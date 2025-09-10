6 frases de Scaloni tras la derrota de Argentina: el “miedo” por la roja a Otamendi, la “10″ a Mastantuono y el futuro de Messi

La selección argentina terminó como líder de las Eliminatorias (Crédito: REUTERS/Cristina Vega

La selección argentina terminó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil debido al único gol de Enner Valencia en el cierre del primer tiempo. Al término del encuentro, el entrenador del campeón del mundo, Lionel Scaloni, analizó lo que dejó esta historia en conferencia de prensa.

Una de las primeras consultas a Scaloni estuvo vinculada a la labor arbitral de Wilmar Roldán, quien cobró el dudoso penal que Valencia cambió por gol y expulsó de manera correcta a Nicolás Otamendi, quien ya había dicho después del duelo contra Venezuela que este martes jugaría su último compromiso por las Eliminatorias. “Salimos al segundo tiempo con el miedo de tener una expulsión. A partir de ahí, el partido se desvirtuó y no pudimos llegar a situación de gol. El equipo dio la cara a su manera, jugando, ante un rival muy bueno. El segundo tiempo fue nuestro, pudimos hacer algo más y no se dio”, explicó el orientador.

Además, se refirió a si Lionel Messi podría integrar la citación en los próximos partidos que se le vienen al combinado nacional: “Lo desafectamos porque estaba cansado, venía de una lesión y tomamos la decisión de no arriesgarlo. Espero que esté bien, pero no tengo información porque no volví a hablar con él”.

Franco Mastantuono llevó la 10 en ausencia del capitán (Crédito: REUTERS/Cristina Vega

En este sentido, el Gringo también explicó por qué Franco Mastantuono llevó el mítico número 10, dorsal vacante por la ausencia de Leo: “En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada), pero no pudo ser parte, preferimos no arriesgarlo y se la dimos a Franco. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe... Entró en un momento donde Ecuador estaba replegado y había pocos espacios. Va sumando minutos en este equipo”. El joven de Real Madrid ingresó a los 62 minutos en lugar de Leandro Paredes.

Argentina es uno de los seis países que obtuvo el boleto directo a la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste se suma a Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia, mientras que Bolivia desplazó a Venezuela en la última fecha y se quedó con la plaza del Repechaje.

Ahora, la Celeste y Blanca afrontará una serie de partidos para comenzar a cerrar el calendario, ya que tiene amistosos programados ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos en octubre próximo.

MÁS DECLARACIONES DE SCALONI

El análisis del partido: “Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir, y lo hicimos por momentos, en especial cuando nos quedamos con 10 jugadores. Siempre estuvimos en partido. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, hay veces que no te toca. Ecuador es un buen equipo, nos puso en dificultad. Hay que salir de esa situación. Para el segundo tiempo el equipo salió diferente y eso es positivo”.

Sus elogios a Sebastián Beccacece, DT de Ecuador: “Vienen manteniendo una línea, con una buena camada de jugadores. Sebastián lo está haciendo bien, los tengo que felicitar”.

El nuevo proceso que se viene después del Mundial: “Acá hay muchos jugadores que tienen personalidad, capacidad de demostrar. Los que dejan la Selección tienen un nivel increíble y está en nosotros encontrar a futbolistas que nos mantengan en este nivel. Tenemos que seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá”.