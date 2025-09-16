El cambio de último momento en Chelsea para la Champions League que favoreció al argentino Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte finalmente estará disponible para la Champions League (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Finalmente, Facundo Buonanotte cumplirá su deseo de ser parte de la Champions League: Chelsea anunció este martes un cambio de última hora en su nómina para disputar la fase de liga del certamen con la inclusión del argentino en lugar del futbolista portugués Darío Essugo.

La inclusión del mediocampista argentino de 20 años en la lista del Chelsea para la Champions League se confirmó a pocas horas del enfrentamiento ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, tras una actualización oficial que modificó la nómina inicial del club londinense.

El club comunicó que el ex Brighton y Leicester ocupará el lugar de Essugo, quien debió ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el muslo sufrida durante su participación con la selección sub-21 de Portugal. “Facundo Buonanotte se ha incorporado a nuestra plantilla de la Liga de Campeones de la UEFA, en sustitución de Darío Essugo, que fue operado la semana pasada de una lesión en el muslo”, confirmó la entidad de Londres. También detalló que la decisión se tomó conforme al artículo 31.14 C del reglamento de la UEFA, recientemente modificado.

Buonanotte ya debutó con Chelsea por Premier League (Foto: Reuters/David Klein)

La situación de Buonanotte había generado sorpresa semanas atrás, cuando su exclusión de la lista principal del Chelsea para la Champions League fue confirmada el 3 de septiembre. El surgido de Rosario Central no figuraba entre los seleccionados para disputar la fase de grupos del torneo continental, a pesar de que el propio futbolista había manifestado públicamente su entusiasmo por debutar en la máxima competencia europea. “Es la primera vez que voy a competir en la Champions League y espero que nos vaya muy bien”, había expresado Buonanotte durante su presentación en el club.

La ausencia del juvenil argentino en la nómina principal resultó llamativa, teniendo en cuenta que sus otros compatriotas en el plantel como Enzo Fernández y Alejandro Garnacho sí fueron incluidos entre los convocados por el entrenador Enzo Maresca. El reglamento de la UEFA, en su artículo 31, obliga a los clubes a presentar dos listas: una principal y otra destinada a jugadores jóvenes o de reserva. En ese contexto, Buonanotte quedó inicialmente relegado al segundo grupo, lo que le impedía participar en los primeros compromisos del Chelsea en la Champions League, incluyendo el debut ante el Bayern Múnich y el siguiente partido frente al Benfica en Stamford Bridge.

La principal razón de la exclusión inicial de Buonanotte estuvo vinculada al límite reglamentario de la UEFA, que establece un máximo de 25 futbolistas en la lista principal, con solo dos plazas para arqueros. Esta restricción llevó al Chelsea a dejar fuera a algunos de sus recientes incorporaciones. No obstante, el reglamento contemplaba la posibilidad de incorporar a jugadores de la lista de reserva en caso de lesiones graves o suspensiones, escenario que finalmente se concretó tras la lesión de Essugo.

Buonanotte, de 20 años, ha sido considerado por Lionel Scaloni en convocatorias recientes de la selección argentina y busca consolidarse en el Chelsea para aspirar a un lugar en la lista de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con la actualización de la plantilla, el argentino podrá disputar la fase de grupos de la Champions League, una oportunidad que hasta hace pocos días parecía lejana.

Con la chance concreta de tener su estreno en el torneo continental europeo este miércoles desde las 16.00 con la visita al combinado alemán, Buonanotte –quien arribó a préstamo sobre el cierre del libro de pases– hizo su estreno formal con los Blues este sábado por la cuarta fecha de la Premier League: fue titular en la visita al Brentford que terminó con un empate 2-2 y dejó la cancha en el entretiempo para el ingreso de Tyrique George. En ese juego también tuvo su debut oficial Garnacho.

LA LISTA DEL CHELSEA PARA LA CHAMPIONS LEAGUE

Arqueros: Robert Sánchez y Filip Jorgensen.

Defensores: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto y Wesley Fofana.

Volantes: Enzo Fernández, Cole Palmer, Jamie Gittens, Facundo Buonanotte, Andrey Santos y Moises Caicedo.

Delanteros: Pedro Neto, Liam Delap, João Pedro, Marc Guiu, Estevão y Alejandro Garnacho.

La agenda del Chelsea en la Champions League

17 de septiembre: Bayer Múnich (en Alemania)

30 de septiembre: Benfica (en Inglaterra)

22 de octubre: Ajax (en Inglaterra)

5 de noviembre: Qarabag (en Azerbaiyán)

25 de noviembre: Barcelona (en Inglaterra)

9 de diciembre: Atalanta (en Italia)

21 de enero de 2026: Pafos (en Inglaterra)

28 de enero: Napoli (en Italia)