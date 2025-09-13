El Inter Miami de Messi visitará a Charlotte FC en busca de una victoria en la MLS: hora, TV y formaciones

Inter Miami perdió hace pocos días la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders (AP/Stephen Brashear)

Lionel Messi volverá al ruedo con Inter Miami este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Charlotte FC en la continuidad de la Major League Soccer (MLS). La franquicia de Florida está obligada a llevarse un triunfo del Estadio Bank of America para afirmarse en puestos de playoff y quedar a un solo punto de su rival, que está tercero en la Conferencia Este. Transmite Apple TV.

El 10 viene de ser convocado a la selección argentina para afrontar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con motivo de esta citación, el capitán de la Albiceleste disputó su último duelo en condición de local con esta camiseta por una Clasificatoria al Mundial en el triunfo con goleada 3-0 sobre Venezuela en el estadio Monumental.

Al término de ese duelo, una de las grandes dudas era si sería parte del viaje a Guayaquil. Esta cuestión la zanjó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa: “No va a viajar a Ecuador. La verdad es que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”. La Selección sufrió la ausencia de su mejor jugador en la caída 1-0 en el cierre de las Eliminatorias.

Más allá de que Mascherano confirmó que la Pulga será tenida en cuenta para el duelo contra Charlotte FC, no ha sido una fecha FIFA positiva para el Inter Miami porque Fafà Picault y David Ruíz sufrieron sendas molestias en sus participaciones con Haití y Honduras, respectivamente. Esto se suma a la sanción de tres partidos a Luis Suárez en la MLS por su escupitajo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders después de la caída en la final de la Leagues Cup. Además, Benjamín Cremaschi ya emprendió rumbo al Parma de Italia.

Lionel Messi no viajó al último partido de la selección argentina contra Ecuador a modo de precaución (Crédito: AP/Lindsey Wasson)

En este contexto, las Garzas deberán minimizar todas las bajas registradas en la segunda parte de la temporada para acercarse a los playoff de la MLS. Arrancaron la fecha en la sexta ubicación de la Conferencia Este con 46 puntos y buscarán ampliar su racha de tres duelos sin perder en el torneo doméstico.

La jerarquía de Messi será clave para soñar con el primer título del certamen local en la historia del club. Según Messi Stats, la página oficial de estadísticas del rosarino, registra 61 goles y 29 asistencias en 73 partidos con el cuadro rosa. En toda su trayectoria, acumula 879 anotaciones y 391 pases gol en 1120 presencias.

Inter Miami comenzará una seguidilla este sábado de nueve partidos en 35 días para completar la Temporada Regular de la MLS. El martes 16 recibirá a Seattle Sounders en una mini revancha de lo sucedido en la Leagues Cup, el sábado 20 será local contra DC United y seguirán en la fila diferentes rivales como New York City FC, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville.

Probables formaciones

Charlotte: Kristijan Kahlina; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream, Nathan Byrne; Ashley Westwood, Brandt Bronico, Djibril Diani; Kerwin Vargas, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Estadio: Bank of America

TV: MLS Season Pass, Apple TV

Hora: 20:30

