Deportes

La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich

Además de la presentación de los argentinos, el PSG comenzará su camino en la defensa del título que conquistó la pasada edición

Guardar
Continúa la primera fecha de
Continúa la primera fecha de la Champions League

El inicio de la Champions League ya trajo los primeros partidos y goles, entre los que se destacaron las victorias de Real Madrid y Tottenham, entre otros. En esta nueva jornada, el Paris Saint-Germain, vigente campeón y dirigido por Luis Enrique, debutará frente al Atalanta de Italia.

Varios futbolistas argentinos figurarán en los encuentros de esta fecha. Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea e Inter comenzarán su participación en el certamen. El cuadro Colchonero, que no contará con Julián Álvarez, visitará al Liverpool de Alexis Mac Allister. El Inter de Lautaro Martínez viajará a Países Bajos para medirse con el Ajax, mientras que el Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Bayern Múnich en Alemania.

Los clubes intentarán arrancar con victorias en la fase de grupos, que se disputa bajo el formato de liguilla. Los ocho primeros lugares avanzarán directamente a la etapa de eliminación directa, mientras que los siguientes 16 equipos jugarán una ronda de repechaje para definir los otros ocho clasificados. La final se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA JORNADA

Olympiacos vs Pafos

Olympiacos debutará en Champions League
Olympiacos debutará en Champions League (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis

Slavia Praga vs Bodo Glimt

Slavia Praga enfrentará al Bodo
Slavia Praga enfrentará al Bodo Glimt (AP)

Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 3

Estadio: Eden Arena

Bayern Múnich vs Chelsea

Chelsea visitará al Bayern Múnich
Chelsea visitará al Bayern Múnich (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN

Estadio: Allianz Arena

PSG vs Atalanta

PSG comienza su defensa del
PSG comienza su defensa del título (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports 2

Estadio: Parque de los Príncipes

Ajax vs Inter

El Inter visitará al Ajax
El Inter visitará al Ajax (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Johan Cruyff Arena

Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool y Atlético Madrid debutarán
Liverpool y Atlético Madrid debutarán en Champions (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: Anfield

Temas Relacionados

deportes-internacionalChampions LeagueAtlético MadridLiverpoolEnzo FernándezLautaro MartínezInter

Últimas Noticias

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante el Verdao. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate abrirá su serie

Arrancan los octavos de final en Villa María con duelos estelares y el inicio del cuadro de dobles

El Challenger que se desarrolla en la ciudad cordobesa tendrá al máximo favorito en cancha y los argentinos se adueñan de la acción en la modalidad por parejas. Todos los detalles

Arrancan los octavos de final

Cronología de la reconstrucción del vestuario de Boca Juniors que llevó a cabo Miguel Ángel Russo

El entrenador arribó al club para cumplir su tercer ciclo con un claro mandato: depurar el plantel

Cronología de la reconstrucción del

Quién es el nuevo jefe de la barra de Independiente: sus videos amenazantes y la interna a punto de explotar

Cristian Iturbe, alias El Paraguayo, llegó de la mano de otros capos con derecho de admisión. En el medio, la hinchada disidente se prepara para enfrentarlo

Quién es el nuevo jefe

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Oscar Calics, campeón con los míticos Matadores de San Lorenzo y ex mundialista

El ex defensor, quien también se convirtió en símbolo de Banfield, falleció a los 85 años

Dolor en el fútbol argentino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Financiamiento universitario: el Gobierno anunció

Financiamiento universitario: el Gobierno anunció auditorías pero mantiene acéfalo el organismo responsable

Entre enero y julio creció 12% el consumo de yerba mate en la Argentina

Movilidad sustentable: ¿estamos listos para lo que se viene?

La Constitución más igualitaria del país

Usar o no usar el celular en el aula, ¿esa es la cuestión?

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay reimpulsa su apuesta a

Uruguay reimpulsa su apuesta a la desdolarización tras consolidar la inflación baja y estable

Alemania acusó a Rusia de emplear las incursiones con drones como parte de una estrategia para desestabilizar Europa

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Donald Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

TELESHOW
La advertencia de Daniela Celis

La advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina antes del accidente que sufrió con su moto: “Acordate de El Noba”

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”