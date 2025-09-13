“Afuera le podemos ganar a cualquiera”, el análisis de Javier Frana tras la clasificación al Final 8 de la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis se clasificó para disputar el Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La Selección Argentina de Tenis YPF sonrió en Groningen. Por segunda temporada consecutiva, se clasificó para el Final 8 de la Copa Davis al derrotar a Países Bajos por 3-1. Al cierre de la serie, visiblemente feliz, el capitán albiceleste, Javier Frana, contó sus emociones: “Está bueno ver que no todo es extremo, la pasión es muy linda, pero yo siento que el deporte tiene que ser los más importante de lo menos importante y acá lo vivimos en un clima fantástico para jugar”.

Respecto al partido del sábado y la serie en general, el santafesino comentó: “Sinceramente fue el resultado posible, ideal, 3-0 era una posibilidad, pero también sabíamos que un 0-3 en esas series en las que las cosas no te salen bien, también podría haber sido. Creo que quedó reflejado que también las cosas hubiesen podido ir para otro lado”. Y agregó en ese sentido: “Todos los partidos tuvieron sus complejidades, el dobles hoy rescató un segundo set que sólo dos fenómenos lo pueden hacer porque lo hicieron espectacular, jugando de la mejor manera, con unas devoluciones impresionantes y sacando pelotas de locos".

En diálogo con Infobae, Frana habló también de la tendencia en los últimos años que demostró el conjunto albiceleste de plantarse de igual a igual de visitante: “Sí, hace tiempo que estamos fuertes fuera, estamos casi a la par. Eso es muy bueno y obviamente que también provoca cosas que antes no nos pasaban. Tal vez 15 años atrás -por poner un número-, de visitantes se nos complicaba mucho más, aunque de locales eran muy poquitos los que nos podían ganar. Hoy, afuera le podemos ganar a cualquiera".

A la hora de ser consultado acerca de qué rival prefiere, comentó: “Elegiría al que toque. Lo mismo que en el sorteo acá, las cosas tienen su vida propia y eso se verá y que toque lo que el destino nos tenga preparado para nosotros. Lo vamos a afrontar, lo vamos a disfrutar, nos vamos a sentir honrados enfrentando a quien sea y también nos vamos a sentir fuertes, así es que en ese sentido que la bolilla vaya para donde tenga que ir”.

El entrenador argentino de Copa Davis destacó la la contundente victoria de Los Halcones ante los neerlandeses (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Y por último, Frana quiso dejar en claro que el triunfo fue un trabajo de todo un grupo, y no solo de quienes viajaron a Groningen. “Este es parte de un equipo que le tocó venir acá, pero acá también están Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta“, resaltó. También mencionó a otros jugadores que estuvieron a disposición: ”Camilo (Ugo Carabelli) estuvo listo para venir, Sebastián Báez entrenó con nosotros los días previos, y Guido Andreozzi también estuvo alerta hasta el final".

Los protagonistas del sábado

Con la emoción de haber asegurado el punto de la clasificación para Los Halcones, Horacio Zeballos, actual número 5 del mundo en dobles, y Andrés Molteni, 19° del ranking, celebraron tras imponerse a los neerlandeses Sander Arends (23°) y Botic van de Zandschulp (82°) por 6-3 y 7-5, en un partido que selló la serie y desató la alegría albiceleste.

Zeballos, por su parte, disfrutó volver a vestir los colores nacionales y se le notó en los comentarios tras el duelo que definió la serie ante los neerlandeses: “Qué te puedo decir, estoy muy emocionado, jugamos un gran partido”. Con el triunfo en el bolsillo, el marplatense reconoció que la victoria es un “gran sueño para todos, se nota el trabajo diario”, y destacó el esfuerzo de aquello que quizá no salen en cámara: “Hay mucho trabajo del equipo que tenemos atrás”.

Finalmente, reveló su compromiso total con el equipo, incluso por encima de su reciente éxito personal, con la consagración en el dobles del US Open, semanas después de haber conquistado Roland Garros. “No importan las vacaciones. Llevar a la Argentina a las finales es hermoso. No quería relajarme después de lo que viví la semana pasada con el título del US Open porque quería que ganemos esta serie y poder clasificar al Final 8″, confesó.

Andrés Molteni no oculta su felicidad tras lograr junto a Horacio Zeballos la clasificación al Final 8 (Foto; REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

No obstante, Molteni, con la mirada puesta en el grupo de hinchas argentinos que acompañó en Groningen, no ocultó su alegría: “Esto fue emocionante, muchas gracias a todo el público. Nos encantó jugar acá. Gracias por venir a todos y apoyar. Siempre locales”. Sobre el cruce con Países Bajos destacó: “Es un orgullo representar a la Argentina y poder cerrar la serie. Estamos muy felices”. Molto explicó el motivo de la sintonía con Zeballos pese a no formar una pareja habitual en el tour, aunque consiguieron juntos los títulos en los ATP de Buenos Aires (2018) y Atlanta (2016) y debutaron como dupla en la primera ronda de los Qualifiers 2025 con triunfo frente a Noruega: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo entrenaba en el club del viejo. Hemos jugado ATP y tenemos esa conexión que suma mucho. Después, lo técnico se puede pulir”.

El tenista argentino Francisco Comesaña en acción durante su partido de individuales contra el neerlandés Jesper De Jong por la segunda ronda de la Copa Davis en MartiniPlaza de Groninga, Países Bajos (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Por último, Francisco Comesaña tuvo su estreno a pesar de que la serie ya estaba definida. En el cuarto punto, el marplatense, quien se convirtió en el jugador argentino de Copa Davis N° 91 de la historia, cayó ante Jesper de Jong por 6-4 y 6-3.

Al cierre del encuentro, el Tiburón manifestó: “Agradecerle a Javi (Frana) por darme la oportunidad de salir a la cancha, era algo que soñaba de chiquito”. El marplatense se sintió feliz de haber cumplido su sueño: “Lo viví con nervios, creo que estuvo bueno sacarme el debut de encima, porque era lo que soñaba. El ambiente fue muy lindo y durante toda la semana la energía con el grupo fue muy linda”.