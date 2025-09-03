Sorpresa: el argentino Facundo Buonanotte fue excluido de la lista del Chelsea para la Champions League

La exclusión de Facundo Buonanotte de la nómina del Chelsea para la próxima edición de la Champions League generó una sorpresa dentro de Stamford Bridge. Sobre todo después de que el argentino expresara su entusiasmo por disputar el torneo continental. Durante su presentación en el club londinense, el ex Rosario Central había manifestado el deseo de afrontar el certamen más codiciado del Viejo Continente. “Es la primera vez que voy a competir en la Champions League y espero que nos vaya muy bien”, había dicho ante los medios. Sin embargo, su nombre no figura entre los seleccionados para afrontar la Fase de Liga de la competición.

A quince días del inicio de la nueva temporada del torneo internacional, los 36 equipos participantes presentaron sus listas oficiales de jugadores. En el caso del Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca, la ausencia de Buonanotte en la nómina resultó llamativa. En cambio, los otros argentinos, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, están dentro de los convocados.

El reglamento de la UEFA, específicamente el artículo 31, establece que cada club debe remitir dos listas de jugadores: la principal y otra con jugadores jóvenes o de reserva. En este caso, Buonanotte forma parte del segundo grupo, y podrá sumarse si ocurriese un hecho inesperado, como una grave lesión de uno de sus compañeros.

La razón principal de su exclusión radica en el límite impuesto por la UEFA para la lista principal, que permite un máximo de 25 futbolistas, de los cuales solo dos pueden ser arqueros. Esta restricción obligó al club a dejar afuera a algunos integrantes recientes, como el prometedor joven con pasado en el Brighton y Leicester.

Como consecuencia directa, Buonanotte no podrá participar en los dos primeros encuentros del Chelsea en la Champions League: el debut frente al Bayern Múnich en Alemania y el siguiente compromiso en Stamford Bridge ante el Benfica. Si en dichos encuentros ocurriese alguna lesión o suspensión de algún integrante de los Blues, se le abriría la posibilidad al argentino de sumarse a la nómina oficial.

El ex mediocampista ofensivo de Rosario Central, de 20 años, ha estado en la consideración de Lionel Scaloni en la selección argentina. Y apuesta a lograr continuidad para tener alguna chance de pelear por un lugar en la lista de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La nómina del Chelsea para afrontar la Fase Liga de la Champions League

Arqueros: Robert Sánchez y Filip Jorgensen.

Defensores: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto y Wesley Fofana.

Volantes: Enzo Fernández, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dário Essugo, Andrey Santos y Moises Caicedo.

Delanteros: Pedro Neto, Liam Delap, João Pedro, Marc Guiu, Estevão y Alejandro Garnacho.

La agenda del Chelsea en la Champions League

17 de septiembre: Bayer Múnich (en Alemania)

30 de septiembre: Benfica (en Inglaterra)

22 de octubre: Ajax (en Inglaterra)

5 de noviembre: Qarabag (en Azerbaiyán)

25 de noviembre: Barcelona (en Inglaterra)

9 de diciembre: Atalanta (en Italia)

21 de enero de 2026: Pafos (en Inglaterra)

28 de enero: Napoli (en Italia)