Mario Gotze reveló el cambio que significó en su vida el gol a Argentina en la final del Mundial 2014: “No es fácil volver a la realidad”

El delantero que marcó el tanto decisivo para la selección de Alemania recordó la hazaña en el Maracaná

Mario Gotze festeja el gol
Mario Gotze festeja el gol de Alemania en la final del Mundial de Brasil 2014 ante la Argentina (Matthias Hangst/Getty Images)

La final del Mundial de Brasil 2014 en el estadio Maracaná quedó marcada para los argentinos por aquella derrota en el tiempo suplementario ante Alemania. Mario Gotze fue el autor del 1-0, al conectar el balón en el aire desde un ángulo cerrado para vencer a Sergio Chiquito Romero. El delantero de 33 años recordó cómo ese tanto le marcó su carrera y dio detalles de lo ocurrido en la Copa del Mundo que le ganó al equipo de Lionel Messi.

“Durante el Mundial de 2014 fui perdiendo la titularidad poco a poco. Fue difícil de aceptarlo, me costaba comprender la situación. Venía de mi primera temporada en el Bayern Múnich, donde había jugado todos los partidos, habíamos ganado la Copa y el Campeonato... Estaba en mi mejor momento. Era mi primer Mundial, quería jugar todos los partidos, tener un gran impacto, pero me encontré en el banco de suplentes, incluso en la final contra Argentina", rememoró Gotze en una entrevista con el diario L’Equipe.

Luego, el extremo devenido centrocampista que defiende actualmente los colores del Eintracht Frankfurt, detalló cómo fueron los momentos culminantes de la final ante Argentina en la Copa del Mundo de Brasil. “Ese día, todos estaban más nerviosos que de costumbre. Como suplente, estaba menos estresado. Al final, jugué 30 minutos, que no es mucho, pero tuve un impacto. Y, sobre todo, marqué el gol (a los 113′). Fue un momento de locura. No me di cuenta inmediatamente del impacto de ese gol, porque el partido no había terminado y aún podía pasar cualquier cosa. Fue al momento del pitazo final cuando nos dimos cuenta", sentenció.

“Ya han pasado 11 años... Ese gol cambió mi vida para siempre. Al año siguiente, en Alemania, los medios y los aficionados hablaban mucho de mí. Con el tiempo, todo se calmó“, reconoció el futbolista que tuvo que pausar su carrera en 2020 luego de haber sido diagnosticado con miopatía, una enfermedad que impide la regeneración de las fibras musculares. “Llegué a un punto en el que todo lo que hacía me estaba afectando negativamente el cuerpo y la mente. Solo necesitaba un respiro. Para recuperarme, tuve que cambiar mi rutina, mi dieta, mi programa de entrenamiento... Unos meses de descanso después, todo había terminado. No estaba tan mal", dijo al respecto.

El gol de Mario Gotze
El gol de Mario Gotze a la Argentina en la final del Mundial 2014 (Kieran Mcmanus/BPI/Shutterstock)

Entre otros temas, Gotze respondió sobre el decimoquinto puesto que en la votación del Balón de Oro de 2014 a raíz de haber marcado el tanto del título para Alemania: “¡No lo recordaba! Fue todo un logro. Fue difícil asimilar ese gol. Tuve que aceptar que representaba la cima absoluta, y que es imposible mantenerse en esa cima durante toda una carrera".

“Después de vivir una experiencia tan intensa, no es fácil volver a la realidad. Ganas la final, tienes dos o tres semanas de vacaciones, y luego todo vuelve a empezar. Tenía que volver a mi club, pensar en otros objetivos, en otras agendas... Ya no podía repetir:’¡Marqué este gol, somos campeones del mundo!’. Ya no importaba tanto", expresó.

Por otro lado, Gotze también repasó su trayectoria en la cual vistió las camisetas de Borussia Dortmund, Bayern Múnich, PSV y Eintracht Frankfurt, elogió a Pep Guardiola y Jurgen Klopp, a quienes tuvo como técnicos: “Cuanto más cree el entrenador en un jugador, más éxito tendrá. He tenido muchos grandes entrenadores: Klopp, Guardiola, Tuchel... El que mejor me aprovechó fue, obviamente, Klopp. En cuatro años, me hizo progresar mucho. Luego, me fui a Múnich. Allí conocí a Pep Guardiola, que se portó genial conmigo. Es una persona fascinante, un maniático de la táctica. Me impresionó su atención al detalle. Tenía una visión del fútbol muy particular, pero cambió por completo después de trabajar con él. Todos los detalles que ve, cómo percibe los sistemas y los espacios en el campo... Me pareció una locura. Aprendí mucho de él", manifestó.

