El Inter Miami de Messi y De Paul se enfrentará a Seattle Sounders por la MLS: hora, TV y formaciones

Inter Miami volverá a enfrentarse al Seattle Sounders tras la derrota en la final de la Leagues Cup (Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami de los campeones del mundo Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibirá a Seattle Sounders en un partido correspondiente a la MLS. El cotejo se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, comenzará a las 20.30 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por Apple TV.

El conjunto que dirige tácticamente Javier Mascherano comienza a recuperar los partidos pendientes en el campeonato debido a su participación en el Mundial de Clubes y enfrente tendrá al mismo rival que lo venció en la final de la Leagues Cup el pasado 31 de agosto. El duelo para Las Garzas es trascendental para volver a estar en puestos de playoffs en la Conferencia Este.

Es que Inter Miami viene de sumar una dura derrota 3-0 en condición de visitante frente al Charlotte FC que lo dejó transitoriamente en el octavo puesto, en zona de reclasificación, aunque con cuatro partidos pendientes, lo que le dará chances de seguir escalando posiciones.

Por otro lado, Seattle Sounders arrastra un invicto de cinco partidos (4 triunfos y un empate) y en su última presentación igualó 2-2 como local ante Los Ángeles Galaxy. El equipo del norte de Estados Unidos se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, con 45 puntos, y tiene dos juegos pendientes.

Lionel Messi en su último partido con Inter Miami ante Charlotte FC (Scott Kinser-Imagn Images)

Inter Miami viene de tener una noche para el olvido el pasado sábado en Charlotte, donde fue goleado, recibió la expulsión del defensor Tomás Avilés y además Messi falló un penal en el primer tiempo cuando el partido estaba empatado 0-0. Fue la segunda caída seguida del elenco de Mascherano, sumando la derrota en la final de la Leagues Cup.

En cuanto a las estadísticas previas al encuentro, Messi lidera la lista de goleadores del Inter con 19 goles y actualmente ocupa el segundo lugar en la carrera por la Bota de Oro de la MLS, a dos tantos de distancia de Sam Surridge de Nashville SC. Le siguen Tadeo Allende y Telasco Segovia con 7 goles cada uno y detrás vienen Luis Suárez (6), Fafa Picault (4) y Allen Obando (1).

El encuentro del martes será el tercero entre ambos equipos en la historia del club. La serie está igualada hasta la fecha, con el Inter Miami y el Seattle Sounders consiguiendo una victoria cada uno en los enfrentamientos anteriores.

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscra Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Stefan Frei; Alexander Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whitinh; Obed Vargas, Cristian Roldan; Jesús Ferreira, Paul Rothtrock, Kalani Kossa-Rienzi y Daniel Musovski. DT: Brian Schmetzer.

Estadio: Chase Center

Hora: 20.30 (Argentina)

TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS