Escándalo en Portugal: la furia de una estrella del fútbol tras aparecer en la tapa de una revista con la viuda de Diogo Jota

Ruben Neves y su pareja Débora Lourenço en el último adiós a Diogo Jota (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

El dolor por la trágica muerte de Diogo Jota en un accidente de tránsito todavía persiste en el mundo del fútbol. Algunos de los amigos que cosechó en el deporte se transformaron en un puntal para Rute Cardoso, la pareja de toda la vida del ex delantero del Liverpool y con quien se había casado unos días antes del fatal incidente vial en las rutas de España.

La estrella del Al-Hilal de Arabia Saudita, Ruben Neves, es uno de los integrantes del círculo íntimo que acompaña la familia de Jota en este dramático momento y es por eso que lo sucedido en las últimas horas con un medio portugués desató un gran escándalo. La revista lusa TV Guía difundió en la portada de la edición de esta semana una foto que generó la furia del mediocampista de 28 años.

Bajo el título “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, se eligió colocar una toma de una foto en la que el ex Wolverhampton y la pareja de Jota parecen estar cercanos. Rápidamente, Neves intervino para criticar la decisión editorial de esa imagen.

“Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada. Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”, inició su descargo en los comentarios de Instagram del medio.

“La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás. Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias”, expresó en un comentario que cosechó más de 2800 me gusta y generó el apoyo de los fanáticos.

En el posteo, la revista repasaba los temas más destacados que repasaban en la edición de esta semana. Allí resumieron: “Ruben Neves ha sido un gran apoyo para Rute Cardoso desde la muerte de Diogo Jota: el amigo que nunca le falla y que ha sido más que familia”.

El comentario de Ruben Neves en el posteo de la revista portuguesa

Pero hasta la hermana de Cristiano Ronaldo se sumó al repudio: “Cuando me lo contaron, no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos: habían caído tan bajo por dinero, no tan solo tan bajo, sino al infierno, porque nadie, repito, nadie mínimamente humano haría tal cosa y permitiría que saliera a la luz algo tan vergonzoso. Que se haga justicia, sea cual sea, divina o humana. Algún día se pagará la cuenta... Me da vergüenza... Vergüenza de ver, vergüenza de presenciar y vergüenza por nuestro país, qué horror”, escribió Katia Aveiro en el posteo.

El escándalo dio la vuelta al mundo y distintos medios se hicieron eco del enojo de futbolista surgido del Porto. “Rúben Neves, furioso, critica a una revista tras cuestionar su relación con la viuda de Diogo Jota”, tituló The Mirror en Inglaterra. “El mejor amigo de Diogo Jota, Ruben Neves, niega rotundamente cualquier relación sentimental con la viuda de la trágica estrella del Liverpool, después de que una portada de revista fuera de contexto los mostrara ‘besándose’”, explicó el Daily Mirror británico.

Entre los artículos que publicaron en TV Guía sobre Rúben Neves en las últimas horas, destacan “todo lo que hizo” el futbolista para “honrar la memoria de Diogo Jota en la selección nacional y junto a su viuda, Rute Cardoso”. Allí destacan los gestos dentro de la cancha como llevar el dorsal de su amigo, pero también los que realizó fuera: “Se ha convertido en una especie de hijo para los padres de su amigo, Joaquim e Isabel, y en un apoyo vital para Rute Cardoso. Acompañó a la viuda en un homenaje en Inglaterra y también en la inauguración de una estatua de la FPF con la camiseta de Jota en la Cidade do Futebol. Y ha llegado para quedarse; después de todo, aún queda mucho camino por recorrer, y Rúben Neves quiere llevar aún más lejos el nombre de su compañero de toda la vida”.

Neves consolidó una amistad de largos años con Jota. Compartieron cancha en el Porto en la temporada 2016/17 y luego emigraron a Wolverhampton, donde el goleador permaneció durante tres temporadas antes de dar el salto al Liverpool. Rúben permaneció en los Lobos hasta que decidió iniciar un nuevo capítulo de su carrera en el fútbol árabe en el 2023.

El emotivo posteo de Ruben Neves a Diogo Jota

Tras conocerse la noticia de la muerte de su amigo, Neves debió salir a la cancha horas más tarde para jugar un partido del Al Hilal en el Mundial de Clubes. La imagen del mediocampista y del portugués Joao Cancelo entre lágrimas durante el minuto de silencio dio la vuelta al mundo. Apenas finalizó aquel juego contra el Fluminense de Brasil, Neves viajó directamente a Portugal para estar en el último adiós de su amigo.

Su despedida en Instagram el 4 de julio es incluso el último posteo que realizó: “Donde quiera que estés, sé que vas a leer esto. Nunca hemos sido muy sentimentales y quizá ahora me arrepienta un poco, pero tú sabes lo que significas para mí tanto como yo sé lo que significo para ti. Más que amigos, somos familia, y no vamos a dejar de serlo solo porque ahora hayas decidido firmar un contrato un poco más lejos de nosotros. Cuando vayas a la selección, seguirás a mi lado en la mesa del comedor, en el autobús, en el avión... siempre estarás ahí conmigo, como siempre”.

“Seguiremos riendo, haciendo planes, compartiendo nuestra vida el uno con el otro. Voy a asegurarme de que siempre estés presente y me aseguraré de que a tus seres queridos nunca les falte nada mientras estés allí, lejos pero pensando en nosotros, esperándonos. La vida nos unió y ahora no puede separarnos. Hemos conquistado cosas muy bonitas juntos, aún nos queda mucho por conquistar, sé que lo conseguiremos. A partir de hoy, entrarás en el campo conmigo y seguiremos nuestro camino juntos, en el escenario donde nos conocimos”, agregó en un conmovedor mensaje.