Escándalo sexual con una ex figura de la selección de Brasil: invitación a un “trío”, supuestas amenazas y una denuncia

David Luiz con su pareja, Bruna Loreiro; del otro lado, la denunciante Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante

A fines de agosto, explotó un escándalo amoroso que tiene como protagonista a David Luiz, defensor brasileño de dilatada trayectoria en la selección y en clubes de primer nivel en Europa, por las acusaciones de sostener una supuesta relación extramatrimonial con una mujer, quien denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del jugador y la Justicia de ese país tomó una decisión para darle continuidad a la investigación.

Según informó el portal local LeoDias y profundizó el diario británico Daily Mail, las fuentes judiciales decidieron incautar el teléfono celular de la denunciante actuando bajo orden judicial, luego de que el zaguero central del Pafos de Chipre demandara a Karol Cavalcante por difamación y calumnias.

Fabiano Tavora, abogado de la mujer, dio más detalles sobre el procedimiento, luego de que el dispositivo llegara a manos de las autoridades por tercera vez durante la causa: “Karollainy entregó voluntariamente su teléfono para un peritaje forense en una comisaría de Fortaleza. Si hubo una orden judicial para registrar e incautar el teléfono, se hizo sin haber escuchado a la otra parte. De todos modos, no me sorprenden las medidas judiciales o extrajudiciales que David Luiz pueda tomar para poner fin a este caso”.

En contraposición, el periódico inglés detalló: “La policía, en aparente contradicción con la versión de la trabajadora social sobre la entrega voluntaria del dispositivo, informó que lo confiscó durante un registro en el domicilio de Cavalcante“.

La mujer denunció amenazas de muerte del futbolista

Todo este episodio cobró fuerza cuando la originaria de Ceará compartió capturas de pantalla con conversaciones que, según ella, mantuvo con la pareja de Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos, a través de Instagram. Allí, David Luiz le habría dicho de organizar un trío con una amiga de ella. “Yo no quería involucrarme en eso”, afirmó la demandada y su versión fue ratificada por la amiga en cuestión, Rayna Carvalho: “El 9 de julio de este año, Karol me llamó personalmente para hablar y me dijo que había recibido una invitación para un trío. Me sorprendió un poco. Mencionó que era con un futbolista, pero no reveló su nombre porque, según ella, él tampoco quería ser identificado”.

Cavalcante lo acusó de “amenazas escalofriantes” tras rechazar un encuentro sexual con la tercera persona y presentó una denuncia ante la Justicia contra Luiz tras el supuesto final de su vínculo. Esto llevó a que un tribunal le impusiera una orden de alejamiento al ex hombre del Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal y Flamengo, entre otros equipos.

La presentación judicial se da en el marco de que esa supuesta negativa a tener un trío habría desencadenado en una discusión. Incluso, la mujer asegura haberse encontrado con él dentro del Hotel Magna Praia de la ciudad de Fortaleza y que percibió actitudes agresivas suyas: “Empecé a notar que actuaba de forma algo agresiva conmigo, y eso me hacía sentir insegura y preocupada. Siempre insinuaba que podía hacerme algo”.

Entre los mensajes atribuidos a Luiz, según la denuncia recogida por la prensa local, figuran frases como: “Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tuviera que pagar las consecuencias de tus actos” y “Puedo simplemente hacer que desaparezcas. Tengo a una persona que sabe dónde estás en este momento. Y nunca llegaría nada a mí, así que borra”.

David Luiz y Bruna Loureiro son padres de dos hijos

En este sentido, Karol Cavalcante manifestó su temor por las posibles consecuencias de la filtración: “No sé por qué propusiste esta idea. Ahora tengo un dolor de cabeza en el trabajo y temo que diga algo aquí. Mientras estábamos juntos, todo iba bien, pero se te ocurrió que la invitara a quedarse con nosotros. No puede haber más comentarios, porque sabes que vivo en el campo y nada puede afectar a mi hijo. Tengo miedo. Di algo”.

A continuación, la respuesta: “¿Qué te preocupa? Estoy en el hospital; ella es tu amiga; no puede decir ni hacer nada; y si lo hace, demándala; la historia se acabó; servir al Señor es el camino; estoy con mi tía entre la vida y la muerte”.

ALOB Sports, agencia de representación de David Luiz, emitió un comunicado negando de manera enfática el encuentro presencial con la mujer, aunque sí reconoció diálogos virtuales: “Como se informó anteriormente, aunque hubo un breve intercambio vía mensaje de texto, nunca hubo una reunión cara a cara entre David Luiz y la persona que hizo las acusaciones contrarias”.

Además, invitó a que el Hotel Magna Praia presente documentación que acredite la presencia del futbolista en el establecimiento: “No hay registro de que el jugador haya permanecido alojado en el hotel hasta el momento”.

La misiva concluyó con la reafirmación del “compromiso con la verdad” por parte del campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y su confianza en que “los hechos serán aclarados”. Su abogado confirmó el pedido de incautación del dispositivo móvil de Cavalcante, pero no pudo aportar más información por el secreto de sumario.

David Luiz fue titular este miércoles en el empate sin goles del Pafos contra Olympiacos en el estreno por la Fase Liga de la UEFA Champions League y Kostas Pileas lo reemplazó a los 33 minutos de juego.