Deportes

El Inter Miami de Messi visitará a Charlotte FC en busca de una victoria en la MLS: hora, TV y formaciones

El equipo de Javier Mascherano retornará a la competencia oficial después de dos semanas de descanso. Desde las 20:30 con transmisión de Apple TV

Guardar
Inter Miami perdió hace pocos
Inter Miami perdió hace pocos días la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders (AP/Stephen Brashear)

Lionel Messi volverá al ruedo con Inter Miami este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Charlotte FC en la continuidad de la Major League Soccer (MLS). La franquicia de Florida está obligada a llevarse un triunfo del Estadio Bank of America para afirmarse en puestos de playoff y quedar a un solo punto de su rival, que está tercero en la Conferencia Este. Transmite Apple TV.

El 10 viene de ser convocado a la selección argentina para afrontar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con motivo de esta citación, el capitán de la Albiceleste disputó su último duelo en condición de local con esta camiseta por una Clasificatoria al Mundial en el triunfo con goleada 3-0 sobre Venezuela en el estadio Monumental.

Al término de ese duelo, una de las grandes dudas era si sería parte del viaje a Guayaquil. Esta cuestión la zanjó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa: “No va a viajar a Ecuador. La verdad es que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”. La Selección sufrió la ausencia de su mejor jugador en la caída 1-0 en el cierre de las Eliminatorias.

Más allá de que Mascherano confirmó que la Pulga será tenida en cuenta para el duelo contra Charlotte FC, no ha sido una fecha FIFA positiva para el Inter Miami porque Fafà Picault y David Ruíz sufrieron sendas molestias en sus participaciones con Haití y Honduras, respectivamente. Esto se suma a la sanción de tres partidos a Luis Suárez en la MLS por su escupitajo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders después de la caída en la final de la Leagues Cup. Además, Benjamín Cremaschi ya emprendió rumbo al Parma de Italia.

Lionel Messi no viajó al
Lionel Messi no viajó al último partido de la selección argentina contra Ecuador a modo de precaución (Crédito: AP/Lindsey Wasson)

En este contexto, las Garzas deberán minimizar todas las bajas registradas en la segunda parte de la temporada para acercarse a los playoff de la MLS. Arrancaron la fecha en la sexta ubicación de la Conferencia Este con 46 puntos y buscarán ampliar su racha de tres duelos sin perder en el torneo doméstico.

La jerarquía de Messi será clave para soñar con el primer título del certamen local en la historia del club. Según Messi Stats, la página oficial de estadísticas del rosarino, registra 61 goles y 29 asistencias en 73 partidos con el cuadro rosa. En toda su trayectoria, acumula 879 anotaciones y 391 pases gol en 1120 presencias.

Inter Miami comenzará una seguidilla este sábado de nueve partidos en 35 días para completar la Temporada Regular de la MLS. El martes 16 recibirá a Seattle Sounders en una mini revancha de lo sucedido en la Leagues Cup, el sábado 20 será local contra DC United y seguirán en la fila diferentes rivales como New York City FC, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville.

Probables formaciones

Charlotte: Kristijan Kahlina; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream, Nathan Byrne; Ashley Westwood, Brandt Bronico, Djibril Diani; Kerwin Vargas, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Estadio: Bank of America

TV: MLS Season Pass, Apple TV

Hora: 20:30

La tabla de posiciones de la MLS

Temas Relacionados

Lionel MessiMessiInter MiamiMLSCharlotte FCdeportes-argentina

Últimas Noticias

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

El club dirigido por Pep Guardiola se negó a negociar con Liverpool y frustró el intento de intercambio por el delantero argentino, antes de que Luis Díaz partiera rumbo al Bayern

Liverpool le habría ofrecido a

Barracas Central defiende la cima de la Zona A del Clausura ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones

Desde las 14:30, el conjunto del Gallego Insua se medirá con el Tomba en Mendoza. Por la noche, Sarmiento chocará con Aldosivi

Barracas Central defiende la cima

Tras la sanción en la Sudamericana, Independiente jugará como local ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

En su primer encuentro en el Libertadores de América tras el castigo de Conmebol, el Rojo chocará contra el Taladro en busca de salir del último puesto de la zona B

Tras la sanción en la

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en Las Vegas: horario y cómo ver la pelea por los títulos mundiales del peso supermediano

El mexicano y el norteamericano pelearán este sábado en el Allegiant Stadium para definir al campeón absoluto de la categoría. Televisará la plataforma Netflix

Canelo Álvarez y Terence Crawford

El “Monstruo” Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev, por los títulos mundiales supergallo: horario y cómo ver la pelea en vivo

El invicto japonés, uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad, tendrá un combate de alto riesgo durante la mañana del domingo

El “Monstruo” Naoya Inoue vs.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El riesgo país argentino se

El riesgo país argentino se acercó al de Bolivia y superó a los de Congo, Kenia y Pakistán

Cumple años el billete de $100 con la cara de Evita: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Chocó su camioneta contra un auto estacionado en Villa Crespo: intentaron hacerle 8 veces el test de alcoholemia y no pudieron

Temperaturas agradables y chaparrones: qué dice el pronóstico del tiempo para el AMBA este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su lucha

En medio de su lucha contra el narcotráfico, EEUU evalúa si recorta la ayuda a Colombia por el auge de la cocaína

El papa León XIV recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Trump ante el Vaticano

Erdogan intensifica la persecución contra la oposición en Turquía: detuvieron a otro alcalde socialdemócrata en Estambul

Cuáles son las alternativas judiciales que le quedan a Jair Bolsonaro tras ser condenado por golpismo

Muhammad Ibrahim, candidato del CARICOM al IICA, impulsa la movilización de fondos para la seguridad alimentaria en Centroamérica

TELESHOW
Operaron a Thiago Medina luego

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”