Arranca la Fecha 9 del torneo: así están las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

River, Boca y Central son los tres que estarían clasificándose a la Libertadores 2026 vía tabla anual

Esta tarde se inicia la novena jornada del Torneo Clausura y a lo largo del viernes se disputarán cuatro interesantes partidos que empezarán a mover las tablas de la fase regular del certamen, pero también de la de promedios y la Anual (clasificatoria a las copas internacionales).

El primer choque estará en el Bajo Flores con Deportivo Riestra y Gimnasia La Plata, mientras que la continuidad la aportarán a su término los duelos entre Huracán y Racing, más San Martín de San Juan y Vélez, con un ojo puesto en el cruce que definirá la serie de cuartos de final de Libertadores entre la Academia y el Fortín el próximo martes en Avellaneda. Por la noche, otro que disputa copa (Sudamericana) actuará en condición de local: Lanús chocará con el campeón Platense antes de viajar a Brasil para culminar su serie de cuartos ante Fluminense (el elenco de Mauricio Pellegrino triunfó de local 1-0 en la ida).

En lo que respecta a las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), River, Boca y Rosario Central (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Argentinos Juniors, Barracas Central, Deportivo Riestra, Huracán, San Lorenzo y Tigre. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

17:00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19:00 Huracán – Racing (Zona A)

19:15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21:15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14:30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16:45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19:00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21:15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14:30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16:45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19:00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19:00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21:15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19:00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21:00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)