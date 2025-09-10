Un ex mecánico de Red Bull reveló cuánto cobran por trabajar en los boxes de la Fórmula 1

Nicholas habló sobre el sueldo de los mecánicos (Reuters)

El mundo de la Fórmula 1 suele asociarse con lujos y grandes sumas de dinero, y en ese contexto una reciente controversia en el Gran Premio de Italia ha puesto bajo la lupa las condiciones laborales de los equipos de boxes. Una antigua figura de Red Bull Racing, Calum Nicholas, rompió el silencio para describir, sin rodeos, la realidad financiera del personal técnico. “El salario medio de un técnico de F1 ronda las 60.000 libras (81 mil dólares)”, afirmó Nicholas a través de su cuenta de X (ex Twitter), quien trabajó junto al multicampeón Max Verstappen.

La polémica se desató tras la carrera en Monza, donde una parada en boxes de McLaren alteró el resultado final del podio. Lando Norris perdió posiciones a raíz de una detención de 5,9 segundos, el doble de lo habitual. Aunque recuperó su puesto gracias a instrucciones internas de la escudería, la tormenta de críticas en las redes sociales se centró rápidamente en el desempeño de los mecánicos. Ante acusaciones de que el personal “trabaja apenas tres segundos por 350.000 libras (475 mil dólares) al año”, Nicholas respondió: “Opiniones absurdas como esta. Es vergonzoso”.

El ex integrante de Red Bull Racing no sólo refutó los rumores sobre altos salarios, sino que también detalló la intensidad de la labor dentro del paddock. “La semana laboral promedio es de unas 70 horas. La mayoría vuela en clase turista, y nadie cobra más por estar en boxes”, explicó Nicholas en su publicación en la red social.

A su vez, agregó que durante su primer año en la Fórmula 1 su salario fue cercano a 42.000 libras (USD57 mil). Esa cifra contrasta con los ingresos de los pilotos mejor pagos del circuito, que superan los 34 millones de dólares anuales.

La diferencia entre salarios no sólo es amplia, también ilustra la jerarquía interna de la Fórmula 1. De acuerdo con información recogida por medios como The Sun y Mirror, algunas estrellas del campeonato, como Max Verstappen, pueden recibir hasta 50 millones de dólares por temporada, sin incluir bonificaciones ni patrocinios externos. En cambio, los salarios de los técnicos y mecánicos rara vez superan los 75.000 dólares incluso después de varios años de experiencia en el circuito.

La detención fallida de Norris fue atribuida a una complicación con la tuerca de una rueda, y no a un error humano deliberado. “Aprendimos mucho en la primera parte de la carrera y también hacia el final”, declaró Oscar Piastri, protagonista involuntario del intercambio de posiciones en pista, al finalizar la competencia.

Nicholas recalcó que el sistema de límites presupuestarios impuesto por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impacta las posibilidades de aumentar los salarios de los trabajadores técnicos. “El coste del límite de costes es un capítulo de mi libro que considero uno de los más importantes. Pero seamos claros: incluso sin él, el personal de boxes no ganaría 350.000 libras al año”, indicó el ex mecánico de Red Bull.

Cabe destacar que en febrero, Nicholas publicó un comunicado en el que anunciaba su salida de Red Bull a través de su cuenta de Instagram: “Ha llegado el momento de colgar mi traje de carreras. 15 años de carrera como mecánico, 13 temporadas en la Fórmula 1, 233 Grandes Premios, 4 Campeonatos Mundiales de Pilotos, 2 Campeonatos Mundiales de Constructores y 7 premios consecutivos por mejores paradas en boxes... Es una trayectoria de la que me siento increíblemente orgulloso al mirar atrás (...)“.