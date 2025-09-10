Deportes

Racing no pudo con el Barcelona y cayó en la final del Mundial de Clubes Juvenil

La Academia perdió por la mínima diferencia ante el combinado catalán. Las imágenes

Final Mundial de Clubes Juvenil Racing vs Barcelona

Acá no importa el resultado, yo te sigo a todos lados, descontrolado...

La canción que se escuchó en las tribunas del Estadio Nuevo Arcángel, del club Córdoba, puede graficar la notable actuación de Racing en el Mundial Juvenil Sub 18 que se disputó en el sur de España. La Academia fue uno de las grandes protagonistas del certamen internacional, pero no pudo culminar su obra con el título, dado que en la final el Barcelona se impuso por la mínima diferencia.

Esta vez, los pibes del Tita Mattiussi no pudieron con la reconocida escuela de La Masía. Pero deben retirarse de Andalucía con la frente en el alto, porque saben que la derrota se dio por esos detalles ajenos al fútbol.

El conjunto argentino comenzó el compromiso con autoridad y buenas asociaciones. Logró imponer condiciones y llevar el duelo al territorio blaugrana; pero no logró concretar las ocasiones generadas.

La formación Sub 18, combinado de Sexta y Séptima, salió a buscar el partido a sabiendas de que los chicos de Barça hacen lo mismo que los grandes: pase, circulación y búsqueda de espacios con una técnica depurada. Y a La Academia le fue bien, porque anuló los circuitos rivales con presión alta y, luego, con el manejo que le dieron jugadores como Bautista Pérez, Ezequiel Pérez, Mateo Melluso y Aquiles Mansilla consiguieron progresión ofensiva.

En una de las oportunidades más claras de la etapa inicial, Arias trianguló con el hijo de Perico Pérez y sacó un remate que complicó a Sala, el arquero del Culé. Y, por un milagro con acento catalán, Mansilla no consiguió capitalizar el rebote.

Tal fue la supremacía académica que Barcelona, con rotación permanente del banco (el reglamento permitía nueve sustituciones), recién llevó peligro con un disparo de Xavier González a los 20 minutos de la segunda parte.

Como si se tratara de la confirmación de una máxima que acosa al deporte más popular del planeta, los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro. Y eso ocurrió cuando Xabier puso un delicioso pase entre líneas para desarticular a la última línea albiceleste y Artem Rybak sentenció la victoria blaugrana.

Los pibes del Tita regresan con gloria, porque eso va más allá del color de la medalla que se colgaron. Fueron, jugaron y ganaron con independencia del último cotejo. Y sembraron para una cosecha próxima.

Fue la primera vez que el Barcelona logró quedarse con el codiciado trofeo de la categoría. A pesar del resultado adverso, el presidente de Racing, Diego Milito, manifestó el orgullo que le representó haber enviado al Viejo Continente a la delegación liderada por Miguel Gomis y el Chaco Martínez.

El Mundial de Clubes Juvenil ha recorrido distintas regiones de España desde su fundación. Las primeras ediciones se celebraron en Castilla-La Mancha, donde el torneo empezó a consolidarse. Con los años, se trasladó a la Comunidad de Madrid, ampliando su alcance y nivel competitivo gracias a la participación de clubes internacionales.

Este año, el torneo celebró su 16.ª edición en Córdoba, una ciudad con fuerte identidad cultural y excelente infraestructura deportiva. Esta nueva sede marcó el regreso del torneo tras cinco años de pausa, reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol juvenil y la proyección global del talento emergente.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18

Sevilla (2-1) Penales: 2-2 (Fase de Grupos)

Corinthians (1-0) Penales: 3-2 (Fase de Grupos)

Academia Pogba (4-1) Penales: 2-2 (Fase de Grupos)

Real Betis (4-3) (Cuartos de Final)

Real Madrid (2-1) (Semifinal)

*Todos los partidos de la Fase de Grupos tuvo una breve definición por penales

TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA

Real Madrid (2009, 2014, 2016 y 2017)

Corinthians (2010, 2011 y 2015)

Palmeiras (2018 y 2019)

San Pablo (2007 y 2008)

Boca Juniors (2005 y 2006)

Barcelona (2025)

River Plate (2013)

Atlético de Madrid (2012)

