La emotiva arenga de Lampe antes del triunfo contra Brasil que clasificó a Bolivia al Repechaje: “Pensaban que estábamos muertos”

El arquero del seleccionado boliviano dio un discurso en el vestuario antes de salir a jugar el partido decisivo en El Alto

El arquero de la selección de Bolivia motivó a sus compañeros antes del partido frente a Brasil por las Eliminatorias

Siguen las repercusiones por la histórica clasificación del seleccionado de Bolivia al Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y se hizo viral una emotiva arenga que el arquero Carlos Lampe le dio a sus compañeros de equipo antes de salir al campo de juego para disputar el partido decisivo ante Brasil por las Eliminatorias en el estadio Municipal de El Alto.

El experimentado guardameta de 38 años, que tuvo un paso por Boca Juniors, Vélez y Atlético Tucumán en el fútbol argentino, se encargó de dar el encendido discurso en el vestuario para motivar a un equipo que dependía de una victoria ante el pentacampeón y que no lo hiciera Venezuela ante Colombia para asegurarse la chance de clasificar a una Copa del Mundo luego de 32 años (su última participación fue en Estados Unidos 1994).

“Porque tenemos la posibilidad más linda de este país después de 31 años. Mañana cumple un año que yo me rompí el tendón (de Aquiles), pero mañana cumplo un año donde sembramos esa alegría, esa fe y esa esperanza, porque volvimos a ganar también después de 31 años“, comenzó Lampe haciendo referencia a la grave lesión que sufrió atajando para la selección boliviana.

Luego, el actual arquero del Bolívar siguió con sus palabras elevando el tono de voz y golpeándose el pecho: “Eso nos lo hemos ganado nosotros. Nadie creía en nosotros. Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados. Y nos rebelamos y empezamos a ganar y empezamos a jugar mejor y empezamos a conseguir resultados y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie".

La emotiva arenga que dio
La emotiva arenga que dio Carlos Lampe antes de Bolivia-Brasil (captura video)

Bolivia llegó a la última fecha de Eliminatorias con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que jugaba como local frente a Colombia. La Verde debía vencer a Brasil en la altura y esperar una derrota de la Vinotinto, ya que ante igualdad de unidades, la diferencia de gol le favorecía a los caribeños. El gol de penal de Miguel Terceros le dio la chance a los bolivianos de meterse en la zona de repechaje, ya que los colombianos ganaron 6-3 en Maturín.

“Todos, cada uno de nosotros, tiene un sueño dentro. O sea, que vamos a la cancha a disfrutar muchachos. El tren pasa solo una vez a veces. El ídolo, que cada uno de ustedes que veían aquí en la tele en Bolivia, ninguno pudo jugar este partido que vamos a jugar nosotros. O sea que ganemos ese boleto y ¡subámonos a ese tren, carajo!“, cerró el arquero gritando.

La selección de Bolivia, que dirige Óscar Villegas, deberá jugar el Repechaje para el Mundial 2026 en marzo próximo, en México, donde se realizará el minitorneo que incluye a seis selecciones de distintos continentes. Los dos mejores equipos en el ranking FIFA esperarán en una final a los ganadores de las semis y ahí se determinarán los dos clasificados a la Copa.

