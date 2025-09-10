Deportes

La agenda de la selección argentina hasta el Mundial 2026

El conjunto nacional culminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas

Guardar
Argentina viajará a Norteamérica para
Argentina viajará a Norteamérica para defender el título logrado en Qatar

La selección argentina disputó su último encuentro por Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil y cerró en el primer puesto la clasificción para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni planificarán su recorrido antes de la Copa del Mundo.

Sobre los amistosos que se vienen, el entrenador declaró en la conferencia previa al choque contra la Tri: “Uno es Angola y seguramente sea una selección de Asia o de África. Ya creo que tenemos los rivales, no los voy a decir, pero son interesantes. Nunca hemos decidido contra quién jugar. El rival que sea será bienvenido”. En tanto, trató de no ofrecer sentencias sobre la Finalissima que podría jugarse ante España en marzo de 2026 y la posibilidad concreta de que el match se dispute en Montevideo: “No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Pienso en lo que se viene ahora y no mucho más”.

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico. Las sedes iniciales son el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

A Scaloni no le convence
A Scaloni no le convence la idea de disputar la Finalissima en marzo de 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La siguiente ocasión en la que Lionel Messi, que se despidió ante Venezuela de las Eliminatorias, podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas.

Además de Montevideo, los escenarios candidatos para albergar el evento son Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1º y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

<b>LOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL 2026</b>

Fecha FIFA - Octubre 2025

  • Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Venezuela, Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
  • Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. Puerto Rico, Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmar

Fecha FIFA - Noviembre 2025

  • Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar -sería el local-, Luanda, Angola.
  • Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

  • A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.
  • A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA - Junio 2026

  • A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

  • A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Las 18 selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y los países que deberán disputar el Repechaje con Bolivia

Conmebol y Oceanía son las únicas dos regiones que ya dejaron definido su panorama rumbo a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos

Las 18 selecciones que ya

Sin Messi, Argentina perdió 1-0 ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

La Albiceleste exhibió una deslucida imagen en defensa y lo pagó caro en Guayaquil. Enner Valencia le dio la victoria al dueño de casa. Ambos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo

Sin Messi, Argentina perdió 1-0

La lupa sobre las polémicas en Ecuador-Argentina: la roja a Otamendi y el penal de Tagliafico a Preciado

El defensor, que jugó su último partido por Eliminatorias con la Albiceleste, fue expulsado por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol. Y el VAR intervino en la sanción del remate desde los 12 pasos

La lupa sobre las polémicas

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

El hombre, de 51 años, fue apresado el fin de semana por conducir un Dallara GP2/08 de competición pintado como una Ferrari de Fórmula 1, con un guiño a Michael Schumacher

La increíble historia del “piloto

Colapinto sorprendió a Norris con una divertida costumbre argentina en el GP de Italia de F1: la reacción del inglés

Antes de la carrera en Monza, el piloto de Alpine recurrió a una tradición de su país en un hilarante momento que fue furor entre los fanáticos

Colapinto sorprendió a Norris con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La flexibilidad reproductiva de tiburones

La flexibilidad reproductiva de tiburones y rayas depende del alimento disponible, según un estudio

Cuatro menores con antecedentes fueron detenidos tras intentar robar una camioneta en Recoleta

Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

INFOBAE AMÉRICA
Polonia activó su defensa antiaérea

Polonia activó su defensa antiaérea tras un ataque masivo con drones rusos en el oeste de Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

TELESHOW
Eugenia Tobal mostró sus dotes

Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity: “Practicando”

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

Daniela Celis contó cuáles son sus requisitos para volver a estar en pareja: “No busco un padrastro para mis hijas”

Charly García firmó el contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”