centró en la imprudente maniobra del piloto checo, quien regresó a la pista de forma temeraria al meterse en el trazado ideal de carrera. “Choque en la curva 1. Stanek acaba de reincorporarse completamente a la línea de carrera y me ha embestido. ¿Qué carajo, hombre?”, soltó inmediatamente Bennett por la radio del equipo, notablemente enojado por la situación. Cabe resaltar que, hasta ese momento, Stanek marchaba noveno de la tabla. “Lo tienen que echar del fin de semana con lo que hizo. Es una locura total. Nunca en mi vida vi esto”, describió la situación uno de los comentaristas de la transmisión oficial de ESPN.

Los comisarios consideran que el piloto del coche 2 es el único responsable de la colisión como resultado de una reincorporación insegura y deciden imponerle una fuerte sanción de 5 puestos en la parrilla, que deberá cumplir en las dos carreras que se disputen a partir de esta sesión de clasificación”, indicó la FIA en el documento oficial sobre la postura de la organización respecto al incidente.

El estado en el que quedó el monoplaza de Roman Stanek, quien está compitiendo por tercer año consecutivo en la F2 y se ubica en el octavo lugar en la tabla del Campeonato

Un par de horas después, anunció que optaron por la “eliminación del tiempo de vuelta más rápido establecido por el coche 2 en la sesión de clasificación”, por lo que el checo largará en la última posición para el GP de Azerbaiyán.

Por su parte, el sitio oficial de la Fórmula 2, agregó: “Los comisarios escucharon a Stanek y a un representante del equipo después de la sesión y examinaron la evidencia de video disponible. En una audiencia separada, los comisarios encontraron que el piloto checo fue completamente responsable de la colisión, lo que resultó en una bandera roja, la suspensión de la sesión y provocó que varios pilotos abandonaran sus vueltas. Como no hubo factores externos que contribuyeran, se eliminó el tiempo más rápido de Stanek”.

En el plano deportivo, la pole position quedó en manos del estadounidense Jak Crawford, del equipo DAMS Lucas Oil, quien marcó un tiempo de 1:54.791. El líder del campeonato, el italiano Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), se ubicó segundo, a tan solo 0.019 segundos del mejor registro. El tercer lugar fue para otro italiano, Gabriele Minì (PREMA Racing), con una diferencia de 0.399 segundos respecto al poleman.

En cuanto a los protagonistas del accidente, Stanek perdió su noveno lugar, en el que había registrado un tiempo de 1:55.676, mientras que Bennett se clasificó en la 15ª posición con 1:56.354. La actividad de la Fórmula 2 continuará el sábado con la carrera sprint, programada para las 7:15 (hora de Argentina), y el domingo se disputará la prueba principal a las 4:00.

