Escándalo con André Onana por la agresión a un hincha en plena cancha tras perder con Cabo Verde: “Perdió la cabeza”

El arquero fue titular en la derrota de Camerún y se desquitó con un fanático

El arquero fue titular en la caída 1-0 ante Cabo Verde por las Eliminatorias al Mundial

Camerún perdió este martes un partido clave para sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 en las Eliminatorias Africanas. La caída 1-0 frente a Cabo Verde por el único gol de Dailon Livramento contó con una floja respuesta del arquero André Onana en el mano a mano que terminó en festejo para los líderes del Grupo D (por ahora, clasifican directo a la Copa del Mundo), que tienen 19 puntos frente a los 15 de sus escoltas y rivales a falta de dos fechas para el cierre. Y el guardameta tuvo una reprochable actitud al término del encuentro en su retirada del Estadio Nacional.

El arquero de 29 años llegó a este duelo con mucha incertidumbre en su futuro personal, debido a que perdió lugar en el Manchester United y, en medio de la fecha FIFA, tomó la decisión de irse cedido por una temporada sin opción de compra al Trabzonspor de Turquía, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases. Bajo este escenario, su débil intento para contener el disparo frontal de Livramento volvió a poner su actuación bajo la lupa y, en su salida del campo de juego, desquitó su frustración con un fanático.

Onana fue filmado en el instante preciso que apartó con un violento manotazo a un simpatizante que se acercaba a su posición sin ánimo de ofenderlo, sino simplemente con la intención de sacarse una fotografía con el ex hombre del Inter de Italia y finalista de la UEFA Champions League 2022/23.

Esta reacción fue calificada como “repudiable” por DSports, mientras que ESPN aseguró que “perdió la cabeza” en medio de la tristeza por la primera derrota de Camerún en estas Eliminatorias, que lo dejan en el segundo lugar de la zona, con posibilidad a disputar el playoff de ingreso al Repechaje manteniendo la ilusión de volver a una Copa del Mundo y mejorar el 19° lugar obtenido en Qatar 2022.

Ambos se midieron por las Eliminatorias Africanas

El diario británico The Sun aseguró que después de este incidente le arrojaron una botella desde atrás en señal de reproche por su agresión física al hincha. Una fuente vinculada al guardameta africano manifestó que la reacción del jugador estuvo motivada a preocupaciones por su seguridad, ya que los fans de Cabo Verde invadieron la cancha tras el pitazo final.

“Después del partido la mayoría de los aficionados, especialmente los caboverdianos, inundan el campo. Todos eran grandes fanáticos de André, pero con el estrés del juego, él simplemente buscaba correr al vestuario debido a la naturaleza inundada de fanáticos que estaba el campo”, manifestó esta persona cercana a su entorno.

A continuación, desdramatizó la situación: “Pero después no pasó nada. Muchos fans seguían esperando para hacerse fotos con él. Lo mismo ocurrió cuando llegamos al aeropuerto, donde había muchos fans esperando para hacerse fotos con él”.

Todavía faltan detalles para acordar su salida al Trabzonspor, pero será una bocanada de aire fresco para un discutido Onana, quien quedó marcado por diversos fallos bajo los palos del Manchester United desde que los Diablos Rojos le pagaron al Inter más de 50 millones de euros (USD 58 millones) a mitad de 2023.

A la espera de que las negociaciones lleguen a buen puerto, André Onana debe retornar a Inglaterra para ponerse a las órdenes del dueño de su pase. El United jugará este domingo desde las 12:30 el Derbi de Manchester frente al City en el Etihad Stadium en el cierre de la cuarta fecha de la Premier League.

