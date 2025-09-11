Los Pumas confirmaron el equipo para la revancha ante Australia en un partido que podría definir su futuro en el Rugby Championship

Los Pumas buscarán su segundo triunfo en el Rugby Championship (AP Foto/Gustavo Garello)

El seleccionado argentino de rugby se prepara para enfrentar nuevamente a Australia el sábado a la 1:00 de la mañana (hora argentina) en Sídney, en la cuarta jornada del Rugby Championship. Tras la ajustada derrota sufrida la semana pasada en Townsville, el entrenador Felipe Contepomi confirmó una formación con varios cambios estratégicos para intentar revertir el resultado.

El equipo argentino ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos al igual que Sudáfrica, mientras que Australia se encuentra segundo en el certamen con 9 unidades. Los All Blacks marchan en la cima con 10 puntos.

Entre las novedades del equipo inicial se destacan la inclusión de Guido Petti en la segunda línea en reemplazo de Franco Molina, y el ingreso de Joaquín Oviedo, quien compartirá la tercera línea con Marcos Kremer y Juan Martín González. Por este motivo, Pablo Matera estará entre los suplentes.

Entre los backs, Gonzalo García continuará como medio scrum y Santiago Carreras mantendrá la conducción con la camiseta número 10 en reemplazo de Tomás Albornoz, quien sufrió una lesión en su mano en el partido frente a Nueva Zelanda. Santiago Chocobares y Lucio Cinti seguirán como centros, mientras que Juan Cruz Mallía repetirá como fullback. En las puntas, Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy, quien pasará al banco, mientras Mateo Carreras se afianza como wing titular. En el banco de relevos se confirmó la presencia de Justo Piccardo e Ignacio Mendy, ninguno de los dos backs había estado la semana pasada.

La última presentación en Townsville dejó señales positivas para Los Pumas, especialmente durante el primer tiempo, donde el equipo mostró solidez defensiva y variantes ofensivas. El cuerpo técnico apuesta a replicar ese nivel de juego para competir ante los Wallabies, que vienen de lograr resultados que los posicionan como escoltas del torneo. La dura autocrítica del equipo es una buena señal de que el equipo se auto exige y busca la mejoría constantemente.

El Rugby Championship atraviesa su cuarta jornada, con Los Pumas ocupando el último puesto con un triunfo y dos derrotas. Australia se ubica segundo y buscará consolidar su posición en el certamen. Las posibilidades de victoria para el conjunto argentino dependen de mantener la intensidad y efectividad mostradas en el parcial inicial del partido anterior, un aspecto que mencionó el staff técnico en la previa.

El partido se disputará en el Allianz Stadium de Sídney, con inicio previsto para la 1:00 (hora argentina), en un estadio que apuesta con tener más de 45.000 espectadores, bajo la expectativa de que Los Pumas logren recuperarse en la competencia internacional.

Hasta acá, los argentinos cayeron en el debut ante los All Blacks por 41-24, pero se repusieron en la siguiente presentación con una histórica victoria ante los neozelandeses por 29-23 en Buenos Aires. El primer duelo contra los Wallabies los tuvo al borde del triunfo, pero terminaron cayendo por 28-24.

La agenda marca que los dirigidos por Felipe Contepomi visitarán el sábado 27 de septiembre a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban y tendrán la revancha una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.

EL EQUIPO TITULAR DE LOS PUMAS

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Franco Molina, 20- Pablo Matera, 21- Agustín Moyano, 22- Justo Piccardo, 23- Ignacio Mendy.

TABLA DEL RUGBY CHAMPIONSHIP