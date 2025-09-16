Los detalles de lanzamiento de la temporada 2025-2026 del básquet argentino: todas las novedades

Entre los asistentes se destacaron Fabián Borro, presidente de FIBA Américas; Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes (AdC); Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquet; y Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y ex titular de la AdC

La temporada 2025/26 del básquet argentino fue presentada en Capital Federal con anuncios que delinean un nuevo horizonte para el deporte en el país y la región. El evento reunió a figuras clave del ámbito nacional e internacional y sirvió de escenario para el lanzamiento de la renovada plataforma Básquet Pass, el cambio de nombre de la Liga de Desarrollo a La Liga Próximo y la concreción de una alianza estratégica con The Grind Session, orientada a potenciar el desarrollo juvenil y la proyección internacional de los talentos argentinos.

La presentación oficial congregó a jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes, patrocinadores y medios de comunicación de todo el país. Entre los asistentes se destacaron Fabián Borro, presidente de FIBA Américas; Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes (AdC); Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquet; y Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y ex titular de la AdC. El encuentro también contó con la presencia de representantes internacionales como Rodrigo Montoro, presidente de la NBB de Brasil, y Kouros Monadjemi, ex presidente y referente global del básquet, quienes resaltaron la importancia de la cooperación entre Argentina y Brasil en el desarrollo del deporte.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la expansión de Básquet Pass, la plataforma OTT oficial del básquet argentino. Javier Tebas, consejero delegado de la plataforma, presentó la programación para la temporada 2025/26, que incluye la transmisión de la mayoría de los partidos de La Liga Nacional, la totalidad de los encuentros de la Liga Argentina, La Liga Femenina y La Liga Próximo. Además, Básquet Pass amplía su cobertura internacional al ofrecer en vivo y bajo demanda competencias de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y España, así como la Euroliga, consolidándose como una referencia continental en la difusión del básquet. La temporada también mantendrá la transmisión en dúplex de partidos de la Liga Argentina y la Liga Femenina junto a DEPORTV, lo que permitirá que el básquet argentino llegue a más hogares a través del canal público de deportes.

En el marco de las novedades, se anunció el rebranding de la ex Liga de Desarrollo, que a partir de esta temporada se denominará La Liga Próximo. Este certamen se posiciona como un espacio fundamental para la formación y evolución de jóvenes talentos, con el objetivo de impulsar el futuro del básquet nacional. La nueva identidad busca fortalecer el rol de la competencia como plataforma de crecimiento para las próximas generaciones de jugadores.

Los deportistas fueron grandes protagonistas

La noche también fue escenario para la oficialización de una alianza estratégica con The Grind Session, el circuito de básquet de escuelas secundarias de élite en Estados Unidos. Esta colaboración tiene como meta potenciar la proyección internacional de los jóvenes jugadores argentinos mediante la organización de clínicas, campus y programas de intercambio, abriendo nuevas oportunidades tanto deportivas como educativas para los participantes.

Con estos anuncios, la Asociación de Clubes y Básquet Pass reafirman su compromiso de expandir el básquet argentino, profundizar la integración regional y generar más y mejores oportunidades para atletas, clubes y aficionados. El inicio de la temporada 2025/26 marca el comienzo de una etapa orientada a la innovación, la apertura internacional y el trabajo conjunto para el crecimiento del deporte.