Deportes

La lupa sobre las polémicas en Ecuador-Argentina: la roja a Otamendi y el penal de Tagliafico a Preciado

El defensor, que jugó su último partido por Eliminatorias con la Albiceleste, fue expulsado por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol. Y el VAR intervino en la sanción del remate desde los 12 pasos

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar

Nicolás Otamendi, capitán ante la ausencia de Lionel Messi, seguramente no soñó una expulsión en su último partido por Eliminatorias sudamericanas con la selección argentina. Sin embargo, en Guayaquil, no le quedó otra que derrumbar a Enner Valencia de un empujón cuando se dirigía cara a cara con Dibu Martínez para abrir el marcador para Ecuador.

A los 31 minutos, luego de un pelotazo largo, el experimentado Valencia, de 35 años, le ganó con el cuerpo a Leonardo Balerdi y aceleró con dirección al arco visitante. Ota cortó en diagonal y le cometió infracción para evitar que tuviera la tercera oportunidad clara para convertir.

El árbitro Wilmar Roldán enseguida le mostró tarjeta roja al defensor. Y acertó. ¿Por qué? Se trató de una acción tipificada en el reglamento como ocasión manifiesta de gol (OMG).

Para que la secuencia sea considerada así se deben dar las siguientes condiciones:

-La distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería.

-La dirección del juego.

-La probabilidad de mantener o recuperar el balón.

-La posición y el número de defensores cercanos.

Todas ellas confluyeron en la falta del zaguero del Benfica, por eso resultó justificada la decisión del juez.

El entrenador Lionel Scaloni, ante la coyuntura, debió modificar el equipo: ingresó Juan Foyth por Giuliano Simeone.

Dicho quedó, representaba un partido especial para Otamendi. “Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”, había declarado Scaloni sobre su importancia antes del encuentro.

“Como el primer día (con aaalgún trofeo más). En el último asiento, con tu mate súper caído, siempre preparados para cada batalla. Te amo, hermanito”, le había dedicado un posteo en el micro Rodrigo de Paul. Sin embargo, después de tanta gloria, el destino le deparó al General una expulsión en Guayaquil.

Roldán cobró una infracción a instancias del VAR de Tagliafico a Preciado

Antes del final del primer tiempo, otra polémica. Ya en tiempo de descuento, Nicolás Tagliafico y Ángelo Preciado disputaron un balón aéreo dentro del área. Cabeceó el argentino, pero para darse impulso abrió el brazo, que terminó impactando en rostro del adversario.

Roldán no lo advirtió en el campo, pero fue convocado por el VAR a revisar en la pantalla. Se tomó varios minutos antes de determinar que el lateral del Olympique de Lyon actuó con imprudencia. Es aquella acción en la que el jugador muestra falta de atención o de consideración, o actúa sin precaución al disputar el balón con el adversario. Eso es lo que juzgó la autoridad del partido, que sancionó el penal que Enner Valencia cambió por gol ante un especialista como el Dibu Martínez.

Todo, en el contexto de un partido físico, muy disputado y cargado de protestas, algo que quedó confirmado en el epílogo de la primera parte, con las discusiones alrededor del juez, que derivaron en el ingreso de Scaloni para calmar las aguas y levarse a sus pupilos al vestuario.

En el complemento, el que vio la roja fue Moisés Caicedo por doble amarilla, tras una entrada temeraria a Nicolás González.

El centrodelantero marcó el 1-0 en Guayaquil

Temas Relacionados

deportes-internacionalNicolás Otamendiselección argentinaselección de Ecuadordeportes-argentinaNicolás TagliaficoWilmar Roldán

Últimas Noticias

Sin Messi, Argentina pierde con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias: Otamendi fue expulsado

La Albiceleste cierra la competición en la que se aseguró el primer lugar. Televisa TyC Sports y Telefe

Sin Messi, Argentina pierde con

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

El hombre, de 51 años, fue apresado el fin de semana por conducir un Dallara GP2/08 de competición pintado como una Ferrari de Fórmula 1, con un guiño a Michael Schumacher

La increíble historia del “piloto

Colapinto sorprendió a Norris con una divertida costumbre argentina en el GP de Italia de F1: la reacción del inglés

Antes de la carrera en Monza, el piloto de Alpine recurrió a una tradición de su país en un hilarante momento que fue furor entre los fanáticos

Colapinto sorprendió a Norris con

Todos los goles de las Eliminatorias europeas: del impactante triunfo de Noruega al grito histórico de Cristiano Ronaldo

El combinado escandinavo pulverizó a Moldavia por 11 a 1, con cinco goles de Erling Haaland. Además, se destacaron Harry Kane y Kylian Mbappé

Todos los goles de las

“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

El abogado de Marcelo Moretti hizo un planteo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que había dispuesto que el expediente debía quedar en la órbita nacional. Por ende, se suspendió otra vez su declaración en la causa por la coima

“Animaladas procesales”: se recrudeció la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 200 camiones están

Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

Científicos adviertieron que el calentamiento global podría duplicar los casos de dengue en países vulnerables

Llegará al país el primer vuelo que trae a 16 argentinos deportados de Estados Unidos

Itai Hagman: “La sociedad le dijo al Gobierno que por este camino no”

La Justicia de Chubut inició una causa por crueldad animal contra un hombre acusado de envenenar tres perros

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump cuestionó el ataque

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

TELESHOW
El hijo de Yiya Murano

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad