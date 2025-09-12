Copa Davis: Sander Arends-Sem Verbeek, los doblistas que buscarán mantener vivo a los Países Bajos ante Argentina

Sander Arends y Sem Verbeek se medirán ante Horacio Zeballos y Andrés Molteni en el tercer punto de la serie (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF quedó a una victoria de asegurar su clasificación al Final 8 de la Copa Davis, que se desarrollará del 18 al 23 en Bolonia, Italia. El conjunto nacional, que capitanea Javier Frana, cerró la jornada inicial de la serie ante Países Bajos con una ventaja de 2-0, tras los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, ambos en dos sets ante Jesper de Jong y Botic van de Zandschulp, respectivamente.

Este sábado desde las 9:00 (hora de Argentina), Horacio Zeballos y Andrés Molteni tendrán la posibilidad de sellar el boleto a la instancia que definirá al campeón de la Ensaladera de Plata. Enfrente estarán los debutantes Sander Arends y Sem Verbeek, que intentarán estirar la serie hasta el siguiente punto de singles.

Bajo un clima que se asemeja al formato antiguo de la competencia más importante por países del tenis, con una horda de neerlandeses vestidos del tradicional naranja colmó el MartiniPlaza y una pequeña armada albiceleste, Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Los Halcones con un contundente doble 6-4 ante Jesper De Jong, quien realizó su estreno absoluto en la Copa Davis. El oriundo de La Plata consiguió su cuarto triunfo con la camiseta de la Selección Argentina y ahora esperará si tiene que volver a la cancha para jugar lo que podría ser el partido definitorio si Países Bajos logra dos puntos el sábado.

A continuación, en el segundo turno, Francisco Cerúndolo fue de menos a más y derrotó a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1 para cerrar una jornada perfecta en Groningen. El mejor tenista argentino de la actualidad y número 21 del ranking de la ATP, logró su séptima victoria en la competencia, igualando así a Hernán Gumy, Carlos Berloqc, Guido Pella y a Diego Schwartzman, y la cuarta de forma consecutiva. Batalló en al primera set y se lució en el segundo para dejar a Argentina con el mejor escenario en el primer día.

Este sábado, a partir de las 9:00, se disputará el encuentro de dobles y, luego, de ser necesario, los dos restantes en la modalidad individual que serán con cruces invertidos: Cerúndolo vs. De Jong y Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

Los Halcones buscarán con Horacio Zeballos y Andrés Molteni cerrar la serie ante los debutantes en Copa Davis, aunque con basta experiencia en el circuito, Sander Arends y Sem Verbeek.

Arends, 23º del ranking ATP en la categoría, conquistó cuatro títulos durante la vigente temporada: los ATP 250 de Hong Kong y Bastad, este último junto al argentino Guido Andreozzi, el Challenger 100 de Monza y el ATP 500 de Barcelona. Además, entre sus encuentros ante tenistas argentinos se destacan su derrota frente Molteni y el brasileño Romboli en Hamburgo y la que data de hace dos semanas, en el US Open, contra Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

Verbeek ocupa actualmente el puesto 48º y, en enero, llegó a las semifinales del Australian Open con Goransson, su habitual compañero en el circuito. Este año, el neerlandés alzó el trofeo del ATP 500 de Munich y, junto a la checa Siniakova, se consagró campeón del certamen mixto en Wimbledon. Tiene cinco duelos ante tenistas albicelestes en 2025 con tres victorias y dos derrotas. Ambas caídas fueron ante Molteni, su rival este sábado: la primera fue en Hamburgo, junto a Romboli, y la segunda en el Masters 1000 Toronto, donde el argentino compitió en pareja con Machi González.