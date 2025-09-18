La reacción de Dani Alves cuando recibió la camiseta de Boca Juniors

La reacción de Dani Alves cuando recibió la camiseta de Boca

Lejos de los estadios y tras una carrera marcada por los éxitos en Europa y su Selección, Dani Alves protagonizó un momento inesperado cuando recibió una camiseta de Boca Juniors.

Es que el ex lateral del Barcelona simuló su presentación en la mítica Bombonera y el video se viralizó de inmediato. En las imágenes que circularon en las redes sociales, el ex futbolista brasileño, con la tradicional casaca azul y oro, saludó a una tribuna imaginaria, exhibió el escudo del club, se golpeó el pecho y alentó como si estuviera cumpliendo un anhelo largamente postergado.

Lo llamativo fue que todo surgió de un posteo en Instagram de Sol Sheckler, pareja de Eduardo Salvio, quien supo vestir la camiseta del Xeneize.

La relación de figuras internacionales con la entidad porteña ha sido recurrente a lo largo de los años. Diversos jugadores han manifestado admiración por el club de la ribera, desde elogios a la hinchada hasta declaraciones de simpatía. Ejemplos recientes incluyen el intercambio de camisetas entre Neymar y Leandro Paredes, así como las imágenes de Felipe Melo posando con una histórica camiseta de Diego Maradona en el Xeneize. En esta ocasión, fue el turno de Dani Alves, quien ya había sido visto anteriormente luciendo la camiseta de Boca.

La trayectoria del brasileño en el fútbol europeo lo posicionó durante años como el jugador con mayor cantidad de títulos oficiales, alcanzando 43 trofeos, una marca que actualmente ostenta Lionel Messi. Tras consolidar su legado en el Viejo Continente, el lateral derecho regresó a Sudamérica en 2019 para sumarse al San Pablo. Posteriormente, en 2021, tuvo un breve retorno al Barcelona y, en 2022, firmó contrato con Pumas de México.

El paso de Dani Alves por el fútbol mexicano se vio abruptamente interrumpido por una denuncia de abuso sexual en España. Poco después de su llegada a Pumas, el brasileño fue acusado y, tras declararse culpable, debió rescindir su contrato y fue encarcelado. El proceso judicial se extendió hasta marzo de este año, cuando finalmente fue declarado inocente y obtuvo la libertad condicional.

A pesar de la resolución judicial favorable, el ex futbolista enfrenta ahora la obligación de indemnizar al club mexicano con USD 5.000.000 por incumplimiento de contrato, luego de haber disputado apenas 13 partidos con la institución. Tras este episodio, el ex jugador decidió retirarse definitivamente de la actividad profesional. Actualmente, con 42 años, se mantiene alejado de las canchas y, en un gesto que remite a sus sueños de juventud, recreó su propia presentación como jugador de Boca Juniors en la Bombonera.

Recientemente, la institución azteca informó que el pasado primero de septiembre fueron notificados de la decisión final del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre una disputa contractual que tenía con Dani Alves. Dicha notificación del TAS resolvió en favor del cuadro universitario, por lo que se revoca la sanción previamente impuesta por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el club, el fallo confirma que Pumas actuó conforme a derecho al rescindir el contrato del jugador brasileño en enero de 2023, luego de que fuera detenido en España por una acusación de agresión sexual.

La institución destacó que el TAS reconoció la validez de la cláusula contractual que permitía la terminación anticipada del vínculo laboral ante situaciones que afectaran la imagen del club.

Con esta decisión, Pumas queda exento de pagar la indemnización que había sido determinada por la FIFA a favor de Alves, quien había reclamado una compensación económica tras la ruptura del contrato.