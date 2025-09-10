Deportes

El árbitro más polémico de la Premier League fue acusado de filmar un “video indecente” de un menor

David Coote, quien había sido sancionado previamente por liga inglesa y por la UEFA por diferentes motivos, fue imputado y deberá comparecer ante un tribunal

La acusación formal contra David Coote, exárbitro de la Premier League, por la presunta producción de una imagen indecente de un menor ha generado conmoción en el fútbol inglés. El cargo, clasificado como de categoría A —el nivel más grave en este tipo de delitos—, se fundamenta en un video recuperado por la Policía de Nottinghamshire en febrero de 2025. Coote, de 43 años, fue imputado el 12 de agosto y deberá comparecer este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham, mientras permanece en libertad bajo fianza condicional.

La investigación policial determinó que el archivo de video constituye la base de la acusación. Las autoridades explicaron que el delito de producción de imágenes indecentes de menores abarca no solo la creación, sino también la descarga, el almacenamiento o la distribución de material ilícito. La policía de Nottinghamshire subrayó que el cargo de realizar una fotografía indecente incluye cualquiera de estas acciones, lo que amplía el alcance de la imputación.

Antecedentes disciplinarios y sanciones en el fútbol inglés y europeo

El caso de Coote no se limita a la reciente acusación penal. En diciembre de 2024, la Premier League Match Officials Ltd (PGMOL), organismo responsable del arbitraje en Inglaterra, lo despidió tras la filtración de un video en el que presuntamente emitía comentarios despectivos sobre el Liverpool y su entonces entrenador, Jürgen Klopp. Por estos hechos, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) le impuso en agosto una suspensión de ocho semanas y la obligación de asistir a un programa educativo, calificando su conducta como una infracción grave de sus normas.

Durante la Eurocopa 2024 en Alemania, se difundió otro video en el que Coote aparecía consumiendo una sustancia blanca. La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, lo suspendió tras considerar que había violado las normas básicas de conducta y desprestigiado al fútbol. La sanción de la UEFA, dictada por su órgano de control, ética y disciplina, le prohíbe ejercer como árbitro hasta junio de 2026.

“No me reconozco en el video de la cocaína. No puedo identificarme con lo que sentí en ese momento, pero así era yo. Estaba luchando con el horario y no había oportunidad de parar. Y entonces me encontré en esa posición: escapando”, esgrimió en una entrevista para justificar su accionar en dicho video. “No es algo de lo que dependiera día a día, semana a semana, mes a mes. He tenido largos periodos en los que no lo he usado, pero era una de las vías de escape que tenía. Simplemente me permitía escapar del estrés, de la inalcanzabilidad del trabajo. Me llena de una enorme vergüenza decir que tomé esa vía”, concluyó entonces.

La investigación policial que condujo a la acusación actual sigue en curso. Las autoridades han advertido que no emitirán más declaraciones públicas hasta la celebración de la vista judicial, prevista para este jueves en Nottingham.

En el historial de Coote figura también una acusación previa de manipulación de tarjetas en 2019, cuando se le investigó por supuestamente sacar una tarjeta amarilla para obtener un beneficio económico. Tras la investigación correspondiente, la FA lo absolvió de esos cargos.

Mientras el proceso judicial avanza, el futuro de David Coote permanece incierto, a la espera de la resolución de la justicia sobre los hechos que se le imputan.

