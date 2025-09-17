La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich

El inicio de la Champions League ya trajo los primeros partidos y goles, entre los que se destacaron las victorias de Real Madrid y Tottenham, entre otros. En esta nueva jornada, el Paris Saint-Germain, vigente campeón y dirigido por Luis Enrique, debutará frente al Atalanta de Italia.
Varios futbolistas argentinos figurarán en los encuentros de esta fecha. Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea e Inter comenzarán su participación en el certamen. El cuadro Colchonero, que no contará con Julián Álvarez, visitará al Liverpool de Alexis Mac Allister. El Inter de Lautaro Martínez viajará a Países Bajos para medirse con el Ajax, mientras que el Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Bayern Múnich en Alemania.
Los clubes intentarán arrancar con victorias en la fase de grupos, que se disputa bajo el formato de liguilla. Los ocho primeros lugares avanzarán directamente a la etapa de eliminación directa, mientras que los siguientes 16 equipos jugarán una ronda de repechaje para definir los otros ocho clasificados. La final se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
TODOS LOS PARTIDOS DE LA JORNADA
Olympiacos vs Pafos
Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 2
Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis
Slavia Praga vs Bodo Glimt
Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 3
Estadio: Eden Arena
Bayern Múnich vs Chelsea
Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN
Estadio: Allianz Arena
PSG vs Atalanta
Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / Fox Sports 2
Estadio: Parque de los Príncipes
Ajax vs Inter
Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 2
Estadio: Johan Cruyff Arena
Liverpool vs Atlético Madrid
Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / Fox Sports
Estadio: Anfield