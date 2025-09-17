La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich

Continúa la primera fecha de la Champions League

El inicio de la Champions League ya trajo los primeros partidos y goles, entre los que se destacaron las victorias de Real Madrid y Tottenham, entre otros. En esta nueva jornada, el Paris Saint-Germain, vigente campeón y dirigido por Luis Enrique, debutará frente al Atalanta de Italia.

Varios futbolistas argentinos figurarán en los encuentros de esta fecha. Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea e Inter comenzarán su participación en el certamen. El cuadro Colchonero, que no contará con Julián Álvarez, visitará al Liverpool de Alexis Mac Allister. El Inter de Lautaro Martínez viajará a Países Bajos para medirse con el Ajax, mientras que el Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Bayern Múnich en Alemania.

Los clubes intentarán arrancar con victorias en la fase de grupos, que se disputa bajo el formato de liguilla. Los ocho primeros lugares avanzarán directamente a la etapa de eliminación directa, mientras que los siguientes 16 equipos jugarán una ronda de repechaje para definir los otros ocho clasificados. La final se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA JORNADA

Olympiacos vs Pafos

Olympiacos debutará en Champions League (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis

Slavia Praga vs Bodo Glimt

Slavia Praga enfrentará al Bodo Glimt (AP)

Hora: 10.45 Ciudad de México. / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 3

Estadio: Eden Arena

Bayern Múnich vs Chelsea

Chelsea visitará al Bayern Múnich (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN

Estadio: Allianz Arena

PSG vs Atalanta

PSG comienza su defensa del título (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports 2

Estadio: Parque de los Príncipes

Ajax vs Inter

El Inter visitará al Ajax (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Johan Cruyff Arena

Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool y Atlético Madrid debutarán en Champions (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: Anfield