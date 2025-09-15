“Sólo Dios puede juzgarme”: la sugerente publicación de Lamine Yamal junto a Nicki Nicole

Lamine y Nicki, juntos

La relación entre el futbolista español Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole parece haber destrabado otro nivel. El propio fantasista, de 18 años, publicó una serie de fotos de su intimidad en las que aparece la argentina, de 25, como parte fundamental de su día a día, ya acoplado a su vida. Para acompañar las imágenes, el atacante del Barcelona eligió una canción especial: “Sólo Dios puede juzgarme”, de Tupac Shakur.

En el paquete de fotos aparecen un par sugerentes. Una, con Nicki abrazando al deportista, que luce con el torso desnudo. En otra, Nicole juega y come sushi con Keyne, el pequeño hermano de Yamal, quien este fin de semana cumplió tres años. También hay un video en el que las celebridades se muestran juntas.

Muchas de las imágenes están vinculadas a la fiesta del pequeño. Entre los asistentes más llamativos se encontraba Gael, hijo del jugador brasileño Raphinha, quien comparte edad y juegos con Keyne. La relación entre ambos niños se ha forjado en los espacios del Estadi Olímpic y en los campos de fútbol, donde los hijos de los futbolistas suelen coincidir.

La fiesta también contó con la aparición de CAT, la mascota oficial del club, que se ha convertido en un símbolo reconocible y en un fenómeno viral entre los seguidores. CAT suele participar únicamente en los partidos que el equipo disputa como local o en eventos especiales, y su presencia en el cumpleaños de Keyne subrayó el carácter especial de la celebración.

Lamine no quiso perderse la ocasión, a pesar de encontrarse en proceso de recuperación de unas molestias en el pubis que le impidieron disputar el partido contra el Valencia. El futbolista compartió en redes sociales una imagen del momento en que Keyne soplaba las velas, acompañado por su madre Sheila y el padre de Keyne, quien no es su progenitor biológico.

Uno de los elementos más comentados de la fiesta fue el pastel de cumpleaños, una creación exclusiva de Diego Mejía, quien ya había elaborado la tarta de Dragon Ball para la mayoría de edad de Lamine Yamal. En esta ocasión, el pastel temático de Spiderman fue diseñado especialmente para Keyne, reforzando la atención al detalle y el carácter personalizado de la celebración.

La presencia de la artista en este entorno confirma que está cada vez más adaptada a la familia, de la que ya forma parte, a pesar de que el vínculo lleva alrededor de un mes.

En el medio, durante un viaje de Nicole a la Argentina, surgieron rumores de ruptura, que fueron rápidamente desalentados cuando, en el vestuario de la selección de España, el futbolista fue captado por un compañero mientras mantenía una videollamada con la cantante.

La atracción por la vida personal de Yamal se contrapone con el conflicto entre su club, el Barcelona, y la selección española, en el que se vio involucrado. El técnico alemán Hansi Flick expresó su descontento por la forma en que España manejó la situación física del jugador, quien se habría sumado al combinado de Luis de la Fuente arrastrando una molestia. Desde la institución catalana advierten que sobreexigieron al joven de 18 años, mientras que la contraparte desmiente dicha versión y afirma que el atacante estaba en plenitud.

La cantante ya hizo base en el hogar del deportista

El entrenador detalló que el futbolista ya presentaba dolores y que, pese a ello, disputó 73 y 79 minutos en los partidos contra Bulgaria y Turquía, respectivamente.

Sin el incipiente astro, el elenco culé goleó 6-0 al Valencia. Más allá de que el equipo no sintió su ausencia, la preocupación persiste porque este lunes el jugador volvió a entrenarse de manera diferenciada.