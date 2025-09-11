El presidente de Talleres Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino le respondió con dureza

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, le ofreció disculpas públicas a Claudio Tapia, titular de la AFA, luego de las críticas vertidas hacia su conducción, que tuvo como clímax el partido ante Boca por la Copa Argentina, en septiembre de 2024. En esa ocasión, el máximo mandatario de la T protagonizó un incidente con el árbitro Andrés Merlos y lanzó duras acusaciones a la cúpula del fútbol argentino. Tras el discurso del dirigente, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, le respondió con dureza en sus redes sociales.

En una conferencia de prensa en las instalaciones de la entidad, el presidente de Talleres se refirió a tres conceptos clave del presente de Talleres: el endeble momento deportivo, el futuro institucional y el vínculo con AFA. En este último ítem, habló sobre su relación con el ente organizador del fútbol argentino y realizó un pedido de disculpas públicas a Claudio Chiqui Tapia.

“Quiero hacer una reflexión en relación con el vínculo con AFA. Tiene que ver, esta reflexión, con que hace justamente un año, en septiembre de 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos, en Mendoza, por el partido por la Copa Argentina. Un momento institucional, y personal, muy difícil. Seguramente, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol. Cargado de violencia, y alejado de lo que todos queremos para el fútbol. Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir sobre todo lo que había sucedido”, comenzó el mandatario de la T.

En esta misma línea, agregó: “Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma, en la que me expresé, fueron las adecuadas. Me equivoqué. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol, a Talleres, ni a mí en lo personal, por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia. Mi vida es el fútbol, mi pasión y mi responsabilidad, en Talleres, tienen que hacer que desde nuestra institución hagamos crecer al fútbol argentino”.

La respuesta de Pablo Toviggino a la conferencia de prensa de Andrés Fassi

“Entender que las instituciones, siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso en un camino para hacer crecer lo que gestionamos. Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Y desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión. Hay mucho que hacer por el fútbol, Talleres quiere sumar. Y te estaremos invitando, antes de fin de año, para inaugurar la segunda etapa de nuestra ciudad deportiva. Que será una de las más importantes en Latinoamérica. Indudablemente, orgullo para el fútbol argentino”, concluyó Andrés Fassi.

Minutos después, Pablo Toviggino lo criticó en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Que CARA de PIEDRA que SOS!! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional. Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además SOS COBARDE, también denunciaste al Hijo del Comandante, con la Familia NO!! En Fin….”, respondió el tesorero de la AFA.

Posteriormente, el propio Claudio Chiqui Tapia reposteó la publicación de Pablo Toviggino en su cuenta personal de X. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino no agregó ningún comentario.

Cabe recordar que el club cordobés atraviesa actualmente una crisis deportiva, ubicándose en puesto 28 de la tabla anual y cerca de la zona de descenso, después de haber competido en la Copa Libertadores y de conquistar su primer título local, la Supercopa Internacional, tras vencer a River en penales. En medio de este contexto, hubo cuestionamientos a la gestión de entrenadores, situación que llevó a la renuncia de Diego Cocca antes de su debut y a la llegada de Carlos Tevez como director técnico.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, ofreció un pedido de disculpas públicas con Claudio Tapia

“En primer lugar, decirles que interpreto y me responsabilizo por todo lo que estamos viviendo dentro de la institución. Soy el máximo responsable de la crisis deportiva por la que estamos pasando. Una crisis que en 11 años no habíamos tenido y hoy, a pesar de ser uno de los equipos con mejor promedio, peleamos por no descender por la muy poca productividad en puntos que hemos tenido en estos dos torneos", comentó el presidente.

A esto, sumó: “El fútbol sin dudas es muy caprichoso, aunque hoy estamos justamente a seis meses de haber obtenido el título más importante de nuestra historia en AFA. Todos aquí somos conscientes del momento deportivo en el que estamos. Asumo nuevamente mi responsabilidad de hacer un Talleres que sea en el día a día, en los partidos, un Talleres con ganas de ser. Un Talleres de trascender. Un Talleres de protagonismo. Con Tevez y su cuerpo técnico se está haciendo un extraordinario aporte para revertir todo esto. Y hemos sumado nuevos equipos profesionales para ampliar las soluciones a esta problemática. Junto a los jugadores, hemos hecho una enorme autocrítica y estamos convencidos de que Talleres saldrá de este momento de tanta angustia”.