El histórico guiño a Messi de la Academia del Inter Miami

La camiseta de la Academia del Inter Miami, con Messi como protagonista

Por primera vez en la historia del fútbol juvenil, la Academia de Inter Miami vestirá en la temporada 2025/26 un uniforme que llevará el logo oficial de Lionel Messi. Esta decisión convierte a la cantera del club en la primera academia juvenil del mundo en lucir la marca personal del astro argentino en su camiseta, un gesto que trasciende lo simbólico y se instala como manifiesto de ambición para las nuevas generaciones.

El Promise Kit, que ya había sido adoptado en la campaña 2024/25 en su versión rosa —el color que identifica al primer equipo y que ha consolidado a la academia como pilar fundamental del club—, adquiere ahora un nuevo significado. La presencia del logo de Messi en el uniforme, tanto en la equipación local rosa como en la visitante negra, representa un recordatorio constante para cada joven futbolista sobre la excelencia y el legado al que aspiran. El club define esta indumentaria como “más que una camiseta: es un manifiesto de ambición y un puente entre sueños y grandeza”.

La apuesta estética de Inter Miami ha transformado la percepción visual del fútbol en Estados Unidos y más allá. El rosa, convertido en seña de identidad, ha roto con los códigos tradicionales del deporte y ha posicionado a la institución como referente visual a escala global. Este impacto se refleja en el mercado: en 2025, las camisetas de Leo Messi y Luís Suárez encabezan el Top 25 de ventas de la MLS, mientras que las de Sergio Busquets y Benjamín Cremaschi ocupan los puestos 16 y 23, respectivamente.

La casaca con el logo de Messi

Desde el desembarco del delantero campeón del mundo y de América, de 38 años, el Chase Stadium se ha consolidado como un epicentro global de la cultura pop, atrayendo a celebridades de distintos ámbitos. Figuras como LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, Ronaldinho, Tom Brady, Will Smith, Bizarrap y Camila Cabello han sido vistas en sus gradas, reforzando la imagen de Inter Miami como una marca cultural de alcance internacional.

En el plano deportivo y empresarial, el crecimiento de Inter Miami ha sido vertiginoso desde su debut en 2020. El club pasó de ocupar el último puesto de la liga a conquistar títulos como la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024. Actualmente, es la segunda franquicia más valiosa de la MLS, con ingresos que aumentaron un 263% —de USD 55 millones en 2022 a USD 200 millones en 2024— y con los abonos agotados antes del inicio de la temporada. Además, el equipo hizo historia en el Mundial de Clubes 2025 al convertirse en el primer club de la MLS en vencer a un equipo europeo, tras imponerse 2-1 al Porto.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano viene de llegar a la final de la Leagues Cup y de alcanzar la semifinal de la Concachampions en 2025. En la MLS, está octavo en la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 del líder Philadelphia Union, pero con cuatro partidos menos. Este martes, comenzará a ponerse al día con el duelo como local ante Seattle Sounders, desde las 20.30.

El compromiso de Inter Miami con el desarrollo del talento joven y la comunidad se manifiesta en iniciativas como la Dreams Cup, que impulsa el fútbol base en Estados Unidos. Este torneo ha reunido a más de 16.000 jugadores en 1.800 partidos distribuidos en 11 categorías, utilizando más de 50 campos en 15 sedes. A través de la Inter Miami CF Foundation, el club apoya a jóvenes de comunidades desfavorecidas mediante programas de fútbol y educación. Además, en colaboración con UNICEF, desarrolla un programa trianual para mejorar la educación en Argentina, El Salvador, Haití, Honduras y México.

La equipación suplente, con el logo

En la Academia juegan Thiago, Mateo y Ciro y Messi suele presenciar los partidos y dialogar con los chicos