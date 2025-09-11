Deportes

La frustración de Carlos Sainz al ser superado ampliamente por Alex Albon en Williams: “No es mi estilo de conducción”

El piloto español no logra asentarse en la escudería de la Fórmula 1 y está rindiendo por debajo del nivel esperado

Carlos Sainz sigue sin adaptarse
Carlos Sainz sigue sin adaptarse en Williams y está atravesando una delicada temporada en la que está siendo superado de forma contundente por su compañero Alex Albon (REUTERS/Marco Bertorello)

El rendimiento de Carlos Sainz Jr. en su primer año con Williams ha estado marcado por una serie de dificultades que han impedido que el piloto español lograra los resultados esperados, a pesar de que la escudería británica mantiene la quinta posición en el campeonato de constructores y ha mostrado competitividad en circuitos como Monza. En lo que va de la temporada de la Fórmula 1, Alex Albon lo superó constantemente y sumó gran parte de los puntos de la escudería británica. De esta manera, mientras el equipo ha sorprendido en la temporada, la adaptación del ex corredor de Ferrari al monoplaza FW47 ha resultado mucho más compleja de lo previsto, al punto de que se quejó constantemente por las características del vehículo.

El último Gran Premio de Italia fue un nuevo episodio desafortunado para Sainz. Un accidente durante la carrera eliminó cualquier posibilidad de sumar puntos, algo que también sucedió en Zandvoort. No obstante, tras la competencia en Monza, el piloto expresó su descontento con el comportamiento del FW47. “Creo que me he sentido bien con el coche todo el año. Relativamente bien, quiero decir, no es un coche que me guste conducir. No es mi estilo de conducción, no es lo que me encanta hacer”, afirmó Sainz en la rueda de prensa, dejando en claro su descontento con el monoplaza.

El piloto español profundizó en las particularidades del monoplaza y en las exigencias que impone a su estilo de manejo. “Tiene una cosa muy particular que tienes que hacer con la conducción, pero cuando miras, para ser el primero año, mi ritmo de clasificación y mi ritmo de carrera, siempre ha sido bueno. Es únicamente que para conseguir un buen resultado estamos sufriendo mucho como equipo”, añadió el madrileño.

Carlos Sainz ganó cuatro Grandes
Carlos Sainz ganó cuatro Grandes Premios en las 221 carreras que disputó. Todas sus victorias fueron durante su estadía en Ferrari

Actualmente, Sainz ocupa el puesto 18 en la clasificación de pilotos con 16 puntos, una cifra considerablemente inferior a la de su compañero Alex Albon, quien suma 70 unidades y se sitúa en la séptima posición. De hecho, Carlos se posiciona por delante únicamente de Yuki Tsunoda, que está atravesando un complicado presente en Red Bull, y de los pilotos de Alpine Franco Colapinto y Jack Doohan, que se repartieron sus actuaciones durante la temporada. No obstante, la diferencia con su compañero de equipo refleja una campaña en la que el español ha experimentado más frustraciones que satisfacciones, ya sea por errores propios, fallos del equipo o inconvenientes técnicos con el coche.

Además, en el duelo interno de Williams, el corredor tailandés está por delante de forma contundente. Más allá de que en la sesión de clasificación están igualados 8-8, Albon se impone de manera tajante en el resultado final de los Grandes Premios, con un registro de 11-4 a favor del excompañero del argentino Franco Colapinto. Todo esto se magnifica con los 54 puntos de diferencia entre sí. Cabe destacar que el team británico marcha quinto con 84 unidades, seguido por Aston Martin con 62.

En relación con los problemas específicos enfrentados en Monza, Sainz detalló que, además del accidente, se vio afectado por fallos en la batería del coche, lo que impactó negativamente en su rendimiento durante la carrera. “Aquí también tuvimos problemas de batería durante toda la carrera que no tuvimos el viernes. Siempre pequeñas cosas, incidentes, a veces la estrategia, siempre pasa algo, a pesar de tener un buen ritmo durante todo el año, parece que no nos da un respiro”, explicó el piloto. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo Williams con el monoplaza FW47 también está relacionado con el sobrecalentamiento de los neumáticos.

Alex Albon le gana 11-4
Alex Albon le gana 11-4 el duelo interno a Carlos Sainz en Williams, además de sacarle 54 puntos de diferencia (REUTERS/Marco Bello)

“Tenemos un coche que se comporta muy bien frenando en recta y en curvas de 90 grados. No nos gusta pasar demasiado tiempo en situaciones combinadas de entrada y salida. Nos cuesta mucho la limitación del equilibrio en las curvas, lo que nos perjudica en las curvas largas. Tenemos buena conducción y buena capacidad de frenado. Así que sí, es un coche interesante”, argumentó el español.

Por su parte, tras finalizar en el 11° lugar en Monza, resumió brevemente su presente temporada en la Máxima: “Es complicado de entender, complicado de aceptar, seguro. Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados o de mala racha de cosas que te pasan en este deporte. Está siendo muy duro de llevar, hoy otra vez otro palo después de Zandvoort y después de dos ‘qualies’ buenas, tanto en Zandvoort como ayer. Pero ya pasará, no me queda otra”.

Hace algunas semanas, James Vowles fue contundente a la hora de hablar del rendimiento de Sainz. “Con Carlos, creo que no dimos lo mejor de nosotros este año. Y es una combinación de factores. Cometió errores en la pista. Cometió los mismos errores que nosotros. Hubo accidentes. Fue una combinación de factores”, explicó el directivo británico.

No obstante, en la conferencia de prensa protocolar del Gran Premio de Países Bajos, Vowles fue claro respecto a los objetivos de Williams en la presente temporada, aunque esto no quita el nivel por debajo de lo esperado de Carlos Sainz.

Lucharemos por el quinto puesto hasta el final de la temporada. Esa es la realidad. Solo tenemos que hacerlo todo a la perfección. Claro que nada es perfecto en la Fórmula 1, pero el mensaje al equipo fue: sabemos que estamos centrados en el 2026, sabemos que les estamos pidiendo mucho aquí en la pista que den lo mejor de sí con el coche que tenemos, y sabemos que otros equipos como Aston Martin y, potencialmente, Sauber seguirán impulsando el coche”, argumentó el jefe del team con sede en Groove.

