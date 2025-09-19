El golazo de tiro libre de Retegui para que su equipo sea líder en Arabia Saudita: a cuánto quedó de los 100

El Chapita anotó uno de los tantos de su equipo ante Al Khaleej

A Mateo Retegui no le está costando la adaptación al fútbol de Arabia Saudita después de que Al Qadsiah le pagó 65 millones de euros al Atalanta de Italia. El delantero de 26 años marcó un golazo de tiro libre para encaminar la victoria contra Al Khaleej por 2-1 en la tercera fecha de la Saudi Pro League, llegó a tres tantos en el campeonato local, igualó la línea de grandes figuras como Karim Benzema y Joao Felix y quedó a uno del líder Joshua King, atacante de este último rival, en la tabla de máximos artilleros.

El Chapita aprovechó una pelota detenida en el último tercio de la cancha y, de frente al arco defendido por Anthony Moris, sacudió un derechazo calculado al palo del arquero que se le metió en la valla para romper la paridad a los nueve minutos en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de la ciudad de Dammam. Esta anotación se suma al doblete convertido contra Al Najma en la primera jornada.

Al Qadsiah se llevó el triunfo con un gol sobre la hora de Abdulla Al Salem a los 91 minutos, luego de que Joshua King puso el empate parcial en el último cuarto de hora. De esta manera, el cuadro saudí se afianza como uno de los candidatos a la corona porque está en la segunda colocación con siete puntos, mismo puntaje que el líder Al Hilal, pero ambos pueden ser superados por Al Nassr y Al Ittihad, que todavía deben disputar su partido. Por otro lado, Al Khaleej cosechó su primera caída del campeonato y se ubica en la quinta posición con seis puntos.

En el plano personal, Retegui empieza a tachar casilleros para llegar a sus primeros 100 goles como jugador profesional. Actualmente, tiene 87 gritos y 20 asistencias en 245 encuentros disputados a lo largo de su carrera. Luego de diversos pasos por el fútbol argentino en Boca Juniors, Estudiantes, Talleres y Tigre, el punta dio el salto a Europa a mitad de 2023 para defender los colores del Genoa. Una temporada más tarde, Atalanta se lo llevó por 22 millones de euros (más de USD 25 millones).

Se fue de Atalanta con 28 goles y 9 asistencias en 49 partidos (Crédito: Reuters/Alessandro Garofalo)

Su llegada al campeón de la Europa League 2023/24 lo hizo decir presente en la UEFA Champions League con tres celebraciones en 10 cotejos (2 al Young Boys y 1 al Sturm Graz), incluso enfrentó al Real Madrid en la derrota por la Supercopa de Europa. A pesar de haber clasificado a la presente edición de la Liga de Campeones, la tentadora oferta pudo más en las arcas del club de Bérgamo para vender a su goleador. Y sintió su baja en la derrota 0-4 ante PSG en el estreno por la Fase Liga.

Tras su aporte en suelo asiático, Mateo Retegui profundiza su gran presente, que lo tuvo defendiendo la camiseta de Italia en la última doble fecha FIFA. Dos goles y cuatro asistencias repartidas en sus duelos contra Estonia (5-0) e Israel (5-4) resultaron claves para dejar a la Azurra en la segunda colocación del Grupo I, en zona de playoff para clasificar al Mundial 2026.

Al Qadsiah volverá a jugar este miércoles desde las 15 (hora argentina) contra Al Orobah como visitante por los 16avos de final de la Copa del Rey de Campeones. El sábado 27 en idéntico horario chocará contra Al Fateh por el torneo local y seguirá la seguidilla con Neom, Al Okhdood, Al Taawon, Al Kholood y Al Ahli.