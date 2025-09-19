Franco Colapinto habló del “día difícil” en Bakú y se refirió a los cambios de Gasly que le permitieron mejorar su Alpine

Como los propios pilotos habían anticipado en la previa, el circuito callejero de Bakú no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. En la primera práctica libre los dos deportistas de la escudería francesa culminaron 19° y 20° (con el argentino por delante del francés); mientras que en la segunda Pierre Gasly tuvo una leve mejoría y terminó 16°. Franco Colapinto, por su parte, quedó en el último lugar.

Durante una entrevista en la zona mixta, el oriundo de Pilar fue claro ante la consulta sobre si encontró alguna mejora en su A525 entre la FP1 y la FP2. “No mucho”, fue su escueta respuesta. Luego, amplió su análisis dejando en claro su enfado por el rendimiento del vehículo en esta clase de circuitos. “Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, y un circuito callejero de tanta curva lenta... No estamos encontrando el balance”, manifestó.

Durante la entrevista, se mostró algo optimista por las mejoras que logró el francés en la segunda práctica: “Creo que Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco. Mejoró un poquito en algunas cosas”. No obstante, remarcó que “hay que trabajar para mañana pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos. A laburar para mañana…”.

Otro de los puntos que le consultó ESPN fue sobre la carga aerodinámica del auto para este circuito, con la intención de perder un poco el rendimiento en las curvas lentas para tratar de ganar velocidad en la recta. “Es un poco el compromiso que tenemos”. Y añadió: “Nos está costando, así que ahora hay que trabajar para mañana pero obviamente es un circuito que nos está costando”.

Vale recordar que Franco Colapinto cerró la FP1 en el puesto 19, ubicándose delante de su compañero Pierre Gasly, con un mejor tiempo de 1:45.299 en una jornada de entrenamientos marcada por una larga interrupción a causa de un inconveniente en el circuito, lo que limitó el trabajo planificado por los equipos. En la segunda sesión, el piloto argentino terminó en la última colocación tras registrar un giro de 1:43.322, quedando a 0.648 respecto de la mejor vuelta del francés (1:42.674) y a 0.355 de Fernando Alonso, quien culminó en el puesto 19.

El deportista albiceleste de 22 años completó 34 vueltas totales en el circuito callejero de Bakú, enfocado en la tercera sesión de prácticas prevista para este sábado a las 5.30 de la mañana (hora Argentina), instancia previa a la clasificación de las 9. La qualy determinará el orden de partida de la carrera principal del domingo, programada para las 8 de la mañana.

El bonaerense viene en levantada a bordo de su A525, catalogado como el peor auto de la parrilla. Su mejor performance en lo que va de la temporada (reemplazó a Jack Doohan en la séptima jornada -el Gran Premio de Premio de la Emilia Romaña-) fue en los Países Bajos, donde culminó 11°, cerca de los puntos.

No obstante, el circuito de Azerbaiyán le trae buenos recuerdos al argentino, ya que en su segunda carrera como piloto de Fórmula 1 logró sumar sus primeros puntos. En esa ocasión quedó octavo a bordo de un Williams.

Noticia en desarrollo..