Más de 10 mil personas participaron de la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad

Como parte de las celebraciones por los 164 años de la fundación del partido de Lomas de Zamora, unas 10 mil personas participaron de la carrera Lomas Corre en Comunidad, que tuvo dos variantes: 3 y 10 kilómetros.

La competición arrancó en Plaza Grigera y, en ambas categorías, se desarrolló sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. La condición para participar era llevar ropa deportiva para ser donada, algo que ejecutará el Municipio a través del programa Compartir Lomas a deportistas de clubes de barrio del distrito.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó de la carrera junto a Sol Tischik, jefa de Gabinete del gobierno municipal. “Hicimos los 10k y estamos realmente felices porque con miles de personas y familias compartimos esta maratón, maratón solidaria, donde muchísima gente trajo cosas para donar”.

Además el jefe comunal destacó que “es muy bueno poder hacer deporte y generar conciencia de lo importante que es el deporte para la salud, lo bien que hace a la vida y lo lindo que es también hacer deporte al aire libre en comunidad”.

Federico Otermin y Sol Tischik, intendente y jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, participaron de la carrera

Desde que arrancó la inscripción, en marzo, el Municipio implementó un grupo de entrenamiento todos los domingos para aquellos vecinos que quisieran prepararse para la carrera. Al respecto, Sol Tischik anunció: “Queremos contarles a todos que el grupo va a seguir porque es mucha la gente que se copó con el entrenamiento y queremos que todos puedan seguir participando”.

En su cuenta de la red social X, Otermín también contó que “salimos al trotecito con Sol y a lo largo de los k nos encontramos con un montón de vecinos y vecinas que nos dieron fuerza con su buena onda”.

“De yapa, en la llegada me esperaron las más lindas (por su pareja, Daniela Vilar, y su hija). Gracias a todos los que participaron y a los que trajeron donaciones. A través del programa Compartir Lomas vamos a llevarlas a clubes de la comunidad para potenciar el desarrollo de nuestros pibes”, agregó el intendente local.

El increíble caso de Julia Paternain

La atleta Julia Paternain cruzó la meta del estadio Nacional de Tokio sin levantar los brazos ni esbozar una sonrisa. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y desconcierto cuando uno de los oficiales se acercó a comunicarle una noticia que todavía no comprendía: había conseguido la medalla de bronce en la maratón femenina del Mundial de Atletismo 2025, la primera presea de la historia para Uruguay en un campeonato mundial de esta disciplina.

Una maratonista uruguaya consiguió la medalla de bronce en Tokio

“No lo puedo creer”, fue lo primero que alcanzó a decir la deportista, palabras que resumieron la incredulidad que dominó un logro tan inesperado para ella como para su país. Paternain, nacida en México de padres uruguayos y que reside actualmente en Estados Unidos, completó los42,195 kilómetros con un tiempo de 2:27:23. Su llegada la situó por detrás de dos figuras mundiales como la campeona olímpica Peres Jepchirchir, de Kenia, y la etíope Tigst Assefa, quienes cruzaron la meta en 2:24:43 y 2:24:45, respectivamente.

La flamante medallista uruguaya, federada por el Club Nacional de Football, batió nuevamente el récord nacional en uno de los escenarios más exigentes del atletismo internacional. Su desconcierto al cruzar la línea de meta se combinó con los gestos de alegría del público, que intentaba explicarle que su nombre figuraba entre las tres mejores de la clasificación.

“Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar”. La atleta enfatizó que hasta ese instante no tenía conciencia alguna sobre su posición real. “Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder. Solo quería llegar al final porque me dolía todo”, relató en un testimonio recogido por AFP.