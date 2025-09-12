Deportes

Copa Davis: Sander Arends-Sem Verbeek, los doblistas que buscarán mantener vivo a los Países Bajos ante Argentina

Tras las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo este viernes, las esperanzas de los locales están puestas en sus doblistas, dos de sus jugadores más experimentados

Guardar
Sander Arends y Sem Verbeek
Sander Arends y Sem Verbeek se medirán ante Horacio Zeballos y Andrés Molteni en el tercer punto de la serie (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF quedó a una victoria de asegurar su clasificación al Final 8 de la Copa Davis, que se desarrollará del 18 al 23 en Bolonia, Italia. El conjunto nacional, que capitanea Javier Frana, cerró la jornada inicial de la serie ante Países Bajos con una ventaja de 2-0, tras los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, ambos en dos sets ante Jesper de Jong y Botic van de Zandschulp, respectivamente.

Este sábado desde las 9:00 (hora de Argentina), Horacio Zeballos y Andrés Molteni tendrán la posibilidad de sellar el boleto a la instancia que definirá al campeón de la Ensaladera de Plata. Enfrente estarán los debutantes Sander Arends y Sem Verbeek, que intentarán estirar la serie hasta el siguiente punto de singles.

Bajo un clima que se asemeja al formato antiguo de la competencia más importante por países del tenis, con una horda de neerlandeses vestidos del tradicional naranja colmó el MartiniPlaza y una pequeña armada albiceleste, Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Los Halcones con un contundente doble 6-4 ante Jesper De Jong, quien realizó su estreno absoluto en la Copa Davis. El oriundo de La Plata consiguió su cuarto triunfo con la camiseta de la Selección Argentina y ahora esperará si tiene que volver a la cancha para jugar lo que podría ser el partido definitorio si Países Bajos logra dos puntos el sábado.

A continuación, en el segundo turno, Francisco Cerúndolo fue de menos a más y derrotó a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1 para cerrar una jornada perfecta en Groningen. El mejor tenista argentino de la actualidad y número 21 del ranking de la ATP, logró su séptima victoria en la competencia, igualando así a Hernán Gumy, Carlos Berloqc, Guido Pella y a Diego Schwartzman, y la cuarta de forma consecutiva. Batalló en al primera set y se lució en el segundo para dejar a Argentina con el mejor escenario en el primer día.

Este sábado, a partir de las 9:00, se disputará el encuentro de dobles y, luego, de ser necesario, los dos restantes en la modalidad individual que serán con cruces invertidos: Cerúndolo vs. De Jong y Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

Los Halcones buscarán con Horacio Zeballos y Andrés Molteni cerrar la serie ante los debutantes en Copa Davis, aunque con basta experiencia en el circuito, Sander Arends y Sem Verbeek.

Arends, 23º del ranking ATP en la categoría, conquistó cuatro títulos durante la vigente temporada: los ATP 250 de Hong Kong y Bastad, este último junto al argentino Guido Andreozzi, el Challenger 100 de Monza y el ATP 500 de Barcelona. Además, entre sus encuentros ante tenistas argentinos se destacan su derrota frente Molteni y el brasileño Romboli en Hamburgo y la que data de hace dos semanas, en el US Open, contra Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

Verbeek ocupa actualmente el puesto 48º y, en enero, llegó a las semifinales del Australian Open con Goransson, su habitual compañero en el circuito. Este año, el neerlandés alzó el trofeo del ATP 500 de Munich y, junto a la checa Siniakova, se consagró campeón del certamen mixto en Wimbledon. Tiene cinco duelos ante tenistas albicelestes en 2025 con tres victorias y dos derrotas. Ambas caídas fueron ante Molteni, su rival este sábado: la primera fue en Hamburgo, junto a Romboli, y la segunda en el Masters 1000 Toronto, donde el argentino compitió en pareja con Machi González.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisPaíses BajosSander ArendsSem Verbeektenis

Últimas Noticias

Alerta para la selección argentina: la lesión que sufrió Exequiel Palacios a los tres minutos del partido de Bayer Leverkusen

El mediocampista sufrió un problema muscular en el inicio del juego, intentó continuar pero poco después fue reemplazado por Aleix García

Alerta para la selección argentina:

Boca Juniors anunció la extensión del vínculo de Leandro Brey: a qué otros futbolistas se les vence el contrato

El arquero puso la rúbrica hasta 2029 con una mejora salarial. Este domingo podría atajar

Boca Juniors anunció la extensión

El video del motivador discurso de Franco Colapinto a los mecánicos de Alpine en la fábrica del equipo

La cuenta oficial del equipo de Fórmula 1 difundió las palabras que tuvo el argentino con los trabajadores

El video del motivador discurso

El curioso examen de manejo que está realizando Max Verstappen para correr en una categoría distinta a la Fórmula 1

El cuatro veces campeón de la Máxima intenta conseguir el permiso oficial para participar en las 24 Horas de Nürburgring

El curioso examen de manejo

Argentina pisó fuerte en Países Bajos en el inicio de la serie y quedó a un punto del Final 8 de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo se impuso 7-6 (4) y 6-1 y dejó al combinado nacional 2-0 arriba tras la victoria de Etcheverry. Este sábado se definirá la serie con el dobles y, en caso de ser necesarios, otros dos duelos de singles

Argentina pisó fuerte en Países
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron al hombre hallado asesinado

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

El mensaje de Máximo Kirchner a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

Kicillof retomó la campaña territorial de cara a octubre y sumó a Taiana a las recorridas

La alta costura argentina deslumbra con una colección que celebra la confección artesanal para novias y fiestas

Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

INFOBAE AMÉRICA
La Policía británica refuerza la

La Policía británica refuerza la seguridad en Windsor ante la inminente visita de Donald Trump al Reino Unido

“Tener treinta años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino”: un intenso poema de Carmen Ollé

El grupo terrorista Hamas confirmó que su jefe negociador sobrevivió al ataque israelí en Doha

“Bella ciao ciao ciao”: las frases grabadas en las balas que no disparó Tyler Robinson contra Charlie Kirk

Cartagena será epicentro del diálogo sobre el futuro del aceite de palma sostenible en la región

TELESHOW
El homenaje íntimo de Elba

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

Murió el guitarrista Rulo Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”