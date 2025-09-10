La agenda de la selección argentina hasta el Mundial 2026

Argentina viajará a Norteamérica para defender el título logrado en Qatar

La selección argentina disputó su último encuentro por Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil y cerró en el primer puesto la clasificción para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni planificarán su recorrido antes de la Copa del Mundo.

Sobre los amistosos que se vienen, el entrenador declaró en la conferencia previa al choque contra la Tri: “Uno es Angola y seguramente sea una selección de Asia o de África. Ya creo que tenemos los rivales, no los voy a decir, pero son interesantes. Nunca hemos decidido contra quién jugar. El rival que sea será bienvenido”. En tanto, trató de no ofrecer sentencias sobre la Finalissima que podría jugarse ante España en marzo de 2026 y la posibilidad concreta de que el match se dispute en Montevideo: “No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Pienso en lo que se viene ahora y no mucho más”.

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico. Las sedes iniciales son el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

A Scaloni no le convence la idea de disputar la Finalissima en marzo de 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La siguiente ocasión en la que Lionel Messi, que se despidió ante Venezuela de las Eliminatorias, podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas.

Además de Montevideo, los escenarios candidatos para albergar el evento son Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1º y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

<b>LOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL 2026</b>

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Venezuela, Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Puerto Rico, Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmar

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar -sería el local-, Luanda, Angola.

Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina